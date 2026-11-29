Trẻ 5-18 tuổi cần đặc biệt tránh đồ uống chứa caffeine, bao gồm cà phê, trà, chocolate, nước ngọt cola và nước tăng lực.

Không ít người trong giới trẻ đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên tìm đến nước tăng lực để giữ sự tỉnh táo lúc ôn thi, học đêm hoặc tăng sức bền khi chơi thể thao.

Tuy nhiên, cảm giác tỉnh táo tức thời sau khi uống không đồng nghĩa với việc cơ thể thực sự khỏe mạnh hơn, bởi caffeine trong sản phẩm này có thể tác động xấu đến giấc ngủ, thần kinh và tim mạch của giới trẻ.

TS. Bùi Thị Thúy, Phụ trách Khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng cho biết, caffeine hiện diện trong cà phê, trà, chocolate, nước ngọt cola và nước tăng lực. Hoạt chất này ức chế tác dụng của adenosine, nhờ đó làm giảm cảm giác buồn ngủ và tạo sự "tỉnh táo tạm thời".

Trên thực tế, nhiều bạn trẻ thường uống nước tăng lực vào chiều tối để cày bài cho kịp hạn nộp, sau đó trằn trọc khó ngủ, ngủ ít hoặc giảm chất lượng giấc ngủ, khiến khả năng ghi nhớ và tiếp thu bài vở bị ảnh hưởng. Về tim mạch, việc tiêu thụ caffeine có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh và tăng huyết áp tạm thời.

Các bác sĩ từng tiếp nhận những bạn trẻ đến khám với tình trạng buồn nôn, khó chịu vùng bụng, chán ăn, mệt mỏi, cảm giác bồn chồn lo lắng thậm chí có trường hợp còn run tay kèm cáu gắt. Khi được hỏi kỹ, các bác sĩ phát hiện thời điểm các em đi khám thường rơi vào các kỳ thi, phải thức khuya nên các em thường uống nước tăng lực.

Nước tăng lực hay bị nhầm lẫn với đồ uống thể thao nhưng sự thật, nước tăng lực là một sản phẩm hoàn toàn khác. (Ảnh minh họa Internet)

TS. Thúy cho rằng, giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình củng cố trí nhớ, xử lý thông tin và phục hồi hoạt động của não bộ. Khi dùng nước tăng lực vào buổi chiều tối khiến trẻ khó ngủ, tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm giảm sự chú ý, suy giảm ghi nhớ và hạn chế khả năng điều chỉnh cảm xúc.

Nhiều học sinh, sinh viên dễ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi, lại tiếp tục tìm đến caffeine rồi càng khó ngủ hơn, tạo ra những hệ lụy lâu dài cần được chủ động phòng tránh. Dù caffeine giúp duy trì sự tỉnh táo trong vài giờ ngắn ngủi, thức uống này không thể đảm bảo hiệu quả học tập bền vững.

"Vòng lặp thiếu ngủ - mệt mỏi - dùng caffeine - tiếp tục khó ngủ có thể có các tác động lâu dài cần được phòng tránh. Caffeine có thể giúp duy trì sự tỉnh táo trong vài giờ, nhưng không bảo đảm học tập hiệu quả hơn", TS. Thúy nêu rõ.

TS. Thúy cho hay cần phân biệt nước tăng lực (energy drinks), thường chứa caffeine và chất kích thích khác, với nước uống thể thao (sports drinks), chủ yếu bổ sung nước, carbohydrate và điện giải. Khi vận động, đặc biệt trong thời tiết nóng, trẻ cần uống đủ nước và nghỉ ngơi phù hợp.

Nước lọc là lựa chọn ưu tiên cho đa số hoạt động thể thao thông thường. Khi vận động kéo dài, cường độ cao, việc bổ sung carbohydrate và điện giải có thể được cân nhắc theo điều kiện thực tế, không nên dùng nước tăng lực để thay nước.

CDC Mỹ dẫn khuyến nghị của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, cho rằng thanh thiếu niên không nên uống nước tăng lực và nên tránh tiêu thụ quá 100mg caffeine/ngày.

Tuy nhiên, 100mg không phải ngưỡng đã được chứng minh là an toàn. Các Khuyến nghị đồng thuận năm 2025 khuyến khích tránh đồ uống chứa caffeine đối với trẻ 5-18 tuổi.

"Lưu ý hàm lượng thực tế thay đổi đáng kể giữa các nhãn hàng và cách pha. Cần đọc nhãn và cộng tổng caffeine từ mọi nguồn.

Nước tăng lực chứa đường còn góp phần tăng lượng đường bổ sung, nguy cơ sâu răng và thừa cân khi sử dụng thường xuyên, sản phẩm không đường vẫn có nguy cơ sức khỏe do caffeine", TS Thúy cho hay.

Chuyên gia cảnh báo nếu sau khi uống nước tăng lực trẻ mất ngủ kéo dài, hồi hộp, run tay hoặc lo âu rõ rệt, cần ngừng sử dụng và trao đổi với nhân viên y tế. Nếu xuất hiện đau ngực, ngất, khó thở, co giật hoặc nhịp tim bất thường rõ rệt, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên khuyến khích ngủ đủ, trẻ 6 - 12 tuổi cần ngủ tối thiểu khoảng 9 giờ/ngày; thanh thiếu niên 13 - 17 tuổi khoảng 8 giờ/ngày.

Đồng thời duy trì chế độ ăn cân đối, không bỏ bữa và uống đủ nước; sắp xếp thời gian học, nghỉ ngơi hợp lý; hạn chế thức khuya; ưu tiên nước lọc khi học tập và vận động thông thường. Hướng dẫn trẻ đọc nhãn sản phẩm, nhận biết caffeine và phân biệt nước tăng lực với nước uống thể thao.