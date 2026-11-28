Từ năm 3 tuổi, T.T.M.T. đã phải đeo máy trợ thính để có thể nghe và giao tiếp như những đứa trẻ khác. Nhờ sự đồng hành bền bỉ của mẹ, cô gái khiếm thính bẩm sinh vẫn học giỏi, thi đỗ đại học và theo đuổi hai ngoại ngữ. Thế nhưng, khi đang là sinh viên năm thứ 3, thính lực của T. suy giảm nhanh chóng...

20 năm đeo máy trợ thính và nỗ lực của người mẹ

T.T.M.T. (22 tuổi, TP.HCM) sinh đủ tháng, khi chào đời không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, khoảng 2-3 tuổi, gia đình nhận thấy cô bé phản xạ kém với âm thanh.

Thay vì cho con vào trường chuyên biệt, mẹ T. là chị P.T.N. quyết định tìm cách hỗ trợ thính lực bằng máy trợ thính. Từ năm 3 tuổi, T. bắt đầu làm quen với thiết bị này, dù ban đầu thường xuyên tháo máy vì cảm thấy khó chịu.

Sau Tết năm học lớp lá, khi chỉ còn một học kỳ nữa là vào lớp 1, T. mới bắt đầu đeo máy thường xuyên hơn. Nhận thấy con nghe tốt hơn khi có thiết bị hỗ trợ, chị N. kiên trì đồng hành cùng con trong từng năm học. Chị chủ động xin giáo viên cho T. ngồi từ bàn 1 đến bàn 3 để có thể nhìn rõ khẩu hình, hỗ trợ việc nghe và tiếp nhận bài giảng.

"Ngồi đó con nhìn được khẩu hình nên nghe rất chuẩn. Cứ thế con học, mẹ theo sát", chị N. kể.

Nhờ máy trợ thính và sự hỗ trợ của gia đình, T. có thể học trong môi trường giáo dục bình thường. Từ lớp 1 đến lớp 9, cô đều đạt học sinh giỏi; ba năm THPT đạt học sinh khá.

Lên đại học, T. theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung. Tuy nhiên, môi trường học tập đòi hỏi khả năng nghe, giao tiếp thường xuyên khiến hạn chế thính lực ngày càng bộc lộ. Có những học kỳ, kết quả học tập của cô sa sút rõ rệt vì không thể nghe đầy đủ nội dung bài giảng.

Đến tháng 3 năm nay, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi T. xuất hiện ù tai, thính lực suy giảm nhanh. Kết quả đo thính lực khiến cả hai mẹ con bất ngờ. T. sau đó tìm đến phương pháp châm cứu và cảm giác nghe có cải thiện khiến cô tiếp tục thực hiện trong khoảng 2-3 tháng. Tuy nhiên, ù tai và nghe kém lại tái diễn.

Máy trợ thính lúc này không còn đáp ứng nhu cầu nghe và hiểu các cuộc hội thoại hằng ngày. Sau khi thăm khám, bác sĩ tư vấn T. cần được cấy ốc tai điện tử.

Ban đầu, gia đình dự định tìm địa chỉ phẫu thuật tại TP.HCM. Sau khi tìm hiểu nhiều nơi và được một số bác sĩ giới thiệu, họ quyết định đưa T. ra Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm (Hà Nội).

"Trước khi phẫu thuật em khá lo lắng, hồi hộp vì đây là lần đầu em phẫu thuật, lại nghe bác sĩ nói đây là ca khó. Mong muốn của em là sau ca phẫu thuật có thể nghe rõ hơn, nói rõ hơn để tiếp tục theo đuổi ngành học em yêu thích", T. chia sẻ.

Phát hiện nguyên nhân điếc bẩm sinh sau hơn 20 năm

Theo PGS.TS.BSCC Nguyễn Tuyết Xương (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm, Phó giám đốc Trung tâm Y khoa đại học, Trường Đại học Y Dược), đây là trường hợp điếc bẩm sinh tiến triển điển hình. Bệnh không được phát hiện ngay từ khi chào đời bởi trẻ vẫn có phản xạ với âm thanh, nhưng cần âm thanh lớn hơn bình thường mới nhận biết được. Nếu không đo thính lực và thăm khám chuyên sâu, tình trạng nghe kém ban đầu rất dễ bị bỏ qua.

Theo thời gian, thính lực của bệnh nhân giảm dần. Ở giai đoạn đầu, máy trợ thính vẫn có tác dụng khuếch đại âm thanh, hỗ trợ người bệnh nghe và phát triển ngôn ngữ. Tuy nhiên, khi mất thính lực tiến triển nặng, công suất máy không còn đáp ứng, việc khuếch đại âm thanh cũng không giúp người bệnh nghe rõ, đầy đủ các cuộc hội thoại.

Qua các thăm dò chuyên sâu, trong đó có chụp CT trước phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có những dị dạng ở tai trong. Xét nghiệm di truyền cũng xác định đột biến gen SLC26A4 ở trạng thái đồng hợp tử.

"Đây là gen liên quan đến một số dạng mất thính lực di truyền, trong đó có tình trạng giãn rộng cống tiền đình. Bệnh di truyền theo cơ chế lặn: bố và mẹ bệnh nhân mỗi người mang một bản sao gen bệnh nên bản thân không bị điếc nhưng vẫn có thể truyền biến thể gen cho con", BS Tuyết cho hay.

Theo PGS.TS.BSCC Nguyễn Tuyết Xương, nếu cả bố và mẹ cùng mang biến thể gen gây bệnh theo cơ chế lặn, mỗi lần sinh con sẽ có khoảng 25% khả năng con mắc bệnh, 50% khả năng mang gen bệnh nhưng không biểu hiện và 25% khả năng không mang biến thể gen bệnh.

Hiện nay, các gia đình có nguy cơ sinh con mắc bệnh di truyền có thể được tư vấn xét nghiệm di truyền và sàng lọc phôi trước chuyển phôi. Việc lựa chọn phôi không mang biến thể gen gây bệnh có thể giúp giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh trong những trường hợp đã xác định được nguy cơ di truyền.

Ca phẫu thuật hơn 3 giờ vượt qua nhiều dị dạng ở tai trong

Sau khi đánh giá toàn diện thính lực và cấu trúc tai trong, ê-kíp quyết định cấy ốc tai điện tử đồng thời hai bên tai cho T. trong một lần gây mê. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ.

Đây là trường hợp phức tạp do bệnh nhân có nhiều dị dạng giải phẫu ở tai trong, khiến việc tiếp cận và đặt điện cực gặp khó khăn.

Thứ nhất, bệnh nhân mắc dị dạng Mondini. Trong cấu trúc bình thường, ốc tai có khoảng 2 vòng xoắn rưỡi, nhưng ở trường hợp này chỉ có 1 vòng xoắn rưỡi. Vì vậy, ê-kíp phải lựa chọn điện cực ngắn hơn, phù hợp với cấu trúc ốc tai nhưng vẫn bảo đảm khả năng kích thích các dải tần số âm thanh.

Thứ hai, bệnh nhân bị giãn rộng cống tiền đình, làm tăng nguy cơ trào dịch não tủy trong và sau phẫu thuật. Ê-kíp phải chuẩn bị trước phương án xử trí biến chứng này.

Thứ ba, cửa sổ tròn bị che khuất và xoay xuống dưới, gây khó khăn cho việc tiếp cận vị trí đặt điện cực. Các bác sĩ phải mở rộng phẫu trường về phía sau và phía dưới mới tiếp cận được cấu trúc này.

Ngoài những bất thường nhìn thấy trên phim chụp, ê-kíp còn phải tính đến các dị dạng có thể chưa được nhận diện trước mổ. Chẳng hạn, dây thần kinh số VII có thể nằm lệch về phía trước, làm hẹp ngách mặt và cản trở đường tiếp cận ốc tai. Một số bất thường mạch máu cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Do đó, việc lựa chọn đường mổ, bóc tách và đặt điện cực đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị phương án xử trí cho những tình huống có thể phát sinh.

Về nguyên lý, ốc tai điện tử gồm bộ phận cấy bên trong và thiết bị thu nhận, xử lý âm thanh bên ngoài. Âm thanh được thu nhận, mã hóa thành tín hiệu điện rồi truyền đến các điện cực trong ốc tai để kích thích thần kinh thính giác. Nhờ đó, người bệnh có cơ hội tiếp nhận âm thanh ngay cả khi khả năng nghe tự nhiên đã suy giảm nghiêm trọng.

Phương pháp này thường được cân nhắc ở người mất thính lực nặng hoặc sâu, khi máy trợ thính không còn mang lại hiệu quả phù hợp, trong khi dây thần kinh thính giác và đường dẫn truyền thính giác trung ương vẫn có khả năng đáp ứng.

Sau phẫu thuật khoảng 24 giờ, T. đã tỉnh táo, ăn uống và đi lại bình thường.

Đeo máy trợ thính đều đặn từ nhỏ là lợi thế khi phục hồi

Theo PGS.TS.BSCC Nguyễn Tuyết Xương, sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi vết mổ, kiểm soát phù nề, chảy máu và nguy cơ viêm nhiễm. Khi vùng phẫu thuật ổn định, thiết bị thường được kích hoạt sau khoảng một tháng.

Đây mới là thời điểm bắt đầu quá trình làm quen với âm thanh từ ốc tai điện tử. Những âm thanh ban đầu có thể chưa tự nhiên, rõ ràng như cách người có thính lực bình thường cảm nhận. Người bệnh cần được chuyên viên trị liệu thính giác - ngôn ngữ hỗ trợ nhận diện âm thanh, liên kết âm thanh với sự vật, hiện tượng và từng bước hiểu thông tin trong giao tiếp.

Với T., nền tảng ngôn ngữ đã có từ trước là một lợi thế quan trọng. Bệnh nhân từng nghe và nói được nhờ đeo máy trợ thính từ nhỏ nên quá trình phục hồi ngôn ngữ được kỳ vọng thuận lợi hơn so với trẻ chưa từng nghe và chưa phát triển ngôn ngữ nói.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Đeo máy trợ thính đều đặn ở trẻ nghe kém có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì kích thích thính giác. Nếu không được hỗ trợ nghe thường xuyên, khả năng phát triển và xử lý thông tin âm thanh của trẻ có thể bị ảnh hưởng".

Bên cạnh can thiệp y tế, gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng. Việc bố trí vị trí ngồi phù hợp để trẻ nhìn rõ khẩu hình giáo viên, tránh nguồn tiếng ồn như quạt hoặc những khu vực ồn ào trong lớp học có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp nhận thông tin.

Theo bác sĩ, khi trẻ còn khả năng phát triển ngôn ngữ nói, cần ưu tiên đánh giá và can thiệp bằng các phương pháp hỗ trợ thính giác - lời nói (AVT), thay vì vội vàng chuyển sang giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Việc lựa chọn phương pháp giáo dục cần căn cứ vào tình trạng thính lực, khả năng đáp ứng và nhu cầu riêng của từng trẻ.

Nhìn lại hành trình của con, mẹ T. cho rằng điều quan trọng nhất là gia đình đã không bỏ cuộc khi biết con nghe kém. Chị không chỉ đưa con đi khám, tìm thiết bị hỗ trợ mà còn kiên trì đồng hành trong từng năm học, từng lần con gặp khó khăn.

Với T., cuộc phẫu thuật lần này không đơn thuần là một can thiệp y khoa. Đó còn là hy vọng có thể nghe rõ hơn những bài giảng, trò chuyện thuận lợi hơn với mọi người và tiếp tục theo đuổi hai ngoại ngữ yêu thích.

Ở tuổi 22, khi cánh cửa đại học và tương lai nghề nghiệp đang ở phía trước, cô gái trẻ có thêm một cơ hội để bước tiếp hành trình của mình.

(Ảnh: BV)