Một người vợ nghĩ ra cách độc đáo để trị thói quen thức khuya chơi game của chồng: công khai danh tính nhân vật, nhờ hàng loạt game thủ truy tìm và “tiêu diệt” anh trong game.

Một phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã kêu gọi các game thủ “giết” chồng mình trong trò chơi trực tuyến để ngăn anh thức khuya chơi game. Kế hoạch của cô nhanh chóng phát huy hiệu quả khi hàng loạt người chơi tham gia cuộc săn.

Người phụ nữ họ Chen đăng tải video hôm 14/11, ghi lại cảnh chồng cô, họ Li, đang chơi game trực tuyến. Cô nhờ những người chơi khác tìm và “giết” chồng vào khoảng 1h sáng, với hy vọng anh sẽ chịu đi ngủ cùng mình.

Chen cho biết Li đã chơi game đến 3-4h sáng trong 3 đêm liên tiếp, khiến cô bị ảnh hưởng giấc ngủ.

Người vợ nhờ các game thủ tiêu diệt chồng trong thế giới game - Ảnh: SCMP

Ban đầu, nhiều cư dân mạng cho rằng lời kêu gọi của Chen chỉ là trò đùa. Tuy nhiên, phản ứng của Li trong video khiến họ thay đổi suy nghĩ. Phớt lờ lời cầu cứu của vợ, anh tự tin tuyên bố rằng những người chơi khác “không thể tìm thấy mình”.

“Ban đầu tôi không định giúp vợ anh đâu, nhưng chính anh đã cho tôi một lý do chính đáng để truy đuổi”, một người chơi bình luận.

Trong video, Chen tiết lộ ID trong game của chồng là “tiantiankaixin”, nghĩa là “ngày nào cũng vui vẻ” trong tiếng Trung, đồng thời công khai vị trí và nhân vật anh đang sử dụng.

Những đêm tiếp theo, hàng loạt game thủ đăng nhập với cùng một mục tiêu: tìm và hạ gục “tiantiankaixin”. Trong một khoảng thời gian kéo dài 3 tiếng, Li liên tục bị tiêu diệt. Mỗi lần như vậy, anh phải thực hiện thao tác “corpse run” – di chuyển dưới dạng linh hồn từ nghĩa trang trong game trở lại nơi nhân vật đã chết để hồi sinh.

Đến đêm thứ hai sau khi Chen đăng lời kêu gọi, Li đã đi ngủ trước nửa đêm. Người vợ cho biết đây là lần anh đi ngủ sớm nhất trong cả năm.

Tuy nhiên, những người chơi khác sử dụng cùng ID “tiantiankaixin” cũng vô tình trở thành mục tiêu bị truy đuổi nhầm.

Một số người đùa rằng “tiantiankaixin” đã trở thành Easter egg – chi tiết ẩn trong game – hoặc một “trùm” bí mật. Một game thủ còn chơi chữ: “‘Tiantiankaixin’ giờ thành ‘tiantianxintong’”, hàm ý “ngày nào cũng đau lòng”.

Một bình luận khác thể hiện quan điểm nghiêm túc hơn: “Tôi ủng hộ yêu cầu của người vợ. Anh ấy có quyền tự do chơi game, nhưng thức khuya để chơi rất có hại cho sức khỏe”.

Đến ngày thứ tư, Chen cho biết chồng cô đã chuyển sang sử dụng nhân vật có chế độ tàng hình. Dù vậy, những người chơi khác vẫn liên tục báo vị trí và tìm cách truy đuổi anh.

Tài khoản chính thức của World of Warcraft tại Trung Quốc cũng đăng video hưởng ứng, hài hước gọi sự việc là “lệnh truy nã do người vợ phát động nhằm vào chồng”.

Theo thông tin được chia sẻ, Li sau đó đã không còn thức khuya chơi game như trước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa rối loạn chơi game (gaming disorder) vào phiên bản sửa đổi lần thứ 11 của Bảng phân loại bệnh quốc tế (ICD-11) năm 2019. Việc này kéo theo những thay đổi trong chính sách y tế công cộng và thực hành lâm sàng liên quan đến vấn đề nghiện game tại Trung Quốc.

Thói quen chơi game của Li dường như chưa đủ nghiêm trọng để đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán rối loạn chơi game. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc thức khuya kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ đến những nguy cơ nghiêm trọng hơn như bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não.

Theo SCMP