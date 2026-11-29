Gừng thường được dùng để làm ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại gia vị này.

Nhiều người có thói quen uống trà gừng mỗi khi cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Tuy nhiên, trên thực tế, có trường hợp dù thường xuyên dùng gừng để “dưỡng dạ dày” nhưng tình trạng tổn thương niêm mạc vẫn xuất hiện, thậm chí các triệu chứng ngày càng rõ rệt.

Gừng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh dạ dày, nhưng cũng không phải “thần dược” có thể chữa lành mọi vấn đề. Tác động của loại gia vị này phụ thuộc vào tình trạng dạ dày, lượng sử dụng và thời điểm ăn uống.

Vị cay đặc trưng của gừng chủ yếu đến từ các hợp chất như gingerol. Khi vào dạ dày, những chất này có thể kích thích niêm mạc, thúc đẩy tiết axit và tăng nhu động đường tiêu hóa.

Nước gừng ấm là thức uống buổi sáng quen thuộc của nhiều người.

Với người có dạ dày khỏe mạnh, mức độ kích thích này thường không đáng kể, thậm chí có thể tạo cảm giác ấm bụng, ngon miệng. Tuy nhiên, nếu niêm mạc dạ dày đang bị viêm, trợt hoặc loét, việc kích thích thêm có thể khiến các triệu chứng khó chịu tăng lên.

Một người đàn ông họ Lý, ngoài 50 tuổi, tại Trung Quốc, người thường xuyên ăn uống thất thường, là trường hợp điển hình. Nghe nói gừng có lợi cho dạ dày, ông duy trì thói quen uống một cốc nước gừng đặc khi bụng đói vào mỗi sáng trong gần nửa năm.

Thế nhưng, tình trạng đau rát vùng bụng trên khi đói của ông ngày càng xuất hiện thường xuyên. Sau khi ăn, cơn đau dịu đi nhưng khoảng hai giờ sau lại tái phát.

Theo các bác sĩ, kiểu đau bụng giảm sau khi ăn nhưng xuất hiện trở lại khi đói có thể liên quan đến axit dạ dày. Việc uống nước gừng đặc lúc bụng rỗng có thể kích thích tiết axit, trong khi hàng rào bảo vệ niêm mạc đã suy yếu, khiến dạ dày dễ bị kích ứng hơn.

Điều này không có nghĩa gừng trực tiếp gây bệnh, mà cho thấy việc sử dụng không phù hợp có thể khiến một dạ dày vốn đã nhạy cảm trở nên khó chịu hơn.

Vì vậy, khi dùng gừng cần chú ý đến tình trạng sức khỏe, lượng sử dụng và thời điểm ăn uống. Nếu đang bị ợ nóng, đau âm ỉ hoặc trào ngược axit, nên tạm thời hạn chế gừng. Khi dạ dày ổn định, việc thêm vài lát gừng vào món ăn để tạo hương vị thường không phải vấn đề đáng lo ngại. Ngược lại, không nên uống nước gừng đặc khi bụng đói hoặc coi đây là thức uống bắt buộc mỗi ngày.

Làm gì để bảo vệ dạ dày?

Để biết cơ thể có phù hợp với gừng hay không, mỗi người có thể chú ý đến cảm giác vùng bụng trên sau khi sử dụng. Nếu thường xuyên thấy nóng rát, ợ chua hoặc đau âm ỉ sau khi uống nước gừng, không nên cố duy trì thói quen này chỉ vì nghĩ rằng gừng có tác dụng làm ấm và bảo vệ dạ dày. Cách ăn uống phù hợp với người khác chưa chắc đã thích hợp với bản thân.

Những biện pháp bảo vệ dạ dày cơ bản không quá phức tạp: duy trì giờ ăn tương đối ổn định, tránh để bụng đói quá lâu; ăn chậm, nhai kỹ để giảm áp lực tiêu hóa; dừng ăn khi cảm thấy no khoảng 7-8 phần; không nằm ngay sau bữa ăn để dạ dày có thời gian tiêu hóa thức ăn.

Nếu thường xuyên bị đau âm ỉ vùng bụng trên, ợ chua, ợ nóng, nhanh no hoặc đầy bụng, người bệnh nên đi khám thay vì tự đoán nguyên nhân và tìm cách xử lý tại nhà. Đặc biệt, tình trạng phân có màu đen hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được chú ý và thăm khám sớm.

Dạ dày không cần những loại thực phẩm được quảng cáo như “thần dược”, mà cần một chế độ ăn uống hợp lý và những thói quen giúp giảm áp lực tiêu hóa. Gừng có thể là gia vị quen thuộc trong căn bếp, nhưng không nên biến nó thành thức uống đậm đặc dùng mỗi ngày với hy vọng chữa bệnh.