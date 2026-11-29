Đừng tưởng những bất thường khi đi vệ sinh chỉ là do bệnh thận hay dạ day! Chúng còn có thể ẩn chứa "lời cầu cứu" từ gan. Đáng tiếc là không phải ai cũng để ý.

Giữa nhịp sống bận rộn thời hiện đại, chúng ta có xu hướng bỏ qua những tín hiệu nhỏ từ cơ thể mình. Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa gan mật Yang Lihua (Hồ Bắc, Trung Quốc) nhắc nhở rằng gan là cơ quan hình thành bệnh tật trong âm thầm, khó phát hiện sớm. Đặc biệt là với bệnh xơ gan.

Bà cho biết: “Xơ gan là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của gan, trong đó mô gan bị tổn thương và dần dần thay thế bằng mô sẹo. Bệnh gây nhiều hậu quả nguy hiểm như suy gan, xuất huyết, cổ trướng, rối loạn tâm thần, phát triển thành ung thư gan, suy giảm chức năng miễn dịch, dễ gây nhiễm trùng”.

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Khi xơ gan xảy ra, chức năng của gan bị ảnh hưởng và nhiều bất thường từ trong ra ngoài cơ thể. Trong đó có 3 bất thường khi đi vệ sinh rất quan trọng nhưng ít người để ý, đó là:

1. Màu nước tiểu đậm bất thường

Thông thường, nước tiểu có màu vàng nhạt. Còn nếu bạn thấy nước tiểu có màu giống như nước trà đậm và vẫn sẫm màu trong một thời gian dài, đây có thể là dấu hiệu của vấn đề về gan.

Bác sĩ Yang giải thích: “Khi gan bị tổn thương, chức năng tế bào gan giảm sút, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin. Khi gan không thể xử lý bilirubin bình thường, chất này sẽ đi vào máu và đào thải qua nước tiểu, khiến nước tiểu có màu sẫm hơn. Một số bệnh nhân bị xơ gan có thể nhận thấy màu nước tiểu ngày càng đậm hơn, từ vàng nhạt đến vàng đậm hoặc thậm chí màu nâu hoặc đỏ”.

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2. Phân nhạt màu, chuyển sang màu trắng

Màu phân bình thường là màu nâu hoặc vàng nâu. Nếu phân của bạn trở nên rất trắng như đất sét thì bác sĩ Yang nhắc nhở có thể là dấu hiệu của việc bài tiết mật kém. Đây chính là một triệu chứng quan trọng của các bệnh về gan mật, đặc biệt là xơ gan.

Lý do là gan sản xuất mật, chảy vào ruột qua ống mật và tham gia vào quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Khi xơ gan gây tổn thương nghiêm trọng đến chức năng gan, việc bài tiết mật sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến phân ngày càng nhạt màu, từ từ chuyển sang màu trắng.

3. Tiêu chảy dai dẳng không rõ nguyên nhân

Tiêu chảy thường liên quan tới các rối loạn ở dạ dày, ruột nhưng cũng có thể là bệnh về gan. Trong lâm sàng, tiêu chảy thường xuyên không rõ nguyên nhân (đã loại bỏ yếu tố thực phẩm) rất có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh xơ gan.

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Theo bác sĩ Yang: “Xơ gan có thể ảnh hưởng đến chức năng bình thường của ruột, dẫn đến kém hấp thu và tăng nhu động ruột, gây ra tiêu chảy. Một số bệnh nhân có thể nhầm tưởng rằng mình chỉ bị vấn đề về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu tiêu chảy kéo dài và đi kèm với các triệu chứng khác như mệt mỏi, chán ăn, trướng bụng thì cần cảnh giác với khả năng xơ gan. Nhiều bệnh nhân bị xơ gan thường gặp tiêu chảy tái phát ở giai đoạn đầu, có thể diễn ra nhiều lần trong ngày với phân không định hình”.

Cuối cùng, bác sĩ Yang nhắc nhở rằng các dấu hiệu kể trên cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe khác, không nhất thiết là bệnh gan. Điều quan trọng là chúng ta không nên hoảng loạn hay xem nhẹ. Hãy sớm tới gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác và điều trị sớm nếu cần.

Nguồn và ảnh: ETT, FMD