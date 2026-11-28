Chỉ cần uống một ly dầu ô liu pha nước cốt chanh vào buổi sáng, cơ thể được thải độc, đường ruột sạch sẽ, thậm chí sỏi mật cũng có thể được đào thải? Phương pháp chăm sóc sức khỏe này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau những hạt màu xanh nổi lên trong bồn cầu có thể khiến nhiều người bất ngờ. Bác sĩ cảnh báo, cách làm tưởng chừng lành mạnh này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người có vấn đề về dạ dày hoặc mắc sỏi mật.

Những hạt màu xanh trong bồn cầu có thực sự là độc tố được đào thải?

Cách đây không lâu, một người nổi tiếng Hàn Quốc đã chia sẻ bí quyết sức khỏe của mình, đó là uống một ly dầu ô liu và nước chanh khi bụng đói mỗi sáng. Phương pháp này đã được bàn tán sôi nổi trên mạng. Nhiều người cho biết sau khi uống, việc đi đại tiện của họ trở nên dễ dàng hơn, và có người phụ nữ thậm chí còn cho biết họ thấy những hạt màu xanh nổi trong bồn cầu, như thể họ đã đào thải thành công độc tố ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, theo bác sĩ gia đình Trần Hân Mị chia sẻ trên trang Health 2.0 (Đài Loan, Trung Quốc), hiện tượng này không đồng nghĩa với việc cơ thể đang thải độc như nhiều người vẫn nghĩ.

Dầu ô liu là chất béo có nguồn gốc thực vật. Khi đi vào đường tiêu hóa, chất béo sẽ được trộn với các dịch tiêu hóa, trong đó có dịch mật. Mật có màu vàng xanh hoặc xanh lục, tham gia vào quá trình tiêu hóa và hấp thu chất béo.

Khi dầu và dịch tiêu hóa hòa trộn, các chất béo có thể tạo thành những khối hoặc hạt có hình dạng bất thường, đôi khi mang màu xanh, trông giống những viên sỏi nhỏ. Đây có thể là lý do khiến nhiều người nhầm tưởng mình đã đào thải được độc tố hoặc sỏi mật.

Điều quan trọng là không thể dựa vào màu sắc hay hình dạng của những hạt xuất hiện trong phân để kết luận cơ thể đã thải độc hoặc sỏi mật đã được loại bỏ. Nếu nghi ngờ mắc sỏi mật, người bệnh cần được thăm khám và kiểm tra y tế thay vì tự áp dụng các phương pháp truyền miệng.

Dầu ô liu và chanh đều tốt, tại sao uống khi bụng đói lại có thể gây hại?

Dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn, còn chanh cung cấp vitamin C. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống, cả hai đều có thể góp phần tạo nên một thực đơn lành mạnh.

Tuy nhiên, thực phẩm có lợi không có nghĩa là sử dụng theo cách nào cũng tốt cho sức khỏe. Việc uống trực tiếp dầu ô liu pha nước cốt chanh khi bụng đói có thể gây khó chịu ở một số người, nhất là khi sử dụng lượng lớn.

Thứ nhất, người có bệnh lý dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản cần thận trọng. Nước cốt chanh có tính axit, có thể làm tăng cảm giác nóng rát hoặc khó chịu ở những người nhạy cảm. Trong khi đó, lượng chất béo lớn có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và khiến triệu chứng trào ngược ở một số người trở nên nặng hơn.

Với người đang bị viêm dạ dày, ợ nóng hoặc thường xuyên trào ngược, việc uống hỗn hợp này khi chưa ăn sáng có thể khiến các triệu chứng khó chịu xuất hiện rõ hơn. Vì vậy, không nên cố áp dụng chỉ vì tin rằng đây là phương pháp thải độc tự nhiên.

Thứ hai, người mắc sỏi mật cũng cần đặc biệt lưu ý. Khi chất béo đi vào đường tiêu hóa, túi mật sẽ co bóp để giải phóng dịch mật hỗ trợ tiêu hóa. Nếu túi mật đang có sỏi, sự co bóp này có thể khiến sỏi gây tắc nghẽn đường thoát mật, dẫn đến cơn đau quặn mật và trong một số trường hợp gây viêm túi mật cấp.

Điều này không có nghĩa mọi người mắc sỏi mật đều phải loại bỏ hoàn toàn dầu ô liu khỏi khẩu phần ăn. Tuy nhiên, uống một lượng lớn dầu ô liu cùng lúc để kích thích đào thải sỏi là cách làm không được khuyến khích. Người đã được chẩn đoán sỏi mật nên hỏi ý kiến bác sĩ về chế độ ăn và phương pháp điều trị phù hợp.

Nếu xuất hiện đau dữ dội vùng bụng trên bên phải, sốt, nôn ói hoặc vàng da sau khi sử dụng hỗn hợp này, người bệnh cần đi khám ngay.

Muốn bổ sung dầu ô liu và chanh, hãy thay đổi cách ăn

Nếu mục tiêu là tận dụng giá trị dinh dưỡng của dầu ô liu và chanh, không nhất thiết phải uống trực tiếp khi bụng đói.

Bác sĩ Trần Hân Mị gợi ý có thể kết hợp hai nguyên liệu này thành nước sốt dầu giấm, dùng một lượng vừa phải để trộn salad hoặc rưới lên các món ăn trong bữa sáng. Cách này giúp bổ sung chất béo và vitamin từ thực phẩm mà không cần cố uống một lượng dầu lớn khi chưa ăn gì.

Bên cạnh đó, để duy trì tiêu hóa khỏe mạnh, mọi người nên ăn đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, uống đủ nước và vận động thường xuyên. Nếu thường xuyên táo bón, cần tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào dầu ô liu để kích thích đi ngoài.

Cũng cần nhớ rằng cơ thể vốn có các cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và đào thải chất thải, chủ yếu là gan và thận. Hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy uống dầu ô liu pha chanh khi bụng đói có thể làm sạch cơ thể, loại bỏ độc tố hoặc điều trị sỏi mật.

Một phương pháp được lan truyền rộng rãi chưa chắc đã an toàn hoặc phù hợp với tất cả mọi người. Đôi khi, thay đổi cách ăn uống đơn giản và duy trì thói quen lành mạnh mới là lựa chọn thiết thực hơn cho sức khỏe lâu dài.