Nhìn bên ngoài sạch sẽ, thậm chí chỉ dùng đựng nước lọc nhưng vật dụng quen thuộc này lại có thể trở thành nơi vi khuẩn tích tụ nếu bạn vô tình bỏ qua một thói quen vệ sinh quan trọng.

Sáng mang đi làm, trưa đặt trên bàn, chiều lại đem đến phòng tập. Nhiều người có thói quen luôn để sẵn một vật dụng bên cạnh để uống nước bất cứ khi nào khát. Mỗi lần sử dụng, họ chỉ cần mở nắp, áp miệng vào uống rồi đóng lại, đôi khi dùng liên tục nhiều ngày mà không rửa kỹ.

Đó chính là bình đựng nước cá nhân. Từ bình giữ nhiệt inox, bình nhựa có vòi bật đến loại có ống hút. Dù chỉ chứa nước lọc, vật dụng này vẫn có thể tích tụ hàng triệu đơn vị vi khuẩn, thậm chí khiến nhiều người bất ngờ khi biết kết quả một khảo sát tại Mỹ khi chúng còn bẩn gấp 40.000 bệ ngồi bồn cầu.

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Bình đựng nước cá nhân có lượng vi khuẩn gấp 40.000 lần bệ bồn cầu?

Theo khảo sát của WaterFilterGuru (Mỹ), lượng vi khuẩn trung bình trên các mẫu bình nước đạt khoảng 20,8 triệu CFU, trong khi mẫu bệ ngồi bồn cầu được kiểm tra chỉ ghi nhận khoảng 515 CFU. Chênh lệch này tương đương khoảng 40.000 lần.

CFU là đơn vị hình thành khuẩn lạc, dùng để ước tính số vi sinh vật sống có khả năng phát triển trong điều kiện nuôi cấy. Nói dễ hiểu, chỉ số này giúp các nhà nghiên cứu hình dung lượng vi khuẩn có thể sinh trưởng trong mẫu thử.

Đặc biệt, kiểu nắp bình cũng tạo ra sự khác biệt. Những mẫu có nắp vòi uống và nắp vặn ghi nhận khoảng 30 triệu CFU mỗi loại, trong khi loại nắp bóp có khoảng 3 triệu CFU. Nhóm nghiên cứu còn phát hiện hai nhóm vi khuẩn chính là trực khuẩn gram âm và Bacillus. Một số vi khuẩn thuộc các nhóm này có thể gây nhiễm trùng hoặc vấn đề tiêu hóa, dù không phải tất cả đều gây bệnh.

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Đáng sợ nhất là, vi khuẩn có thể tăng lên hàng triệu chỉ sau 1 tuần!

Để tìm hiểu vi khuẩn sinh sôi nhanh đến mức nào, WaterFilterGuru tiếp tục thực hiện một thí nghiệm riêng kéo dài một tháng. Nhóm nghiên cứu cho nước cất vào bình, uống thử một ngụm để mô phỏng cách sử dụng hằng ngày, sau đó để bình không được vệ sinh và lấy mẫu kiểm tra ở các thời điểm khác nhau.

Kết quả khiến nhiều người phải giật mình. Sau 24 giờ, mẫu bình ghi nhận khoảng 50 CFU. Chỉ sau một tuần, lượng vi khuẩn đã tăng vọt lên 5,5 triệu CFU, tương đương mức tăng khoảng 110.000 lần so với ban đầu. Đến mốc một tháng, con số vượt 30 triệu CFU, tăng hơn 600.000 lần.

Như vậy, ngay cả khi bên trong chỉ chứa nước lọc, bình vẫn có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu không được làm sạch.

Vì sao chiếc bình tưởng sạch lại trở thành nơi vi khuẩn trú ngụ?

Bác sĩ Myro Figura tại Los Angeles (Mỹ) từng cảnh báo về thói quen không vệ sinh bình nước hằng ngày trong một video trên TikTok. Theo ông, phần nắp bình là nơi đặc biệt đáng chú ý vì thường xuyên tiếp xúc với miệng và bàn tay.

Mỗi lần uống trực tiếp, vi sinh vật từ khoang miệng có thể bám vào miệng bình, vòi uống hoặc ống hút. Khi cầm bình, đặt xuống bàn hay mở nắp, vi khuẩn từ tay và môi trường bên ngoài cũng có thể xâm nhập.

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Đáng ngại hơn, nắp bình thường có nhiều khe nhỏ, đường ren, gioăng cao su và các chi tiết khó làm sạch. Nếu chỉ tráng qua bằng nước, cặn bẩn và vi sinh vật vẫn có thể bám lại. Môi trường ẩm, kín bên trong bình càng tạo điều kiện để vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Bác sĩ Marianne Sumego thuộc Cleveland Clinic (Mỹ) cảnh báo những vi sinh vật tích tụ trong bình có thể gây các triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm. Người nhạy cảm với nấm mốc còn có nguy cơ xuất hiện hoặc nặng thêm các triệu chứng dị ứng.

3 lưu ý để bình đựng nước không trở thành ổ vi khuẩn

- Rửa bình mỗi ngày bằng xà phòng: Đừng chỉ tráng qua bằng nước rồi tiếp tục sử dụng. Hãy dùng nước ấm và nước rửa chén, kết hợp bàn chải chuyên dụng để chà sạch bên trong. Nắp, vòi uống, ống hút và gioăng cao su cần được tháo rời để vệ sinh riêng vì đây là những vị trí dễ tích tụ cặn bẩn.

- Để bình khô hoàn toàn trước khi đậy nắp: Sau khi rửa, hãy mở nắp và đặt bình ở nơi sạch, thông thoáng để nước thoát hết. Những bộ phận như ống hút, gioăng và nắp cũng cần được hong khô riêng. Không nên đóng kín bình khi bên trong vẫn còn ẩm.

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- Không để nước thừa trong bình qua nhiều ngày: Khi không sử dụng, hãy đổ hết nước còn lại, rửa sạch và để bình khô ráo. Nếu từng đựng cà phê, nước trái cây hoặc đồ uống thể thao có đường, cần vệ sinh kỹ ngay sau khi dùng vì cặn thức uống có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật.

Một chiếc bình đựng nước cá nhân giúp việc uống đủ nước trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng đừng vì quá quen thuộc mà quên làm sạch nó. Đặc biệt, hãy chú ý những chi tiết nhỏ như vòi uống, ống hút và gioăng cao su, nơi vi khuẩn có thể âm thầm tích tụ dù bên ngoài chiếc bình vẫn trông sạch sẽ.

Nguồn và ảnh: Express, WaterFilterGuru