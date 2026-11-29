Nhuộm tóc thường xuyên khiến nhiều người lo ngại nguy cơ ung thư máu, song bác sĩ cho biết bằng chứng khoa học hiện chưa đủ để khẳng định mối liên quan này.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, ung thư máu là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ các tế bào tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Bệnh gồm nhiều thể khác nhau, phổ biến có bệnh bạch cầu (leukemia), thường được gọi là máu trắng.

Ở người mắc bệnh bạch cầu , tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường. Chúng tăng sinh, tích tụ và lấn át quá trình tạo máu bình thường, khiến cơ thể thiếu hồng cầu, giảm tiểu cầu và suy giảm miễn dịch. Người bệnh có thể thường xuyên mệt mỏi, dễ nhiễm trùng, xuất huyết hoặc xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân.

Ung thư máu không phải một bệnh đơn lẻ mà bao gồm nhiều nhóm như bệnh bạch cầu, u lympho, đa u tủy xương, bệnh tăng sinh tủy và hội chứng loạn sinh tủy. Riêng bệnh bạch cầu được chia thành thể cấp tính hoặc mạn tính, tùy tốc độ tiến triển và dòng tế bào bị ảnh hưởng.

Nhuộm tóc có liên quan đến ung thư máu?

Trước những lo ngại về việc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất trong thuốc nhuộm tóc, BS.CKI Ninh Công Vi cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định nhuộm tóc thông thường làm tăng nguy cơ ung thư máu.

Theo bác sĩ, việc thỉnh thoảng nhuộm tóc bằng các sản phẩm hiện đại, có thành phần được kiểm soát, không được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng của nhóm bệnh này.

Một số nghiên cứu trước đây ghi nhận mức tăng nguy cơ nhẹ ở những người sử dụng thuốc nhuộm được sản xuất trước năm 1980, đặc biệt là loại nhuộm vĩnh viễn màu tối và duy trì trong thời gian dài, trên 15 năm. Tuy nhiên, những kết quả này không đủ để kết luận nhuộm tóc là nguyên nhân gây ung thư máu.

Nhóm được đề cập nhiều hơn trong các nghiên cứu về phơi nhiễm hóa chất nhuộm tóc là những người làm nghề tóc, do thường xuyên tiếp xúc với các thành phần hóa học trong thời gian dài. Dù vậy, mối liên quan được khảo sát chủ yếu là với ung thư bàng quang, không phải căn cứ để đánh đồng với nguy cơ ung thư máu ở người nhuộm tóc thông thường.

Nhuộm tóc thường xuyên khiến nhiều người lo ngại nguy cơ ung thư máu. (Ảnh minh hoạ)

Ung thư máu không còn đồng nghĩa với án tử

Theo bác sĩ Vi, ung thư máu từng được xem là căn bệnh có tiên lượng rất xấu. Tuy nhiên, những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đã giúp nhiều người bệnh có cơ hội kiểm soát bệnh lâu dài, thậm chí khỏi bệnh ở một số thể.

Đáng chú ý, một số bệnh như bạch cầu lympho cấp (ALL), bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và một số nhóm bạch cầu cấp dòng tủy (AML) đã có nhiều bước tiến trong điều trị. Người bệnh có thể đạt lui bệnh kéo dài, duy trì cuộc sống gần như bình thường sau điều trị hoặc có cơ hội khỏi bệnh tùy từng thể.

Tiên lượng phụ thuộc vào loại ung thư máu, tuổi, đặc điểm đột biến gene và khả năng đáp ứng với phác đồ ban đầu. Vì vậy, việc phân nhóm bệnh chính xác, thực hiện xét nghiệm di truyền và sinh học phân tử có vai trò quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Những năm gần đây, nhiều loại thuốc nhắm trúng đích như TKI, thuốc ức chế FLT3, IDH hay venetoclax được ứng dụng, giúp tác động vào các cơ chế phân tử thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Một số liệu pháp miễn dịch như CAR-T và kháng thể hai đặc hiệu blinatumomab cũng mở thêm cơ hội điều trị cho những nhóm bệnh nhân phù hợp.

Bên cạnh đó, ghép tế bào gốc tạo máu ngày càng được cải thiện về hiệu quả và độ an toàn. Các kỹ thuật xét nghiệm phân tử không chỉ hỗ trợ xác định đặc điểm bệnh mà còn giúp bác sĩ theo dõi đáp ứng điều trị, phát hiện nguy cơ tái phát.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối ung thư máu do phần lớn trường hợp xuất phát từ những đột biến ngẫu nhiên. Dù vậy, mỗi người có thể hạn chế một số yếu tố nguy cơ bằng cách không hút thuốc, tránh tiếp xúc kéo dài với hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu và bức xạ ion hóa. Những người làm việc trong môi trường đặc thù cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Bác sĩ khuyến cáo không nên bỏ qua tình trạng mệt mỏi kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, bầm tím hoặc chảy máu bất thường. Thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ giúp phát hiện bệnh, xác định đúng thể và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.