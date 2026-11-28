Nghiên cứu cho thấy ăn những loại trái cây sau mỗi ngày có thể ngăn ngừa loãng xương. Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ loãng xương thấp hơn 92%.

Loãng xương là tình trạng mật độ và chất lượng xương suy giảm, khiến xương trở nên giòn, yếu và dễ gãy. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, nhưng có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Theo thông tin từ Dịch vụ Sức khỏe Người cao tuổi thuộc Sở Y tế Hong Kong, những người có nguy cơ cao mắc loãng xương gồm người lớn tuổi, phụ nữ sau mãn kinh, người có vóc dáng nhỏ bé và người hút thuốc.

Để bảo vệ xương, nhiều người thường chú trọng bổ sung canxi và tập thể dục. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh các thực phẩm giàu canxi, một số loại trái cây chứa vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ duy trì mật độ xương, hạn chế quá trình mất xương.

Quýt Satsuma

Một trong những loại trái cây được chú ý trong các nghiên cứu về sức khỏe xương là quýt Satsuma, còn gọi là quýt Ôn Châu hoặc quýt Nhật Bản.

Theo thông tin được phòng khám nha khoa Nishio tại Nhật Bản dẫn lại, một nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Mikkabi, thành phố Hamamatsu, nơi nổi tiếng với nghề trồng quýt, đã khảo sát 212 phụ nữ sau mãn kinh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện nồng độ beta-cryptoxanthin trong máu càng cao thì nguy cơ mắc loãng xương càng thấp.

Beta-cryptoxanthin là một loại carotenoid, sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng cam ở một số loại trái cây. Hợp chất này có khả năng chống oxy hóa và được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe xương.

Theo kết quả được bài báo Hong Kong 01 dẫn lại, phụ nữ ăn khoảng 4 quả quýt Satsuma mỗi ngày có nguy cơ mắc loãng xương thấp hơn tới 92% so với những người không ăn loại quả này.

Đây là kết quả đáng chú ý, đặc biệt đối với phụ nữ sau mãn kinh, nhóm có nguy cơ mất mật độ xương cao do sự thay đổi nội tiết tố.

Tuy nhiên, con số 92% phản ánh kết quả nghiên cứu trên nhóm đối tượng cụ thể, không có nghĩa ăn 4 quả quýt mỗi ngày chắc chắn giúp mọi phụ nữ giảm 92% nguy cơ loãng xương. Quýt cũng không thể thay thế việc bổ sung canxi, vitamin D hoặc các biện pháp điều trị khi cần thiết.

Quýt Satsuma có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đưa sang Nhật Bản cách đây hơn 400 năm. Qua quá trình phát triển tự nhiên và chọn giống, loại quả này hình thành đặc điểm riêng, trở thành một trong những giống quýt phổ biến tại Nhật Bản. Quả thường có kích thước nhỏ, hình tròn hơi dẹt, vỏ mỏng, mềm và dễ bóc.

Đu đủ, hồng, bí đỏ

Ngoài quýt Satsuma, một số loại trái cây và rau củ như đu đủ, quả hồng, ớt chuông đỏ và bí đỏ cũng chứa beta-cryptoxanthin.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học PLOS ONE, các carotenoid trong thực phẩm, đặc biệt là beta-cryptoxanthin, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương thông qua nhiều cơ chế.

Hợp chất này được cho là có khả năng làm giảm quá trình phân hủy xương, hạn chế thất thoát canxi và hỗ trợ hoạt động của tế bào tạo xương, từ đó góp phần duy trì quá trình hình thành mô xương mới.

Beta-cryptoxanthin thuộc nhóm dưỡng chất tan trong chất béo. Vì vậy, việc ăn các thực phẩm chứa hợp chất này cùng bữa ăn có một lượng chất béo lành mạnh có thể hỗ trợ quá trình hấp thu.

Người dân có thể bổ sung đu đủ, hồng, bí đỏ hoặc ớt chuông đỏ vào thực đơn hằng ngày để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Mận khô

Mận khô thường được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, nhưng loại quả này cũng được nghiên cứu về khả năng bảo vệ xương.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã tiến hành khảo sát 235 phụ nữ sau mãn kinh, độ tuổi trung bình 62,1. Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm:

Nhóm không ăn mận khô. Nhóm ăn 50g mận khô mỗi ngày, tương đương khoảng 5-6 quả. Nhóm ăn 100g mận khô mỗi ngày, tương đương khoảng 10-12 quả.

Sau 12 tháng, kết quả cho thấy nhóm phụ nữ ăn khoảng 50g mận khô mỗi ngày có tình trạng mất mật độ xương ở vùng hông được làm chậm đáng kể.

Đây là phát hiện có ý nghĩa bởi gãy xương hông là một trong những biến chứng nghiêm trọng của loãng xương. Ở người cao tuổi, chấn thương này có thể dẫn đến phẫu thuật, hạn chế khả năng vận động và thời gian phục hồi kéo dài.

Mận khô chứa nhiều hợp chất thực vật, chất xơ và các dưỡng chất có thể hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên, nghiên cứu trên không đồng nghĩa mận khô có thể điều trị loãng xương hoặc thay thế thuốc điều trị.

Dâu tây, việt quất

Dâu tây, việt quất và các loại quả mọng khác là nguồn cung cấp vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có anthocyanin.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Đây là một thành phần cấu trúc của xương, giúp tạo nên nền tảng hữu cơ, duy trì độ chắc khỏe và tính đàn hồi của mô xương.

Trong khi đó, anthocyanin là nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Bổ sung các loại quả mọng vào chế độ ăn giúp cung cấp thêm vitamin và hợp chất thực vật có lợi. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe xương, cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ canxi, vitamin D, protein và các dưỡng chất thiết yếu khác.

Chuối

Chuối là nguồn cung cấp kali, một khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và quá trình cân bằng điện giải trong cơ thể.

Chế độ ăn quá mặn có thể làm tăng lượng natri nạp vào, từ đó ảnh hưởng đến quá trình bài tiết canxi qua nước tiểu. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, đồng thời giảm lượng muối trong khẩu phần, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn chuối có thể trực tiếp ngăn ngừa loãng xương. Tác dụng bảo vệ xương phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Xoài

Xoài chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình hình thành collagen, góp phần duy trì cấu trúc và độ bền của xương.

Xoài có thể được bổ sung vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ quá trình chuyển hóa xương và hạn chế các yếu tố gây tổn thương tế bào.

Tuy nhiên, xoài có hàm lượng đường tự nhiên tương đối cao. Người cần kiểm soát lượng đường trong máu hoặc năng lượng nạp vào nên chú ý khẩu phần, ăn đa dạng trái cây thay vì tập trung quá nhiều vào một loại.

Các loại trái cây kể trên có thể bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe xương, nhưng không có loại quả nào thay thế được chế độ chăm sóc xương toàn diện.

Để giảm nguy cơ loãng xương, cần duy trì chế độ ăn đủ canxi và vitamin D, bổ sung protein hợp lý, vận động thường xuyên với các bài tập chịu trọng lượng phù hợp, hạn chế hút thuốc và sử dụng rượu bia. Một chế độ ăn đa dạng, kết hợp vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ là nền tảng quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe theo thời gian.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)