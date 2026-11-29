Không cần kiêng mỡ lợn, đây là cách ăn 'khôn ngoan' để bạn có được những lợi ích của mỡ lợn.

Mỡ lợn có thời gian bị xem là thực phẩm cần loại bỏ vì chứa nhiều chất béo bão hòa. Gần đây, mọi người lại cho rằng mỡ lợn tự nhiên tốt hơn dầu thực vật và có thể ăn thường xuyên mà không đáng lo ngại.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, cả hai cách hiểu trên đều chưa đầy đủ. Mỡ lợn không phải chất độc, nhưng cũng không phải thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Điều quan trọng là lượng sử dụng, cách chế biến và tổng thể chế độ ăn.

Mỡ lợn (Ảnh minh họa)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn tổng lượng chất béo ở mức không quá 30% năng lượng hằng ngày, trong đó chất béo bão hòa không vượt quá 10%. WHO ưu tiên thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ thực vật, thay vì chỉ tập trung loại bỏ một loại thực phẩm.

3 cách ăn mỡ lợn 'khôn ngoan'

Dùng một lượng nhỏ để tạo hương vị

Mỡ lợn có thể tạo hương thơm và vị béo đặc trưng cho một số món ăn truyền thống. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, người khỏe mạnh có thể dùng một lượng nhỏ để phi hành, xào rau hoặc tạo hương vị cho món ăn.

Một cách thực tế là dùng dầu thực vật làm chất béo chính, còn mỡ lợn chỉ bổ sung khi cần. Chẳng hạn, có thể dùng một chút mỡ để phi hành, nhưng không nhất thiết cho thêm mỡ vào tất cả món xào trong cùng bữa ăn.

Cần tính cả lượng mỡ đã có sẵn trong thịt ba chỉ, thịt quay, xúc xích và các món ăn khác. Nếu bữa ăn đã có nhiều thịt mỡ, việc bổ sung thêm mỡ lợn sẽ làm tổng lượng chất béo tăng lên đáng kể.

Ưu tiên luộc, hấp, nấu thay vì chiên ngập mỡ

Nếu muốn chế biến món ăn với mỡ lợn, nên dùng lượng vừa đủ, tránh đun đến mức bốc khói. Không nên tận dụng mỡ đã chiên nhiều lần, bởi quá trình gia nhiệt lặp lại có thể làm chất béo biến đổi và tạo ra các hợp chất không mong muốn.

Đối với thịt có nhiều mỡ, có thể cắt bớt phần mỡ nhìn thấy được trước khi chế biến. Sau khi nấu canh hoặc nước dùng, nên vớt bớt lớp mỡ nổi trên bề mặt.

Những thay đổi nhỏ này có thể giúp giảm lượng chất béo nạp vào mà không cần thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống.

Tính tổng lượng chất béo bão hòa trong cả ngày

Sai lầm thường gặp là chỉ chú ý đến mỡ lợn mà bỏ qua các nguồn chất béo bão hòa khác.

Bơ, kem, phô mai nguyên kem, thịt nhiều mỡ và dầu dừa cũng có thể đóng góp đáng kể vào tổng lượng chất béo bão hòa. Vì vậy, không thể đánh giá một chế độ ăn là lành mạnh chỉ vì không sử dụng mỡ lợn.

Để cân đối khẩu phần, nên tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và hạt; đồng thời giảm thịt chế biến, đồ chiên rán và những món chứa nhiều mỡ.

Người có bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc cần giảm cân nên trao đổi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng chất béo phù hợp với tình trạng sức khỏe .

Mỡ lợn có thể xuất hiện trong bữa ăn, nhưng không nên được coi là nguồn chất béo chủ đạo. Ăn uống khôn ngoan không nằm ở việc kiêng tuyệt đối một thực phẩm, mà ở khả năng lựa chọn, phối hợp và kiểm soát lượng ăn mỗi ngày.

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