Bệnh nhân sinh năm 1970 nhập viện do xuất hiện các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện tổn thương ruột thừa và chỉ định phẫu thuật. Tại đây, ê-kíp tiếp tục phát hiện điều bất ngờ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cho biết, thời gian qua bác sĩ của đơn vị tiếp nhận, xử lý nhiều trường hợp bị dị vật đâm thủng bộ phận của đường ruột.

Bác sĩ Trần Văn Bình, Phó Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, trong nhiều ca bệnh, gần đây có 2 ca bệnh đặc biệt khi dị vật "đi lạc" đâm thủng ruột thừa bệnh nhân.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.V.T. (SN 1977, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm ruột thừa cấp.

Quá trình kiểm tra, bác sĩ bất ngờ phát hiện có dị vật gây thương tổn vùng ruột thừa, được chỉ định mổ cấp cứu.

Quá trình mổ, bác sĩ tìm thấy một đoạn tăm tre dài khoảng 1cm đâm xuyên ruột thừa. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt.

Mảnh bùi nhùi sắt đâm thủng ruột thừa bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.V.H. (SN 1970, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) nhập viện do xuất hiện các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện tổn thương ruột thừa và chỉ định phẫu thuật. Tại đây, ê-kíp tiếp tục bất ngờ khi tìm thấy một mảnh bùi nhùi sắt đâm xuyên thành ruột thừa.

Dị vật được loại bỏ, thương tổn được xử lý kịp thời nên việc phục hồi của bệnh nhân thuận lợi.

Theo bác sĩ Trần Văn Bình, viêm ruột thừa cấp là bệnh lý ngoại khoa thường gặp. Tuy nhiên, những trường hợp dị vật đâm xuyên ruột thừa như trên là tình huống ít gặp, tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong sinh hoạt, tránh nguy cơ nuốt phải dị vật, đặc biệt là tăm tre. Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng bất thường, nhất là đau tăng dần hoặc khu trú ở vùng bụng dưới bên phải, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, báo Quảng Trị)