Xót xa khi suốt 10 năm kiêng đồ ngọt kỹ càng, người đàn ông vẫn đột ngột qua đời vì biến chứng tiểu đường do ăn quá nhiều 2 món chay, không có vị ngọt cực quen với người Việt.

Một người đàn ông 59 tuổi, họ Đường, sống tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đột nhiên qua đời vì biến chứng tiểu đường. Bữa trưa hôm ấy tưởng chừng cũng bình lặng như bao ngày, nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi ngả lưng nghỉ ngơi, ông Đường bỗng tim đập dồn dập, chóng mặt, buồn nôn rồi ngất lịm. Khi người nhà hốt hoảng gọi xe cấp cứu, sắc mặt ông đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm nhanh tại phòng cấp cứu khiến cả ê kíp bác sĩ giật mình: Chỉ số đường huyết của ông Đường vọt lên tới 18,0 mmol/L, độ pH trong máu giảm sâu bất thường. Kiểm tra thêm. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị nhiễm toan ceton đái tháo đường, một biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm xảy ra khi cơ thể thiếu hụt insulin trầm trọng, làm rối loạn chuyển hóa và tích tụ quá nhiều axit ceton độc hại trong máu.

Người đàn ông tử vong vì biến chứng tiểu đường (Ảnh minh họa)

Dù các bác sĩ lập tức truyền dịch cân bằng pH, tiêm insulin liều cao và nỗ lực cứu chữa suốt 3 tiếng đồng hồ, ông Đường vẫn không qua khỏi. Ông qua đời ở tuổi 59 trước sự bàng hoàng của cả gia đình.

Đứng chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, vợ ông Đường bật khóc nức nở: "Chồng tôi mắc tiểu đường hơn 10 năm nay nhưng giữ gìn kỹ lắm, tuyệt đối không đụng vào bánh kẹo hay đồ ngọt. Sao đường huyết lại tăng đột biến đến mức mất mạng thế này?".

Cái bẫy chết người từ niềm tin ăn chay là lành mạnh

Lần theo lịch sử điều trị và thói quen sinh hoạt của người bệnh, bác sĩ dần bóc tách được chuỗi nguyên nhân dẫn tới bi kịch, trả lời cho câu hỏi của người vợ.

Ban đầu, ông Đường dùng thuốc metformin để kiểm soát đường huyết. Vài năm sau, khi chỉ số đường máu có xu hướng nhích lên, bác sĩ chỉ định kết hợp thêm tiêm insulin mỗi ngày. Nhờ tuân thủ phác đồ, sức khỏe của ông vốn khá ổn định.

Bi kịch bắt đầu nhen nhóm khi ông Đường tự tìm đọc thông tin trên mạng và tin rằng thực phẩm chay từ thực vật vừa lành tính, vừa giúp hạ đường huyết. Từ đó, ông kiêng tuyệt đối đường và bánh ngọt, ăn ít thịt nhưng lại thoải mái nạp lượng lớn các món chay giàu tinh bột mỗi bữa. Nghĩ là mình ăn uống lành mạnh, nên uống bắt đầu thường xuyên bỏ bê việc dùng thuốc.

Nhiều người khi thấy đường huyết giảm và ổn định, thường có xu hướng xem nhẹ thuốc điều trị lâu dài (Ảnh minh họa)

Đúng trưa hôm xảy ra sự cố, sau khi ăn no nê thực đơn quen thuộc, ông đi ngủ mà quên mất mũi tiêm insulin định kỳ. Việc quá tải tinh bột cộng hưởng với bỏ lỡ liều thuốc khiến đường huyết bùng phát mất kiểm soát, kéo theo biến chứng nhiễm toan ceton cướp đi mạng sống chỉ trong vài giờ.

Theo phân tích của bác sĩ điều trị, rất nhiều bệnh nhân tiểu đường đang sập bẫy giống ông Đường khi chỉ cảnh giác với bánh kẹo mà bỏ qua 2 nhóm món chay quen thuộc trên mâm cơm hằng ngày:

1. Khoai tây, khoai lang

Hai loại củ này vốn được ca ngợi là "thực phẩm vàng cho sức khỏe" và thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn chay.

Tin rằng khoai lang cùng khoai tây giúp hạ đường huyết, ông Đường đã biến chúng thành món chính ăn vô tội vạ mỗi ngày. Thực tế, dù có chỉ số đường huyết thấp hơn đường tinh luyện và giàu chất xơ, bản chất của hai loại củ này vẫn là thực phẩm chứa nhiều carbohydrate. Khi ăn quá nhiều trong một bữa hoặc dùng thay cơm với khẩu phần lớn, lượng tinh bột khổng lồ từ khoai lang và khoai tây vẫn chuyển hóa thành đường glucose, đẩy đường huyết tăng vọt chẳng kém gì ăn đồ ngọt.

Khoai tây hay khoai lang ăn ít thì tốt nưng ăn vô tôi vạ lại rất hại với người tiểu đường (ảnh minh họa)

2. Cơm trắng, cháo trắng

Giống như ông Đường, không ít người quan niệm ăn cơm trắng với rau luộc hoặc húp một bát cháo trắng thanh đạm sẽ nhẹ bụng, an toàn cho người có bệnh nền. Thế nhưng, cơm trắng có hàm lượng tinh bột cao và tốc độ chuyển hóa thành đường rất nhanh sau khi ăn. Nguy hiểm hơn cả là cháo trắng, bởi hạt gạo đã được ninh nhừ nát nên hệ tiêu hóa gần như không mất thời gian phân giải, khiến lượng đường ồ ạt ngấm thẳng vào máu.

Nếu ăn cơm trắng hoặc cháo trắng quá nhiều, đặc biệt khi ăn riêng lẻ mà thiếu chất đạm và rau xanh đi kèm, đường huyết sẽ dựng đứng cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là sai lầm ông Đường mắc phải.

Thanh đạm là thế nhưng cháo trắng hay cơm trắng đều cần được kiểm soát lượng ăn khi mắc bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

Kiểm soát tinh bột thế nào để tránh biến chứng tiểu đường?

Câu chuyện của ông Đường là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang sống chung với bệnh tiểu đường. Kiêng đồ ngọt mới chỉ là bước khởi đầu, bởi mọi thực phẩm giàu tinh bột khi ăn quá ngưỡng cho phép đều trở thành gánh nặng trực tiếp đối với tuyến tụy và mạch máu.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tiểu đường không nên cắt bỏ hoàn toàn tinh bột vì dễ gây tụt đường huyết và suy kiệt năng lượng, nhưng bắt buộc phải kiểm soát chặt tổng lượng nạp vào mỗi bữa.

Thay vì ăn quá nhiều khoai lang, khoai tây hay cơm trắng, cháo trắng, người bệnh nên ưu tiên gạo lứt, yến mạch hoặc nấu cháo kết hợp thêm rau xanh, đậu đỗ và bổ sung đủ chất đạm để làm chậm tốc độ hấp thu đường.

Quan trọng nhất, tuyệt đối không quên thuốc hay mũi tiêm insulin, đồng thời đi cấp cứu ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường như khát nước dữ dội, buồn nôn, thở gấp hoặc lơ mơ.

Nguồn và ảnh: 163.com, Sohu