Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà có lợi cho sức khỏe, nhưng loại trà này có thể gây tác dụng ngược lại.

Mới đây, ông Wang Qifeng, phó giám đốc Khoa Xạ trị kiêm giám đốc Khoa Xạ trị Lồng ngực số 1 tại Bệnh viện Ung thư Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã nhắc nhở rằng mặc dù trà có lợi cho sức khỏe, nhưng không nên uống trà nóng hoặc quá nóng, đặc biệt là đồ uống nóng trên 65°C, vì tiêu thụ lâu dài có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản nhiều lần.

Nước ở nhiệt độ 65℃ nóng thế nào?

Một số người tiêu dùng nhiệt tình đã tiến hành đo đạc và phát hiện ra rằng mì mới nấu có nhiệt độ khoảng 70-80°C, trà mới pha khoảng 80-90°C, và nước dùng lẩu có thể lên tới 120°C.

Nhiệt độ bên trong miệng và thực quản của người khỏe mạnh thường là 36,5~37℃, nhiệt độ thức ăn thích hợp nhất là 10~40℃, và nhiệt độ cao nhất có thể chịu được là 50~60℃. Khi lưỡi cảm thấy rất nóng, nhiệt độ của thức ăn thường đạt khoảng 70℃.

Tại sao không nên uống nước quá nóng?

Một báo cáo trên tạp chí The Lancet Oncology về khả năng gây ung thư của cà phê, kem pha cà phê và đồ uống nóng chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống đồ uống rất nóng và tổn thương tế bào cũng như khả năng gây ung thư.

Ví dụ, nhiệt độ quá cao có thể gây ra một mức độ tổn thương nhiệt nhất định (như bỏng) cho niêm mạc đường tiêu hóa. Lớp bề mặt bị tổn thương của niêm mạc đường tiêu hóa sẽ bong ra và tự tái tạo. Nếu tổn thương nhiệt lặp đi lặp lại, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng sinh tế bào, do đó làm tăng khả năng đột biến, có thể dẫn đến ung thư tế bào.

Vì những lý do này, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) phân loại đồ uống rất nóng có nhiệt độ trên 65°C là chất gây ung thư nhóm 2A, có nghĩa là bằng chứng về khả năng gây ung thư ở người còn hạn chế, nhưng chúng có khả năng gây ung thư.

Bạn nên làm gì nếu bị bỏng thực quản?

Giảm kích ứng: Ngừng ăn hoặc uống bất kỳ thức ăn hoặc đồ uống nào quá nóng vì có thể gây kích ứng thêm cho thực quản. Bạn có thể uống nước đun sôi để nguội, nhưng tránh nước đá hoặc đá viên, vì thức ăn lạnh cũng có thể gây kích ứng cho thực quản đã bị tổn thương.

Sử dụng thuốc: Nếu vết bỏng gây viêm hoặc đau đáng kể, bạn có thể dùng một số loại thuốc chống viêm hoặc thuốc kháng axit dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để giúp giảm kích ứng và viêm thực quản, đồng thời thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Đi khám ngay lập tức: Nếu bạn gặp các triệu chứng như đau sau xương ức, khó nuốt hoặc nôn ra máu sau khi ăn, hãy đi khám ngay lập tức. Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc nhầm tưởng đó chỉ là trường hợp trào ngược dạ dày thực quản nhẹ và bỏ bê điều trị, điều này có thể làm tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Không chỉ đơn thuần là trà nóng, những loại trà này cũng không được khuyến khích dùng để uống

Bác sĩ Xu Weijie, chuyên khoa Nội tiết tại Bệnh viện Tongji trực thuộc Trường Y Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (Trung Quốc), nhắc nhở: Ngoài trà nóng, các loại trà khác cũng không được khuyến khích sử dụng.

Tránh uống trà đặc: Trà đặc chứa quá nhiều caffeine, dễ gây mất ngủ và tim đập nhanh, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ của một số loại thuốc hạ đường huyết. Uống trà loãng từ từ là cách tốt nhất.

Không nên uống trà khi bụng đói: Uống trà khi bụng đói sẽ kích thích tiết axit dạ dày, có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Không nên uống thuốc cùng với trà: Tanin trong trà có thể tương tác với một số loại thuốc (như metformin và thuốc bổ sung sắt), ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Điều tương tự cũng áp dụng cho các loại trà thảo mộc. Nên tránh uống trà trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống thuốc. Bệnh nhân đang sử dụng sulfonylurea hoặc warfarin nên đợi ít nhất hai giờ giữa việc uống trà và uống thuốc.

Không nên uống trà bị mốc hoặc trà ngâm quá lâu: Lá trà bị mốc có thể chứa các chất độc hại như aflatoxin; trà ngâm quá lâu (hơn 2 tiếng) sẽ bị oxy hóa vitamin và phát triển vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe.

Không nên ngâm trà hoa quá lâu: Các loại trà hoa như hoa cúc và hoa hồng chứa tinh dầu và các chất thơm dễ bay hơi, vì vậy chỉ cần ngâm từ 3 đến 5 phút là đủ. Ngâm quá lâu sẽ phá hủy các hoạt chất và làm cho trà có vị đắng.

Lưu ý với đối tượng cụ thể: Trà hoa cúc có tính mát, vì vậy những người có tỳ vị yếu nên kết hợp với kỷ tử; trà hoa hồng có tính hoạt huyết, vì vậy phụ nữ mang thai nên dùng thận trọng. Nếu bạn bị mất ngủ nặng, trào ngược dạ dày thực quản, thiếu máu do thiếu sắt hoặc các vấn đề khác, vui lòng điều chỉnh chế độ uống trà của bạn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: SH)