Ở tuổi 51, Hứa Lộ Nhi (Hsu Lu-erh) vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gương mặt trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Không chỉ chăm sóc da hay duy trì vận động, mỹ nhân Đài Loan còn chú trọng chế độ ăn uống hằng ngày. Mới đây, cô tiết lộ thực đơn quen thuộc với 2 bữa chính cùng các món ăn nhẹ, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và protein. Điều đáng chú ý là cô không chỉ quan tâm ăn bao nhiêu, mà còn chú trọng ăn thế nào để cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng.

51 tuổi vẫn giữ vóc dáng đáng ngưỡng mộ: Mỗi ngày ăn 2 bữa chính

Hứa Lộ Nhi nhiều năm qua thường xuyên nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật. Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ những thói quen chăm sóc bản thân, từ vận động đến ăn uống.

Theo chia sẻ mới đây, hiện cô thường ăn 2 bữa chính mỗi ngày, kết hợp thêm các món ăn nhẹ khi cần. Thay vì chỉ tập trung vào việc ăn ít để giữ dáng, cô quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn, làm sao để vừa đáp ứng nhu cầu của cơ thể vừa không tạo cảm giác quá nặng nề sau khi ăn.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách ăn uống của mỹ nhân 51 tuổi: Ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, hạn chế đồ ăn chế biến quá nhiều và lựa chọn những món có thể duy trì lâu dài.

Tuy nhiên, việc ăn 2 bữa mỗi ngày không phải công thức chống lão hóa phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu năng lượng và số bữa ăn còn phụ thuộc vào tuổi tác, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe và tổng lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày.

Bữa sáng bắt đầu bằng nước ấm, sau đó là cháo yến mạch, hạt chia và trứng

Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, Hứa Lộ Nhi có thói quen uống một cốc nước ấm trước khi chuẩn bị bữa sáng.

Một trong những món cô thường dùng là cháo yến mạch với công thức khá đơn giản: Cho 2 thìa yến mạch cán dẹt, 1 thìa bột mè đen và 25g bột quinoa (diêm mạch) vào cốc, thêm nước nóng rồi khuấy đều.

Bên cạnh đó, cô còn uống nước hạt chia được pha từ 15g hạt chia ngâm nở, kết hợp với cà phê, yến sào và một quả trứng luộc.

Nhìn vào thực đơn này, có thể thấy bữa sáng của Hứa Lộ Nhi kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. Yến mạch và quinoa cung cấp carbohydrate cùng chất xơ; hạt chia và mè đen bổ sung chất béo; trong khi trứng cung cấp protein và nhiều vi chất cần thiết.

Chất xơ giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột và góp phần tạo cảm giác no. Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, đặc biệt khi cơ thể bắt đầu mất cơ theo tuổi tác.

Dù vậy, chất lượng bữa sáng không chỉ phụ thuộc vào những nguyên liệu được lựa chọn mà còn ở khẩu phần và tổng lượng dinh dưỡng trong ngày. Nếu thường xuyên ăn ít, thiếu protein hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, cơ thể vẫn có thể suy giảm khối cơ dù thực đơn có nhiều loại hạt và ngũ cốc.

Bữa thứ hai ăn trước buổi tối, ưu tiên chế độ Địa Trung Hải

Với bữa chính thứ hai, Hứa Lộ Nhi thường ăn vào thời điểm trước buổi tối. Cô cho biết gần đây mình yêu thích các món theo phong cách Địa Trung Hải.

Thay vì sử dụng quá nhiều tinh bột tinh chế, cô ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, ăn kèm nhiều rau xanh và các nguồn protein chất lượng. Bánh mì men tự nhiên cũng là một trong những lựa chọn thay thế bánh mì thông thường mà cô yêu thích.

Theo Hứa Lộ Nhi, việc chuyển sang những thực phẩm này giúp cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Cô cũng chú ý đến nguồn carbohydrate trong bữa ăn, bởi lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp quá trình hấp thu đường diễn ra chậm hơn so với nhiều loại tinh bột tinh chế.

Chế độ ăn Địa Trung Hải vốn chú trọng rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, hạt dinh dưỡng, dầu ô liu và cá; đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến và thịt chế biến sẵn.

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải với sức khỏe tim mạch và nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính thấp hơn. Tuy nhiên, không thể khẳng định chỉ riêng chế độ ăn này giúp một người giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 51, bởi quá trình lão hóa còn chịu ảnh hưởng của di truyền, vận động, giấc ngủ, ánh nắng và nhiều yếu tố khác.

Buổi tối đói bụng, cô chọn sữa chua không đường và việt quất

Một câu hỏi thường được người hâm mộ đặt ra là nếu đói bụng vào buổi tối, Hứa Lộ Nhi sẽ làm gì?

Câu trả lời của cô khá đơn giản: Nếu muốn ăn thêm, cô chọn sữa chua không đường kết hợp với việt quất đông lạnh.

Đây là món ăn nhẹ có thể cung cấp protein, canxi từ sữa chua và các hợp chất thực vật từ quả việt quất. Việc kết hợp thực phẩm cũng giúp tạo thêm hương vị mà không cần bổ sung quá nhiều đường.

Mỹ nhân Đài Loan cho biết cô thường ăn thanh đạm và thích cảm giác bụng tương đối nhẹ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, cô không chủ trương để bản thân đói đến mức khó chịu.

Đây là điểm cần lưu ý: Ăn nhẹ vào buổi tối không đồng nghĩa với việc sẽ tăng cân. Điều quan trọng hơn là tổng năng lượng nạp vào, chất lượng thực phẩm và mức độ vận động trong cả ngày. Nếu đói thực sự, đặc biệt sau một ngày hoạt động nhiều, việc bổ sung một món ăn nhẹ phù hợp vẫn có thể là lựa chọn hợp lý.

Muốn giữ dáng và làm chậm lão hóa, không nên chỉ học theo thực đơn của người nổi tiếng

Từ thực đơn của Hứa Lộ Nhi, có thể rút ra một số nguyên tắc có ích cho phụ nữ bước vào tuổi trung niên: Ưu tiên thực phẩm ít chế biến, tăng cường rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung protein đầy đủ và hạn chế đồ ăn nhiều đường bổ sung.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thường xuyên, tập luyện sức mạnh, ngủ đủ giấc và chăm sóc da đúng cách cũng góp phần duy trì sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Đặc biệt, phụ nữ sau tuổi 40 cần quan tâm đến việc duy trì khối cơ và sức khỏe xương. Việc ăn quá ít hoặc cắt giảm nhiều nhóm thực phẩm để giữ vóc dáng có thể phản tác dụng, nhất là trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi những thay đổi nội tiết có thể ảnh hưởng đến thành phần cơ thể.

Vì vậy, điều đáng học hỏi từ Hứa Lộ Nhi không hẳn là phải ăn đúng 2 bữa mỗi ngày hay bắt đầu buổi sáng bằng một công thức cố định. Quan trọng hơn là lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn đủ chất và xây dựng thói quen có thể duy trì lâu dài.

Trẻ lâu không đến từ một món ăn hay một thực đơn thần kỳ. Đó là kết quả của nhiều yếu tố tích lũy theo thời gian, trong đó dinh dưỡng cân bằng, vận động và giấc ngủ đều giữ vai trò quan trọng.