Cuối năm, áp lực công việc cùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chốt doanh số và hoàn thành các mục tiêu khiến nhiều người phải làm việc trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Tình trạng thiếu ngủ, ăn uống thất thường và thường xuyên làm việc ngoài giờ có thể khiến cơ thể suy kiệt, tinh thần sa sút. Đáng lo ngại, những biểu hiện này thường bị xem là mệt mỏi nhất thời, trong khi stress (căng thẳng thần kinh) kéo dài có thể dẫn đến kiệt sức nghề nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Lê Công Thiện, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Thái Bình

Mất ngủ, kiệt sức vì áp lực công việc

Khoảng một tháng nay, công ty bước vào cao điểm chuẩn bị quyết toán cuối năm, chị N.T.L.H. (35 tuổi, nhân viên kế toán tại một công ty trên địa bàn Hà Nội) gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Áp lực hoàn thành báo cáo và xử lý sổ sách khiến chị thường xuyên căng thẳng, mất ngủ. Có những đêm, chị chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng rồi thức trắng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể chị mệt mỏi, tóc rụng nhiều.

Trường hợp chị N.T.L.H. không phải cá biệt. Chị Đ.T.M. (25 tuổi, ở Hà Nội) từng ngất xỉu khi thuyết trình và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Trước đó, chị thường xuyên mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, ăn uống kém. Thời gian làm việc của chị thường kéo dài khoảng 12 tiếng mỗi ngày, kể cả cuối tuần chị vẫn phải mang việc về nhà. “Mở mắt ra là thấy email, deadline, báo cáo, đầu óc quay cuồng với KPI, cơ thể tôi mệt mỏi rã rời”, chị Đ.T.M. cho biết.

Không chỉ nhân viên văn phòng, người lao động trong các lĩnh vực khác cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ từng tiếp nhận một nam công nhân 27 tuổi làm việc tại một nhà máy may ở Hà Nội. Sau một thời gian chịu áp lực công việc kéo dài, anh đã có các biểu hiện lo âu, sức khỏe suy giảm... Bác sĩ Phạm Văn Dương (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết, số người đến khám tại phòng khám tâm lý, tâm thần của bệnh viện thời gian qua có xu hướng gia tăng.

Trong đó, không ít trường hợp được chẩn đoán mắc hội chứng burnout (kiệt sức nghề nghiệp). Người mắc thường có biểu hiện mệt mỏi, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, giảm khả năng tập trung, mất động lực, chán nản hoặc cáu gắt. Nếu không được nhận diện và can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể làm suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần, tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, mất ngủ mạn tính, bệnh tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn nội tiết. Trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, thậm chí có hành vi tự hại bản thân.

Theo bác sĩ Phạm Văn Dương, áp lực thành tích khiến người trẻ dễ rơi vào tình trạng kiệt sức nghề nghiệp. Nhiều người đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân nên dễ thất vọng khi không đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, tình trạng làm việc quá giờ kéo dài, làm thêm cuối tuần, môi trường cạnh tranh, thiếu sự hỗ trợ về tinh thần và mất cân bằng giữa công việc với cuộc sống cũng làm gia tăng nguy cơ. Ngoài ra, thiếu kỹ năng quản lý căng thẳng hoặc chưa được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng là những yếu tố dẫn đến burnout.

Bác sĩ Lê Công Thiện, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cũng cho rằng, người lao động thường chú trọng sức khỏe thể chất hơn sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, áp lực từ công việc và cuộc sống đang khiến các vấn đề về sức khỏe tâm thần gia tăng, nhất là ở người trẻ. Nếu không được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và khả năng tạo ra của cải vật chất, đóng góp cho xã hội.

Nhận diện sớm những dấu hiệu quá tải

Những trường hợp mất ngủ triền miên, ngất xỉu hay sức khỏe suy giảm cho thấy áp lực công việc cuối năm có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, chứ không đơn thuần là mệt mỏi nhất thời. Để phòng ngừa tình trạng kiệt sức nghề nghiệp, các chuyên gia khuyến nghị, người lao động cần sắp xếp công việc khoa học, chú trọng phục hồi sức khỏe và nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường.

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy, mỗi người cần phân định rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh để công việc chiếm hết quỹ thời gian cá nhân. Làm việc liên tục trong nhiều giờ không đồng nghĩa với hiệu quả cao.

Ngược lại, tình trạng quá tải có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và gia tăng nguy cơ kiệt sức. Vì vậy, người lao động nên chia công việc thành từng khoảng thời gian hợp lý, xen kẽ những lần nghỉ ngắn, đồng thời phân nhỏ mục tiêu thành các bước cụ thể để thuận tiện theo dõi tiến độ.

Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phục hồi thể chất và tinh thần. Bác sĩ Phạm Văn Dương khuyến cáo, người lao động nên ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, vận động phù hợp và dành thời gian mỗi ngày cho những hoạt động ngoài công việc. Thiền, yoga hoặc trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng giúp giải tỏa căng thẳng.

Đáng chú ý, nếu tình trạng căng thẳng kéo dài và không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, người lao động cần tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn.

Theo bác sĩ Phạm Văn Dương, những biểu hiện cần lưu ý gồm: Vừa thức dậy đã cảm thấy sợ đi làm, thấy mọi thứ đều vô nghĩa, dễ xúc động, cáu gắt, có xu hướng thu mình, thường xuyên mệt mỏi hoặc mất ngủ kéo dài. Nếu các biểu hiện này kéo dài trên hai tuần, người lao động nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc cơ sở y tế để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.