Một hành động nhỏ của mẹ bỉm vốn với mục đích tốt cho con nhưng cuối cùng lại khiến bé bị tổn thương thận. Bác sĩ lên tiếng cảnh báo các bà mẹ đang chăm sóc con nhỏ.

Theo truyền thông Trung Quốc, một em bé mới hơn 20 ngày tuổi được cha mẹ phát hiện có tình trạng vàng da kéo dài, kèm táo bón và lưỡi phủ rêu trắng dày. Nghĩ con bị "nóng trong", gia đình quyết định cho bé uống thêm 30-50ml nước đun sôi để nguội giữa hai cữ sữa, với hy vọng giúp trẻ thanh nhiệt.

Không ngờ, sau đó bé xuất hiện tình trạng tinh thần kém, tay chân và vùng bìu sưng phù. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trẻ bị rối loạn điện giải và chức năng thận bất thường.

Nguyên nhân được xác định là ngộ độc nước do uống quá nhiều nước lọc.

Nhiều cha mẹ có thể thắc mắc nước lọc vốn là thức uống quen thuộc, tại sao chỉ bổ sung một lượng nước nhỏ lại có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh? Câu trả lời nằm ở đặc điểm phát triển của thận và khả năng điều hòa nước, điện giải của cơ thể trẻ.

Vì sao trẻ sơ sinh có thể bị ngộ độc khi uống thêm nước?

Một điều không phải cha mẹ nào cũng biết là trẻ bú sữa bình thường đã được cung cấp đủ lượng nước cần thiết.

Trong sữa mẹ, nước chiếm khoảng 87-88%. Sữa công thức nếu được pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất cũng chứa lượng nước phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Vì vậy, khi được bú đầy đủ, trẻ đã tiếp nhận đủ nước thông qua sữa mà không cần bổ sung thêm nước lọc.

Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến nghị trẻ dưới 6 tháng tuổi nên được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trẻ khỏe mạnh dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn không cần bổ sung thêm nước hoặc các loại thực phẩm khác.

Với trẻ uống sữa công thức, nguyên tắc cũng tương tự. Chỉ cần pha sữa đúng tỷ lệ, lượng nước có trong sữa đã đáp ứng nhu cầu thông thường của trẻ.

Vậy tại sao việc uống thêm nước lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy?

Nguyên nhân là thận của trẻ sơ sinh vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa có khả năng điều hòa lượng nước và muối khoáng tốt như người trưởng thành.

Ở người lớn, khi uống quá nhiều nước, thận có thể tăng lượng nước tiểu để đào thải phần nước dư thừa ra ngoài.

Trong khi đó, thận của trẻ sơ sinh chưa trưởng thành hoàn toàn. Khả năng lọc máu của cầu thận còn thấp, trong khi chức năng điều chỉnh nước và chất điện giải của ống thận cũng chưa phát triển đầy đủ.

Điều này khiến trẻ khó đào thải lượng nước dư thừa nếu được bổ sung quá nhiều trong thời gian ngắn. Nguy hiểm hơn, lượng nước dư thừa có thể làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến hạ natri máu.

Thông thường, nồng độ natri trong máu người trưởng thành duy trì khoảng 135-145 mmol/L. Natri là chất điện giải quan trọng, giúp duy trì áp suất thẩm thấu và cân bằng lượng nước bên trong, bên ngoài tế bào.

Khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều nước trong thời gian ngắn, vượt quá khả năng đào thải của thận, nồng độ natri trong máu có thể giảm nhanh.

Khi áp suất thẩm thấu của dịch ngoại bào giảm, nước sẽ di chuyển từ bên ngoài vào bên trong tế bào, khiến tế bào trương phồng.

Nếu hiện tượng này xảy ra ở các tế bào não, trẻ có nguy cơ bị phù não. Đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm vì não nằm trong hộp sọ cứng, không có nhiều không gian để giãn nở. Khi não bị phù nghiêm trọng, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, buồn ngủ bất thường, co giật, rối loạn ý thức, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, dạ dày trẻ sơ sinh có dung tích rất nhỏ. Việc cho uống thêm nước còn có thể khiến trẻ bú ít sữa hơn, làm giảm lượng protein, chất béo và các dưỡng chất thiết yếu được cung cấp.

Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có nguy cơ không được cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển.

Vàng da kéo dài có phải do trẻ bị "nóng trong"?

Một vấn đề khác trong trường hợp trên là tình trạng vàng da kéo dài ở trẻ sơ sinh. Thực tế, vàng da sơ sinh không phải biểu hiện của tình trạng "nóng trong" như cách nhiều người vẫn nghĩ. Bản chất của vàng da là tình trạng bilirubin tích tụ trong cơ thể, khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Sau khi chào đời, cơ thể trẻ liên tục phân hủy hồng cầu để thay thế những tế bào cũ. Quá trình này tạo ra bilirubin. Trong khi đó, gan của trẻ sơ sinh vẫn đang hoàn thiện chức năng xử lý và đào thải chất này.

Đây là lý do nhiều trẻ xuất hiện vàng da trong những ngày đầu sau sinh. Phần lớn trường hợp vàng da sinh lý sẽ giảm dần khi trẻ lớn lên và chức năng gan hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng là vàng da sinh lý. Một số trẻ có thể bị vàng da do tan máu, nhiễm trùng, bú không đủ sữa hoặc ứ mật. Những nguyên nhân này cần được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Đặc biệt, nếu trẻ đã hơn 2 tuần tuổi nhưng tình trạng vàng da vẫn chưa hết, cha mẹ không nên chủ quan.

Việc cho trẻ uống thêm nước lọc không có tác dụng giải quyết nguyên nhân gây vàng da. Bilirubin gián tiếp, một dạng bilirubin thường gặp ở trẻ sơ sinh, cần được gan xử lý rồi bài tiết qua đường mật vào ruột. Uống thêm nước không thể đẩy nhanh quá trình này.

Nếu trẻ cần can thiệp điều trị, bác sĩ sẽ căn cứ vào nồng độ bilirubin, tuổi thai khi sinh, số ngày tuổi và các yếu tố nguy cơ để quyết định phương pháp phù hợp, chẳng hạn như chiếu đèn hoặc những biện pháp điều trị khác.

Trẻ sơ sinh bao nhiêu tháng tuổi mới cần uống thêm nước?

Để tránh những rủi ro không đáng có, cha mẹ cần chú ý đến nhu cầu nước theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

1. Trẻ dưới 6 tháng tuổi: Không cần bổ sung nước nếu bú bình thường

Trẻ bú mẹ nên được bú theo nhu cầu. Với trẻ uống sữa công thức, cha mẹ cần pha sữa đúng tỷ lệ theo hướng dẫn.

Không nên tự ý cho trẻ uống thêm nhiều nước chỉ vì nghĩ con khát, nóng trong, táo bón hoặc vàng da. Đặc biệt, tuyệt đối không pha loãng sữa công thức bằng cách tăng lượng nước so với hướng dẫn.

2. Trẻ từ 6 tháng tuổi: Có thể bắt đầu tập uống nước

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, cha mẹ có thể cho trẻ uống từng lượng nước nhỏ, phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ.

Đây cũng là giai đoạn có thể tập cho trẻ sử dụng cốc uống nước để hình thành thói quen. Tuy nhiên, sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp dinh dưỡng và nước quan trọng.

3. Khi trẻ bị tiêu chảy, nôn ói hoặc sốt: Cần đánh giá nguy cơ mất nước

Nếu trẻ xuất hiện tình trạng tiêu chảy, nôn ói, sốt hoặc lượng nước tiểu giảm rõ rệt, cha mẹ cần chú ý nguy cơ mất nước.

Đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cần đưa trẻ đi khám để bác sĩ đánh giá tình trạng và quyết định có cần bù dịch hay không, cũng như lựa chọn phương pháp phù hợp.

4. Đưa trẻ đi cấp cứu nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi uống nước

Nếu trẻ có biểu hiện buồn ngủ bất thường, phù tay chân, co giật hoặc phản ứng chậm, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo rối loạn điện giải hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Trường hợp trên là lời cảnh báo đối với thói quen tự suy đoán bệnh ở trẻ nhỏ. Vàng da, táo bón hay rêu lưỡi dày đều có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác nhau, không thể chỉ dựa vào vài biểu hiện bên ngoài để kết luận trẻ bị "nóng trong".

Đặc biệt, trẻ sơ sinh có hệ cơ quan chưa phát triển hoàn thiện. Những cách chăm sóc vốn được xem là bình thường đối với người lớn không phải lúc nào cũng an toàn với trẻ nhỏ.

Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện bất thường, cha mẹ nên đưa con đi thăm khám thay vì tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc bổ sung nước, thuốc và thực phẩm khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Nguồn và ảnh: QQ