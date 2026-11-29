Nhiều người cứ nghĩ bật bình nóng lạnh lên là dùng, nhưng 5 thói quen cực quen thuộc dưới đây lại biến thiết bị này thành mối họa sức khỏe suốt mùa đông đấy nhé!

Mỗi khi gió mùa tràn về, bình nóng lạnh gần như là thiết bị hoạt động vất vả nhất trong nhà. Ai cũng biết phải đề phòng rò rỉ điện, thế nhưng từ vị trí lắp đặt, cách cài đặt nhiệt độ, thói quen bật tắt cho tới việc lười bảo dưỡng chiếc bình này đều có thể âm thầm rước vi khuẩn, nấm mốc, tai nạn bỏng nhiệt hay chập cháy nguy hiểm tới tính mạng cả gia đình.

Nếu nhà bạn đang sử dụng bình nóng lạnh mỗi ngày, hãy kiểm tra ngay xem mình có đang mắc phải 5 sai lầm tai hại dưới đây hay không:

1. Bật bình nóng lạnh suốt 24/24

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Không ít gia đình có thói quen cắm điện bình nóng lạnh liên tục cả ngày lẫn đêm để lúc nào cần cũng có sẵn nước ấm. Việc bắt thanh đốt phải đóng ngắt liên miên để bù nhiệt không chỉ làm giảm tuổi thọ rơ le mà còn khiến lớp vỏ cách điện bên trong nhanh chóng bị ăn mòn, lão hóa, làm tăng nguy cơ chập cháy và rò rỉ điện ra nguồn nước. Hơn nữa, việc duy trì nước âm ấm tồn đọng liên tục trong bình cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ.

Cách dùng chuẩn nhất là cài sẵn mức nhiệt diệt khuẩn 60 độ C, chỉ bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 đến 20 phút, sau đó ngắt hoàn toàn cầu dao điện rồi mới bước vào phòng tắm.

2. Hạ nhiệt độ bình nóng lạnh quá thấp để tiết kiệm điện

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Nhiều người có thói quen vặn nút điều chỉnh nhiệt độ của bình nóng lạnh xuống mức thấp khoảng 35 đến 45 độ C vì nghĩ vừa đủ ấm để xả tắm trực tiếp, vừa đỡ tốn tiền điện. Thực tế, đây lại là sai lầm nguy hiểm hàng đầu cho đường hô hấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng nhiệt độ từ 25 đến 45 độ C chính là môi trường vàng để vi khuẩn Legionella sinh sôi bùng phát bên trong lòng bình chứa. Khi bạn mở vòi, vi khuẩn này theo hơi nước li ti bay thẳng vào phổi, có thể gây viêm phổi cấp tính cực kỳ nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ. CDC khuyến cáo nên cài đặt nhiệt độ trong bình nóng lạnh ở mức từ 60 độ C trở lên để tiêu diệt vi khuẩn, sau đó pha thêm nước lạnh qua van trộn tại vòi khi sử dụng.

3. Lắp đặt bình ngay sát khu vực ẩm ướt, nước bắn trực tiếp

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Do diện tích phòng tắm chật hẹp, nhiều gia đình treo bình nóng lạnh ngay phía trên hoặc sát vòi hoa sen mà không có vách ngăn.

Khi tắm nước nóng mùa đông, hơi ẩm bốc lên dày đặc cùng tia nước bắn trực tiếp dễ xâm nhập vào bên trong, gây oxy hóa bo mạch, hỏng bộ chống giật ELCB và dẫn tới nguy cơ chập cháy, giật điện chết người. Đồng thời, vỏ bình và mảng tường ẩm ướt quanh năm cũng biến thành ổ tích tụ nấm mốc đen, phát tán bào tử gây dị ứng và viêm đường hô hấp trong phòng tắm kín.

Bình nóng lạnh nên được lắp đặt ở vị trí khô ráo, cao cách mặt sàn từ 1,8 đến 2m, cách xa vòi hoa sen tối thiểu 1,5m và phòng tắm cần có quạt thông gió để thoát hơi ẩm sau mỗi lần sử dụng.

4. Vặn mức nhiệt bình tối đa nhưng không kiểm tra van trộn trước khi xả

Nhiều người vì vội vàng hoặc muốn có nước nóng nhanh nên đẩy nhiệt độ bình lên ngưỡng cao nhất 70 đến 80 độ C, nhưng lại quên không điều chỉnh lại cần gạt vòi trộn về phía nước lạnh trước khi mở.

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Nghiên cứu được lưu trữ trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (PubMed) cảnh báo dòng nước nóng xả trực tiếp ở mức 60 độ C có thể gây bỏng sâu trên da người chỉ sau 3 giây tiếp xúc. Trẻ nhỏ và người cao tuổi có làn da mỏng và phản xạ chậm rất dễ gặp tai nạn bỏng nhiệt nghiêm trọng chỉ vì một giây sơ suất. Trước khi dùng bình nóng lạnh, hãy luôn kiểm tra vị trí cần gạt vòi nước và mở bên nước lạnh trước rồi mới nhích dần sang phía nước nóng.

5. Lười sục rửa bình chứa và thay thanh magie định kỳ

Bên trong bình nóng lạnh luôn có một thanh magie làm nhiệm vụ hút các tạp chất và chống ăn mòn lòng bình. Sau một thời gian dài sử dụng, cặn canxi, gỉ sét và thanh magie bị ăn mòn sẽ lắng thành lớp bùn dày đặc dưới đáy bình.

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Theo hướng dẫn kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt của CDC, lớp cặn bẩn và màng sinh học tích tụ lâu ngày trong bình chứa nước nóng là nơi trú ẩn lý tưởng của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh ngoài da và đường hô hấp. Cặn bám dày còn khiến nước chứa nhiều tạp chất kim loại, dễ gây kích ứng, mẩn ngứa da vào mùa hanh khô. Các gia đình nên thuê thợ sục rửa bình nóng lạnh và kiểm tra thanh magie định kỳ mỗi 6 đến 12 tháng một lần.