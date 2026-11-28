Nước ép trái cây, trà, đồ uống thể thao... toàn những cái tên nghe rất "lành". Nhưng nếu uống liên tục, chúng lại có thể thành thủ phạm phá thận, hại gan trong âm thầm.

Có một thực trạng trong phòng khám dinh dưỡng, không ít trường hợp khiến bác sĩ phải lắc đầu. Đó là bệnh nhân ăn uống kiêng khem đủ đường, chăm chỉ tập luyện nhưng mỡ nội tạng vẫn tăng cao, men gan và chức năng thận đồng loạt phát tín hiệu báo động. Khi rà soát lại thực đơn hàng ngày, thủ phạm lại không nằm trên mâm cơm mà ở chính những ly nước được gắn mác tốt cho sức khỏe.

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Chuyên gia dinh dưỡng Trương Tân Phương (Đài Loan, Trung Quốc), người sáng lập trang dinh dưỡng ViVi Nutrition Lifestyle, cảnh báo việc lạm dụng một số thức uống quen thuộc mỗi ngày sẽ biến thói quen tưởng chừng vô hại thành áp lực chuyển hóa nặng nề. Đồng quan điểm, chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc) cũng từng lưu ý nhiều người chỉ chú ý thức ăn mà bỏ qua lượng đường lỏng và phụ gia nạp vào qua đường uống.

Dưới đây là 5 loại đồ uống phải tiết chế để bảo vệ sức khỏe dù mê mẩn đến đâu:

1. Nước ép trái cây đóng chai

Nhiều người tin uống một chai nước ép cũng tương đương ăn trái cây tươi. Tuy nhiên, quá trình cô đặc để bảo quản khiến hàm lượng đường trong nước ép đóng chai cao hơn hẳn quả tươi, trong khi phần chất xơ tự nhiên giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn.

Một phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí BMJ (Tạp chí Y khoa Anh) từng chỉ ra việc tiêu thụ nhiều nước ép trái cây có liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 cao hơn, trái ngược với lợi ích bảo vệ của trái cây nguyên quả. Uống nước ép đóng chai mỗi ngày chẳng khác nào nạp nước đường tạo hương vào cơ thể. Ngay cả nước ép trái cây tự làm, cũng không nên uống quá nhiều hay uống hàng ngày.

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2. Đồ uống thể thao

Đây là thức uống gây hiểu lầm phổ biến nhất, đặc biệt với dân văn phòng ít vận động nhưng lại dùng thay nước lọc hàng ngày vì tin giúp bù khoáng chất.

Chuyên gia Trương Tân Phương khẳng định, khi cơ thể không đổ mồ hôi nhiều, nước uống thể thao thực chất chỉ là nước đường pha điện giải. Việc liên tục nạp thêm muối khoáng và điện giải khi cơ thể không thiếu hụt buộc thận phải làm việc quá tải để lọc và đào thải phần dư thừa. Thức uống này chỉ thực sự cần thiết khi tập luyện cường độ cao liên tục trên 1 giờ hoặc mất nước rõ rệt.

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3. Trà trái cây

Trà trái cây thường được xem là lựa chọn nhẹ nhàng hơn trà sữa hay nước ngọt có ga. Thế nhưng, theo bác sĩ Cao Mẫn mẫn, chính vị chát tự nhiên của lá trà buộc các cửa hàng phải pha thêm lượng lớn siro, phổ biến nhất là siro fructose cao để cân bằng hương vị.

Đường fructose hấp thu rất nhanh và được chuyển hóa trực tiếp tại gan. Khi uống hàng ngày, gan phải liên tục tăng ca xử lý đường dư thừa, dễ dẫn tới gan nhiễm mỡ không do rượu, kháng insulin và tích tụ mỡ nội tạng. Loại trà trái cây đóng chai bán sẵn trên thị trường còn tiềm ẩn mức đường ẩn cao hơn.

4. Cà phê thêm kem béo, siro caramel

Cà phê đen nguyên chất có lợi cho trao đổi chất, nhưng chỉ cần phủ thêm lớp bọt sữa béo hoặc bơm thêm siro caramel, ly cà phê lập tức biến thành hỗn hợp giàu đường và chất béo bão hòa.

Chuyên gia Trương Tân Phương dẫn lại nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy duy trì thói quen uống 2 cốc cà phê pha thêm đường hoặc kem béo mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2 tới 41%. Đáng lưu ý, ngay cả khi chọn phiên bản ít ngọt hay cố gắng tập bù, rủi ro rối loạn chuyển hóa vẫn không giảm đáng kể.

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5. Rượu thuốc

Nhiều người có thói quen nhấp một ly rượu thuốc mỗi ngày vì tin đây là bài thuốc bổ giúp lưu thông khí huyết và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, bản chất của rượu thuốc vẫn là dung môi chứa cồn nồng độ cao.

Bác sĩ Cao Mẫn Mẫn nhấn mạnh, cồn không chỉ mang lại lượng calo rỗng mà còn kích thích cảm giác thèm ăn đồng thời làm suy giảm khả năng tự kiểm soát của não bộ. Khi uống rượu thuốc đều đặn mỗi ngày, gan vừa phải gồng mình chuyển hóa cồn, vừa chịu áp lực từ các hoạt chất thảo mộc chưa được kiểm soát liều lượng, dễ dẫn tới tổn thương tế bào gan, viêm gan nhiễm độc và suy giảm chức năng thận.

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Vậy nên uống gì để an toàn?

Cả hai chuyên gia dinh dưỡng đều không cần phải tuyệt đối cấm bản thân với những loại đồ uống kể trên, kể cả rượu bia. Điều quan trọng là thay đổi tần suất, từ thói quen "mỗi ngày một cốc" thành "thỉnh thoảng mới uống" hoặc "cực hiếm khi uống" với riêng đồ uống có cồn. Bác sĩ Trương Tân Phương gợi ý một số lựa chọn lý tưởng để dùng hàng ngày:

- Nước lọc

- Trà không đường

- Cà phê đen không đường hoặc không thêm kem

- Sữa đậu nành không đường

- Trà thảo mộc không đường

Bà chia sẻ thêm: "Rất nhiều người tăng cân hay suy giảm sức khỏe không phải vì ăn quá nhiều, mà vì uống quá nhiều mà không hề hay biết. Sai lầm phổ biến nhất chính là đặt niềm tin tuyệt đối vào những loại đồ uống trông có vẻ lành mạnh, trong khi thực chất chúng lại là gánh nặng âm thầm cho gan, thận và vóc dáng về lâu dài".

Nguồn và ảnh: HK01, FMD