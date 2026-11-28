3 loại trái cây này rất tốt để dưỡng ẩm cho da khô và nuôi dưỡng phổi khi được nấu chín! Chúng thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn khi ăn sống, và thật đáng tiếc nếu không thưởng thức chúng vào mùa thu và mùa đông.

Khi bước vào mùa thu và mùa đông, thời tiết trở nên khô và lạnh. Nhiều người trung niên và người cao tuổi có tỳ vị yếu, ăn trái cây sống dễ gây đau bụng và khó chịu.

Nhiều loại trái cây thực chất trở nên ít mát và dịu hơn sau khi được nấu chín, khiến chúng phù hợp hơn cho cơ thể vào mùa thu và mùa đông. Ăn trái cây nấu chín có thể bổ sung độ ẩm và chất dinh dưỡng tốt hơn, làm dịu các vấn đề như khô họng, khô miệng và mũi, khô da, bổ dưỡng hơn nhiều so với ăn sống.

Dưới đây là 4 cách phổ biến để thưởng thức trái cây chín. Nguyên liệu chỉ là những loại trái cây thông thường, hàng ngày, và cách làm thì đơn giản, tươi mát và phù hợp với mọi lứa tuổi. 4 món ăn sau đây đều được làm từ các loại trái cây thông thường và chỉ nhằm mục đích bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, giảm khô họng và khó chịu. Chúng không có bất kỳ tác dụng y học nào như giảm ho, điều trị bệnh phổi hoặc chữa khỏi các bệnh khác. Nếu bạn bị đau họng hoặc ho dai dẳng, vui lòng đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Các thực phẩm bổ sung này chỉ dùng để duy trì sức khỏe hàng ngày.

Món khai vị: Táo hấp với đường phèn

Thành phần

Táo Fuji đỏ, một ít đường phèn và quả kỷ tử.

Quy trình

1. Chà xát vỏ táo với muối để loại bỏ hoàn toàn tạp chất (vỏ táo giàu chất dinh dưỡng nên nên giữ lại).

2. Không cần gọt vỏ táo. Cắt đôi quả táo từ phía trên và bỏ lõi.

3. Cho một ít đường phèn vào giữa quả táo, thêm hai quả kỷ tử, rồi đậy nắp quả táo lại.

4. Cho táo vào nồi hấp với nước lạnh. Khi nước sôi, hấp ở lửa vừa nhỏ trong 20 phút, hoặc cho đến khi thịt táo mềm và hơi trong suốt.

Táo nấu chín có vị dịu nhẹ, không còn tính lạnh. Phương pháp này rất phù hợp cho những người có tỳ vị yếu vào mùa thu và mùa đông, hoặc những người dễ cảm thấy khó chịu sau khi ăn trái cây lạnh. Táo hấp mềm, ngọt và dễ tiêu hóa, giúp làm dịu khó chịu ở dạ dày, bổ sung độ ẩm và giảm khô miệng, khô họng vào mùa thu và mùa đông. Chúng là một món ăn nhẹ nhàng và dễ chịu để thưởng thức hàng ngày.

Món thứ hai: Cam hấp muối

Thành phần

Cam tươi, một chút muối

Quy trình

1. Chà vỏ cam với muối để loại bỏ sáp và vết bẩn, sau đó rửa sạch.

2. Cắt phần trên phẳng để tạo thành một lỗ tròn; không cần gọt vỏ.

3. Dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ vào phần thịt cam, rắc một ít muối mịn vào và để muối ngấm vào thịt cam.

4. Phủ vỏ cam lên trên, đặt vào đĩa và hấp trong 15 phút.

5. Sau khi nguội đến nhiệt độ ấm, có thể ăn kèm với phần thịt quả và nước dùng.

Cam hấp có mùi thơm dịu nhẹ, không gây kích ứng, rất tốt để làm dịu cổ họng. Chúng là món ăn lý tưởng cho những người bị khô, ngứa và rát cổ họng trong mùa thu và mùa đông. Vị ngọt dịu của chúng giúp giảm bớt sự khó chịu do khô miệng, mũi và họng gây ra, biến chúng thành món ăn nhẹ dễ chịu hàng ngày trong mùa thu và mùa đông.

Món thứ ba: Lê tuyết hấp

Thành phần

Lê tuyết, chà là đỏ, kỷ tử và một ít đường phèn.

Quy trình

1. Rửa sạch quả lê, giữ nguyên vỏ, cắt bỏ phần cuống và khoét bỏ lõi.

2. Bỏ hạt chà là đỏ, cắt thành từng miếng và cho vào tô đựng lê cùng với kỷ tử và một ít đường phèn.

3. Đậy nắp quả lê lại, đặt vào nồi hấp, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và hấp trong 25 phút.

4. Khi phần thịt lê đã mềm, mọng nước, hãy tắt bếp và để nguội một chút trước khi ăn.

Lê sống có tính mát, trong khi lê hấp có tính dưỡng ẩm chứ không phải mát. Không khí mùa thu và mùa đông khô hanh, cơ thể dễ bị khô và mất nước. Món lê hấp này có thể bổ sung đầy đủ độ ẩm cho cơ thể, làm dịu tình trạng khô họng, lại có vị ngọt thanh mát, phù hợp với mọi lứa tuổi và cả gia đình.

Món thứ tư: Súp táo

Thành phần

Cây táo gai, táo và một vài quả chà là đỏ.

Quy trình

1. Rửa sạch quả táo gai và bỏ hạt. Rửa sạch táo và cắt thành từng miếng.

2. Đổ nước vào nồi, thêm các miếng táo, quả sơn trà và chà là đỏ đã bỏ hạt.

3. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa xuống nhỏ và ninh trong 15 phút.

4. Nấu cho đến khi táo trong suốt, quả táo gai tỏa hương thơm và nước dùng chuyển sang màu vàng nhạt, sau đó tắt bếp.

Quả táo gai có vị dịu nhẹ, thơm ngon, trong khi táo có tính ấm nóng, bổ dưỡng cho tỳ vị. Kết hợp với táo đỏ, hương vị được cân bằng. Món súp có vị chua ngọt, thanh mát và giúp giảm cảm giác ngấy mỡ. Vào mùa thu và mùa đông, khi chúng ta thường ăn nhiều đồ ăn giàu chất béo, cảm thấy đói bụng hoặc khó tiêu, một bát súp này vô cùng dễ chịu. Nó không chỉ làm phong phú chế độ ăn uống mà còn làm giảm cảm giác nặng bụng và ngấy mỡ trong cơ thể.

Mẹo ăn trái cây chín vào mùa thu và mùa đông

Việc nấu chín trái cây làm giảm tính mát của chúng và làm cho chúng bổ dưỡng hơn cho tỳ vị, rất thích hợp cho người già, trẻ em và những người có tỳ vị yếu.

Trái cây chín ngọt hơn, vì vậy những người có lượng đường trong máu cao nên ăn với lượng nhỏ và không thêm đường.

Chìa khóa của việc bổ sung dinh dưỡng là sự nhất quán. Ăn một lượng vừa phải mỗi ngày sẽ bổ dưỡng hơn là thỉnh thoảng ăn một bữa ăn lớn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: SH)