Rạng sáng 29-11, Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Binh đoàn 18 vận chuyển an toàn người bệnh N.T.V. (46 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp từ đảo Thổ Chu về đất liền điều trị trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Tối 27-11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến sáng 28-11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp. Sau hơn 90 phút được các y, bác sĩ kiên trì hồi sinh tim phổi, tim bệnh nhân đập trở lại, song tình trạng vẫn rất nguy kịch.

Qua hội chẩn trực tuyến, các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 nhận định bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn tái diễn, suy tim tiến triển và tổn thương não; đồng thời đề xuất khẩn trương vận chuyển bệnh nhân về đất liền để can thiệp mạch vành, điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng số hiệu VN 8616 do Thượng tá Nguyễn Văn Khánh làm cơ trưởng phối hợp với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa làm kíp trưởng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ 5 ngày 28-11. Đến 23 giờ 55, ê-kíp tiếp cận bệnh nhân, phối hợp với lực lượng quân y tuyến đảo tiếp tục hồi sức, kiểm soát hô hấp, duy trì huyết áp.

Theo Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, bên cạnh điều kiện thời tiết xấu, thách thức lớn về chuyên môn là kiểm soát rối loạn nhịp tim, duy trì chức năng co bóp cơ tim và bảo vệ não sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài. Suốt hành trình, ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến bệnh nhân, sẵn sàng xử trí các biến chứng đe dọa tính mạng.

Đến 4 giờ 5 phút ngày 29-11, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 và chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, kiểm soát biến chứng, điều trị chuyên sâu.