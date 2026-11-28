Phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn 4 với khối u lớn tới 19cm, trải qua hai lần phẫu thuật cùng hàng chục đợt hóa trị, xạ trị, một giáo sư y khoa vẫn duy trì tình trạng không có dấu hiệu tái phát suốt 17 năm.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), giáo sư danh dự Hàn Bá Sưởng thuộc Đại học Y khoa Đài Bắc được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối vào tháng 4/2008. Thời điểm đó, kết quả kiểm tra phát hiện gan của ông có một khối u lớn tới 19cm. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ khoảng 2/3 gan nhằm kiểm soát bệnh.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Đến tháng 11 cùng năm, tế bào ung thư bắt đầu di căn đến phổi. Giáo sư phải tiếp tục trải qua nhiều đợt hóa trị và xạ trị để kiểm soát sự phát triển của tế bào ác tính.

Dù đã điều trị tích cực, bệnh vẫn tiếp tục tiến triển. Tháng 9/2012, ung thư gan tái phát, buộc ông phải trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ hai để loại bỏ khối u có kích thước khoảng 2cm.

Tính chung trong quá trình điều trị, giáo sư đã trải qua 25 lần hóa trị và 12 lần xạ trị. May mắn, tình trạng bệnh sau đó dần được kiểm soát.

Sau những biến cố sức khỏe, ông quyết định thay đổi lối sống, từ bỏ những thói quen cũ, điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì vận động thường xuyên.

Theo chia sẻ của giáo sư, đến nay ông đã có 17 năm không ghi nhận dấu hiệu ung thư tái phát.

Chế độ ăn 9 màu sắc được giáo sư áp dụng

Theo giáo sư Hàn Bá Sưởng, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là rau củ quả đa dạng màu sắc, cung cấp nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Ông khuyến khích bổ sung thực phẩm thuộc 9 nhóm màu sắc gồm: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, chàm, tím, đen và trắng.

Các loại rau củ quả có màu sắc khác nhau thường chứa những nhóm hợp chất thực vật đặc trưng. Việc đa dạng hóa thực phẩm giúp cơ thể tiếp nhận nhiều loại dưỡng chất hơn.

Bên cạnh đó, giáo sư khuyến nghị tăng cường các nhóm thực phẩm sau:

- Ngũ cốc nguyên hạt.

- Rau xanh và trái cây.

- Các loại đậu.

- Các loại hạt và quả hạch.

- Sữa và chế phẩm từ sữa.

- Thực phẩm giàu chất xơ và canxi.

- Thực phẩm chứa axit béo Omega-3 không bão hòa.

Ngược lại, ông khuyên nên hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, chất béo chuyển hóa và đồ uống chứa nhiều đường.

Bữa sáng chống ung thư được giáo sư duy trì mỗi ngày

Ngoài nguyên tắc ăn đa dạng thực phẩm, giáo sư Hàn còn chia sẻ thực đơn gồm 5 nhóm thực phẩm mà ông chú trọng bổ sung hằng ngày.

- Protein động vật: Có thể lựa chọn cá, thịt và các sản phẩm từ sữa để cung cấp protein cho cơ thể.

- Ngũ cốc: Ưu tiên bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, hạt diêm mạch (quinoa) và lúa mì.

- Chất béo có lợi: Sử dụng các loại dầu như dầu hạt cải, dầu hạt lanh và những nguồn chất béo giàu Omega-3.

- Thảo mộc và gia vị: Bổ sung gừng, bạc hà, cỏ xạ hương, hương thảo và tỏi vào các món ăn.

- Rau củ quả và protein thực vật: Các lựa chọn được đề cập gồm đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu đũa và đậu phụ.

Đặc biệt, giáo sư tiết lộ bữa sáng thường ngày của mình gồm 3 món: một ly nước ép rau củ quả, một ly ngũ cốc nguyên hạt pha từ hỗn hợp khoảng 30 loại ngũ cốc và một quả trứng luộc.

Công thức nước ép rau củ quả nhiều màu sắc

Nguyên liệu: củ dền, cà rốt, cà chua, măng tây, cần tây, kiwi, táo, nho, chanh, dứa, việt quất đông lạnh, mâm xôi đông lạnh, bột nghệ, tiêu đen, bột hạt lanh, gừng tươi, hạt bí, óc chó, hạnh nhân, kỷ tử, rong biển khô.

Theo giáo sư, ly nước ép nên kết hợp ít nhất 20 loại rau củ quả khác nhau, trong đó không nên thiếu củ dền, cà rốt và cà chua. Ông cho rằng ba loại thực phẩm này chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi. Chanh được xay cùng cả vỏ để tăng hương vị.

Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu. Cho rau củ quả vào máy xay, thêm nước lọc và xay khoảng 30 giây. Thêm bột quế, bột nghệ và tiêu đen, tiếp tục xay thêm khoảng 5 giây.

Giáo sư cho biết ông thường kết hợp thêm gừng già, bột nghệ, tiêu đen, bột quế và bột hạt lanh vào nước ép.

Theo cách lý giải của ông, những loại gia vị này giúp cân bằng tính hàn của rau củ quả. Trong đó, piperine có trong tiêu đen được cho là có thể hỗ trợ tăng khả năng hấp thu curcumin từ nghệ. Các loại gia vị cũng chứa những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm.

Về lựa chọn nguyên liệu, ông ưu tiên những loại rau củ chứa nhiều hợp chất thực vật như rau bina, cần tây, cà rốt, cà chua và củ dền. Rong biển được bổ sung nhằm tăng lượng chất xơ.

Đối với trái cây, ông thường chọn những loại có vị ngọt vừa phải như kiwi xanh và táo.

Ngoài ra, các loại hạt như óc chó, hạnh nhân và hạt bí cũng được thêm vào hỗn hợp để cung cấp chất béo không bão hòa và nhiều dưỡng chất khác.

5 loại rau củ được bác sĩ khuyến nghị bổ sung để phòng ngừa ung thư

Bác sĩ cấp cứu Trương Thích Hằng (Đài Loan, Trung Quốc) cũng chia sẻ về vai trò của các hợp chất thực vật trong rau củ quả.

Trong một video trên YouTube, bác sĩ cho biết hiện các nhà khoa học đã xác định được hơn 130.000 loại hợp chất thực vật (phytochemical). Tuy nhiên, số lượng hợp chất được nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe và có nguồn thực phẩm sử dụng được chỉ vào khoảng 200 loại.

Theo bác sĩ, rau củ là một trong những nguồn cung cấp hợp chất thực vật phong phú. Ông đặc biệt khuyến nghị 5 loại rau củ có chứa những thành phần được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa ung thư.

Trong đó, cà chua được chú ý nhờ chứa lycopene, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid. Một số nghiên cứu đã ghi nhận mối liên hệ giữa lycopene và nguy cơ mắc một số loại ung thư, dù chưa thể khẳng định ăn cà chua có thể ngăn ngừa được 12 loại ung thư như cách diễn đạt trong nguồn tin.

Nguồn và ảnh: SkyPost