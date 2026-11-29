Không chỉ yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt và cách nhìn nhận việc tầm soát cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư.

Nhiều người cho rằng ung thư là căn bệnh xa vời, chỉ cần ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái là có thể tránh được. Một số khác tin rằng duy trì một chế độ ăn hoặc bài tập dưỡng sinh nhất định sẽ ngăn tế bào ung thư phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả những người chú trọng chăm sóc sức khỏe vẫn có thể phát hiện khối u khi đi khám.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), ung thư không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà thường là kết quả tác động tổng hợp của yếu tố di truyền, thói quen sinh hoạt kéo dài và tình trạng viêm mạn tính. Không có loại thực phẩm hay bài tập nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này. Dưới đây là 3 đặc điểm thường gặp ở những nhóm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Để tình trạng viêm mạn tính kéo dài

Nhiều người trung niên và cao tuổi thường xem những cơn đau âm ỉ, viêm họng tái phát hay tình trạng khó chịu đường tiêu hóa là vấn đề nhỏ, có thể tự khỏi nên không chủ động đi khám.

Tuy nhiên, cần phân biệt viêm cấp tính với viêm mạn tính. Viêm cấp tính thường xuất hiện trong thời gian ngắn, chẳng hạn do nhiễm trùng. Trong khi đó, viêm mạn tính là tình trạng cơ thể chịu kích thích bất thường kéo dài, khiến các tế bào liên tục bị tổn thương và sửa chữa. Quá trình này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót khi tế bào nhân lên.

Một số tình trạng viêm mạn tính được xác định là yếu tố nguy cơ của ung thư. Chẳng hạn, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori kéo dài có thể gây viêm dạ dày mạn tính; viêm gan virus mạn tính gây tổn thương gan; viêm loét đại tràng kéo dài khiến niêm mạc ruột liên tục bị tổn thương.

Viêm loét đại tràng kéo dài khiến niêm mạc ruột liên tục bị tổn thương. (Ảnh minh hoạ)

Sai lầm phổ biến là cho rằng không đau dữ dội đồng nghĩa với bệnh nhẹ, từ đó bỏ qua việc kiểm tra và điều trị. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường kéo dài hoặc tái phát, không nên cố chịu đựng hay chỉ dựa vào chế độ ăn uống để tự điều chỉnh. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Duy trì thói quen sống có nguy cơ cao trong thời gian dài

Những thói quen đáng lo ngại không phải là một lần thức khuya hay thỉnh thoảng ăn uống thiếu lành mạnh, mà là các hành vi lặp lại trong nhiều năm.

Hút thuốc, uống quá nhiều rượu bia, thường xuyên ăn thực phẩm nhiều muối và chất béo đều tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Người hút thuốc lâu năm có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn; uống nhiều rượu bia kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn nhiều muối, đồ hun khói cũng không có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, ít vận động, ngồi lâu và duy trì tình trạng thừa cân trong thời gian dài có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái rối loạn chuyển hóa.

Thay đổi những thói quen đã hình thành nhiều năm không dễ dàng. Vì vậy, thay vì ép bản thân phải từ bỏ mọi sở thích cùng lúc, mỗi người có thể điều chỉnh từng bước: giảm tần suất ăn thực phẩm chế biến sẵn; hạn chế rượu bia; dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc vận động phù hợp.

Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì được lâu dài có giá trị hơn việc sống quá khắt khe trong thời gian ngắn rồi bỏ cuộc. Tuy nhiên, điều chỉnh lối sống không thể thay thế khám sức khỏe và tầm soát ung thư khi có chỉ định.

Có nhận thức sai lệch về tầm soát ung thư

Một số người sợ phát hiện bệnh nên nhiều năm không đi khám, thậm chí né tránh cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ngược lại, có người quá tin tưởng các gói tầm soát được quảng bá rộng rãi, chi nhiều tiền cho những xét nghiệm không cần thiết nhưng lại bỏ qua các hạng mục phù hợp với độ tuổi và tiền sử gia đình.

Điều đáng lưu ý là nhiều khối u ở giai đoạn sớm phát triển âm thầm, ít gây triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh để kết luận cơ thể không có vấn đề.

Việc lựa chọn phương pháp tầm soát cần căn cứ vào độ tuổi, tiền sử bệnh của gia đình và các yếu tố nguy cơ cá nhân. Chẳng hạn, người có tiền sử bệnh đường tiêu hóa có thể được bác sĩ tư vấn nội soi; người hút thuốc lâu năm có thể cần đánh giá chỉ định chụp CT liều thấp vùng ngực.

Tầm soát giúp phát hiện sớm những bất thường. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp và lịch kiểm tra phù hợp, tránh tự ý thực hiện các xét nghiệm không cần thiết hoặc hoảng sợ trước một chỉ số bất thường.

Ung thư không phải căn bệnh không thể phòng ngừa hay kiểm soát. Thay vì quá lo lắng hoặc chủ quan, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, chú ý những dấu hiệu bất thường và thực hiện tầm soát theo tư vấn chuyên môn.