Thay vì luộc trong nhiều nước, rau lang nên được hấp nhanh để hạn chế thất thoát polyphenol.

Rau lang vốn là loại thực phẩm bình dân, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình.

Rau khoai lang giàu polyphenol, vitamin A, vitamin C, axit folic, canxi và anthocyanin. Nhờ khả năng hỗ trợ hạ đường huyết, giảm viêm, bảo vệ gan và phòng ngừa ung thư, loại rau này được mệnh danh là "siêu thực phẩm dinh dưỡng".

Theo TVBS, bác sĩ Tiền Chính Hoằng (Qian Zhenghong), Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị bệnh gan thuộc Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc), từng khuyến nghị một số bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn, không còn phù hợp với các phương pháp điều trị tích cực, bổ sung rau lang vào chế độ ăn. Sau đó, ông ghi nhận một số trường hợp có chuyển biến tích cực.

Rau lang được mệnh danh là "siêu thực phẩm dinh dưỡng"

Trải nghiệm này khiến bác sĩ quan tâm hơn đến giá trị dinh dưỡng của rau lang, đặc biệt là ảnh hưởng của cách chế biến đối với các hợp chất có lợi.

Trong quá trình thăm khám, ông thường nhận được câu hỏi nên luộc hay xào rau lang để giữ được nhiều dưỡng chất nhất. Thay vì đưa ra câu trả lời theo kinh nghiệm cá nhân, bác sĩ tìm hiểu các nghiên cứu khoa học để so sánh hiệu quả của từng phương pháp.

Hấp rau lang giúp hàm lượng polyphenol tăng 4,5 lần

Một nghiên cứu tại Đài Loan được thực hiện trên 16 người trưởng thành khỏe mạnh, tập trung so sánh hai cách chế biến phổ biến là luộc và xào.

Với phương pháp luộc, 200 gram rau lang được chần trong 2 lít nước sôi ở lửa lớn khoảng 1-2 phút, sau đó vớt ra, trộn cùng 2 gram nước tương và 2 gram tỏi băm.

Ở phương pháp xào, người nấu sử dụng 5 gram dầu thực vật, đun nóng đến 220 độ C, phi thơm tỏi rồi cho 200 gram rau lang vào đảo nhanh trong 2 phút. Cuối cùng, rau được nêm thêm 10 gram nước tương.

Kết quả cho thấy luộc khiến rau lang thất thoát 22,7% lượng polyphenol, trong khi con số này ở phương pháp xào là 17%. Tỷ lệ hấp thu polyphenol của rau xào đạt 36%, cao hơn mức 31% ở rau luộc. Tỷ lệ lưu giữ dưỡng chất tương ứng là 20% và 13%.

Như vậy, xét trong hai cách chế biến được khảo sát, xào giúp rau lang giữ lại polyphenol tốt hơn luộc.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác tại Trung Quốc đại lục cho thấy hấp mới là phương pháp có lợi thế hơn. Công trình này so sánh 5 cách chế biến gồm luộc, hấp, quay lò vi sóng, nướng và chiên ngập dầu.

Thứ tự các phương pháp chế biến rau lang được bác sĩ đánh giá cao lần lượt là: Hấp, xào, luộc và chiên ngập dầu.

Kết quả cho thấy sau khi hấp, hàm lượng polyphenol tổng số trong rau lang tăng 9,4%. Ngược lại, chỉ số này giảm 30% khi luộc, 25% khi quay lò vi sóng và 15% khi chiên ngập dầu.

Sự khác biệt cũng thể hiện ở hoạt tính chống oxy hóa. Luộc và quay lò vi sóng khiến chỉ số này giảm lần lượt 64% và 32%. Trong khi đó, hấp, nướng và chiên ngập dầu giúp hoạt tính chống oxy hóa tăng tương ứng 81%, 30% và 86%.

Đáng chú ý, nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Đài Loan cho thấy việc hấp rau lang thái nhỏ trong khoảng 3 phút có thể làm thay đổi đáng kể hàm lượng các hợp chất có lợi.

Trước khi chế biến, lượng polyphenol tổng số trong lá rau cao gấp 2,1 lần so với phần cuống. Sau khi hấp, cả lá và cuống đều ghi nhận sự gia tăng hàm lượng polyphenol cũng như hoạt tính chống oxy hóa.

So với rau tươi, hàm lượng polyphenol tổng số sau khi hấp tăng gấp 4,5 lần, trong khi hoạt tính chống oxy hóa tăng 2,5 lần.

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng lý giải, nhiệt độ trong quá trình chế biến giúp phá vỡ cấu trúc thành tế bào thực vật, khiến polyphenol ở dạng liên kết chuyển thành dạng tự do, thuận lợi hơn cho quá trình hấp thu của cơ thể.

Dù luộc cũng có thể làm tăng hoạt tính chống oxy hóa, một phần polyphenol lại hòa tan vào nước và bị thất thoát khi đổ bỏ nước luộc. Trong khi đó, phương pháp hấp hạn chế tình trạng này, giúp giữ lại nhiều hợp chất có lợi trong rau.

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, thứ tự các phương pháp chế biến rau lang được bác sĩ đánh giá cao lần lượt là: Hấp, xào, luộc và chiên ngập dầu.

Hướng dẫn cách nấu rau lang tại nhà

Trong sinh hoạt hằng ngày, bác sĩ Tiền Chính Hoằng khuyến nghị hấp nhanh và thêm dầu sau cùng.

Cách làm khá đơn giản: Cho một lượng nhỏ nước vào nồi, đun sôi rồi mới thêm rau lang hoặc các loại rau củ khác. Đậy nắp và hấp bằng hơi nước trong khoảng 30-60 giây. Khi rau vừa chín tới, mở nắp, thêm một chút dầu ăn rồi đảo nhanh trước khi tắt bếp.

Phương pháp này giúp hạn chế lượng nước tiếp xúc với rau, đồng thời rút ngắn thời gian nấu, giảm nguy cơ thất thoát các hợp chất tan trong nước.

Theo TVBS