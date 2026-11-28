Suốt hơn một tháng liên tục khô và ngứa mắt, người phụ nữ 51 tuổi đi khám và bất ngờ khi bác sĩ phát hiện tới 45 con ve ký sinh trong các nang lông mi.

Theo Xinmin Evening News, người phụ nữ sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã chịu đựng tình trạng khô và ngứa mắt kéo dài hơn một tháng nhưng không đi khám. Chỉ đến khi đưa con gái đến kiểm tra mắt gần đây, bà mới tranh thủ thăm khám và phát hiện nguyên nhân bất thường.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện 45 con ve Demodex đang ký sinh trong các nang lông mi của bệnh nhân. Đây là loại ký sinh trùng có thể tồn tại tại nang lông và tuyến bã nhờn, trong đó vùng lông mi là một trong những vị trí chúng thường trú ngụ.

Không chỉ nhiễm ve Demodex, người phụ nữ còn mắc hội chứng khô mắt và rối loạn chức năng tuyến Meibom. Đây là hệ thống tuyến dầu nằm dọc bờ mi, có nhiệm vụ tiết chất béo tạo lớp bảo vệ bên ngoài màng phim nước mắt, giúp hạn chế tình trạng nước mắt bay hơi. Kết quả thăm khám cho thấy các tuyến này đã bị teo ở mức độ trung bình.

Khi tìm hiểu tiền sử sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thói quen kẻ mắt và sử dụng mascara mỗi ngày nhưng thường bỏ qua việc vệ sinh kỹ phần chân lông mi.

Đáng chú ý, người phụ nữ từng phẫu thuật tạo mắt hai mí khoảng 3 tháng trước. Sau phẫu thuật, vì lo ngại nước tiếp xúc với vết thương có thể gây nhiễm trùng, bà hạn chế rửa mặt và gội đầu ở khu vực quanh mắt.

Việc vệ sinh vùng mắt không đầy đủ trong thời gian dài khiến dầu thừa, bụi bẩn và cặn mỹ phẩm tích tụ tại chân lông mi. Theo các bác sĩ, đây có thể là điều kiện thuận lợi để ve Demodex phát triển, làm tăng nguy cơ viêm bờ mi và ảnh hưởng đến chức năng của các tuyến dầu quanh mắt.

Sau khi được điều trị bằng các biện pháp chuyên môn như làm sạch sâu bờ mi, liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (IPL), kết hợp thuốc kháng viêm và thuốc diệt ve, tình trạng khô, ngứa mắt của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể. Chức năng tuyến Meibom cũng dần được phục hồi.

5 nhóm người cần cảnh giác với ve Demodex ở mắt

Từ trường hợp trên, các bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh và chăm sóc vùng mắt, gồm:

Người thường xuyên trang điểm mắt nhưng không tẩy trang kỹ, đặc biệt ở khu vực chân lông mi. Người hạn chế vệ sinh vùng mắt trong thời gian dài sau phẫu thuật mắt. Người sử dụng kính áp tròng thường xuyên hoặc trong thời gian dài. Người cao tuổi, do chức năng tuyến Meibom có thể suy giảm theo quá trình lão hóa. Người có làn da dầu hoặc thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi trong nhà.

Theo Sohu các bác sĩ cũng lưu ý Demodex có khả năng lây truyền khi tiếp xúc gần hoặc sử dụng chung một số vật dụng cá nhân. Vì vậy, nếu một thành viên trong gia đình được chẩn đoán viêm bờ mi do Demodex, những người sống cùng nên chú ý theo dõi các dấu hiệu bất thường ở mắt và chủ động kiểm tra khi cần thiết.

Đặc biệt, với trẻ nhỏ thường xuyên dụi mắt, chớp mắt liên tục hoặc có biểu hiện khó chịu ở mắt, phụ huynh không nên mặc định đây chỉ là thói quen xấu. Việc đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra sẽ giúp xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù có thường xuyên trang điểm hay không, mỗi người cũng cần duy trì thói quen vệ sinh vùng mắt đúng cách, tẩy trang sạch sẽ và không bỏ qua những triệu chứng kéo dài như ngứa, khô mắt, đỏ mắt hoặc đóng vảy ở chân lông mi.