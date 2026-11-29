Sau 5 ngày sốt, bệnh nhi 3 tuổi truỵ tim mạch, suy hô hấp, cô đặc máu kèm theo hội chứng thực bào máu (còn gọi là hội chứng ăn tế bào máu). Trẻ đối diện với nguy cơ tử vong.

Tối 29-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết nguy kịch sau một tháng hồi sức tích cực.

Theo đó, bệnh nhi L.P.Q. (3 tuổi, Đồng Tháp) sốt cao trong 5 ngày, nôn ói và mệt nhiều. Ngày 1-11, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM trong tình trạng trụy mạch, huyết áp khó đo, gan to, cô đặc máu.

Ê-kíp chẩn đoán bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng, được hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch điện giải, cao phân tử.

Tại khoa Hồi sức tích cực, trẻ được truyền máu và các chế phẩm máu. Tình trạng vẫn diễn tiến nặng, trẻ suy hô hấp phải đặt nội khí quản.

Tổn thương gan tiếp tục tăng. Kết quả xét nghiệm xác định có hội chứng thực bào máu. Hội chứng xảy ra khi phản ứng viêm quá mức gây tổn thương các cơ quan như huyết học, gan, thận...

Ê-kíp lập tức tiến hành lọc máu liên tục kèm thay huyết tương để kiểm soát tình hình. Trải qua gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi mới dần ổn định các chức năng. Đến nay, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhi tỉnh táo và dự kiến sẽ sớm xuất viện.

Theo PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, hội chứng thực bào máu trong bệnh sốt xuất huyết khá hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Bệnh nhi có thể trụy tim mạch, suy hô hấp, suy gan thận gây tử vong.