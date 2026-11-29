Hỏi: Gần đây, tôi thường xuyên bị căng thẳng, khó ngủ. Có hôm trằn trọc hàng giờ hoặc tỉnh giấc nhiều lần, sáng dậy mệt mỏi. Xin hỏi bác sĩ, những biểu hiện này có phải là dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ? Tôi có nên tự mua thuốc ngủ, thuốc an thần để sử dụng khi cần không? Nguyễn Thanh Hà (phường Bồ Đề, Hà Nội)

Đáp: Theo phân loại quốc tế về rối loạn giấc ngủ, có thể nhận diện 6 nhóm phổ biến với những biểu hiện khác nhau, gồm: Mất ngủ mạn tính; ngưng thở khi ngủ; rối loạn nhịp thức - ngủ sinh học; rối loạn vận động liên quan đến giấc ngủ; ngủ rũ và buồn ngủ quá mức ban ngày; các hành vi bất thường khi ngủ (như mộng du, nói mớ, hoảng sợ khi ngủ...).

Đối với người mắc chứng mất ngủ mạn tính, biểu hiện thường gặp là khó đi vào giấc ngủ, thường mất hơn 30 phút mới ngủ được, hay tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại. Tình trạng này kéo dài ít nhất 3 tháng, ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng và sinh hoạt hằng ngày.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, mỗi người nên thực hiện các nguyên tắc vệ sinh giấc ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học. Cụ thể, cần duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, nhằm ổn định đồng hồ sinh học. Phòng ngủ cần yên tĩnh, thoáng mát, đủ tối và có nhiệt độ dễ chịu.

Đồng thời, mỗi người nên hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính, xem tivi trong khoảng 30-60 phút trước khi ngủ; hạn chế uống cà phê, trà đặc vào buổi chiều và tối, tránh sử dụng rượu, bia trước giờ đi ngủ. Bên cạnh đó, cần duy trì vận động thể lực vào ban ngày, tránh tập luyện cường độ cao sát giờ đi ngủ.

Đặc biệt, không nên tự ý mua thuốc an thần, thuốc ngủ hoặc sử dụng thuốc theo đơn kê cho người khác. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định hoặc kéo dài có thể dẫn đến lệ thuộc thuốc, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ té ngã, nhất là ở người cao tuổi.

Khi tình trạng mất ngủ hoặc các bất thường về giấc ngủ kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa thăm khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.