Thói quen tập thể dục khiến cô gái 23 tuổi rơi vào suy thận, mãn kinh sớm

Một phụ nữ 23 tuổi tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã phải nhập viện sau thời gian dài tập luyện thể dục với cường độ cao, dẫn đến rối loạn nội tiết nghiêm trọng, mất kinh nguyệt và xuất hiện các dấu hiệu suy thận. Trường hợp này đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc như một lời cảnh báo về nguy cơ sức khỏe khi tập luyện quá mức.

Theo truyền thông Trung Quốc, cuối năm 2025, cô gái chia sẻ trong một đoạn video cá nhân rằng bản thân đã trở nên "ám ảnh" với việc tập thể dục trong nhiều tháng. Trung bình, cô tập luyện tới 6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 70 phút, với cường độ cao và ít ngày nghỉ.

Sau một thời gian, cô bắt đầu nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt thay đổi bất thường: lượng kinh giảm dần rồi mất hẳn. Đồng thời, tình trạng mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, buộc cô phải tìm đến bệnh viện để thăm khám.

Cô gái 23 tuổi "nghiện" tập thể dục tới mức suy thận.

Kết quả xét nghiệm khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ bất ngờ. Các chỉ số cho thấy nồng độ estrogen trong cơ thể cô chỉ tương đương với phụ nữ khoảng 50 tuổi, tức giai đoạn tiền mãn kinh. Ngoài ra, bệnh nhân còn xuất hiện các dấu hiệu suy giảm chức năng thận.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xây dựng phác đồ điều trị, kết hợp điều chỉnh lối sống và sử dụng thuốc nhằm hỗ trợ cân bằng nội tiết và phục hồi thể trạng. Bệnh nhân cho biết trước đó chu kỳ kinh nguyệt của cô hoàn toàn đều đặn, không có tiền sử bệnh lý phụ khoa.

"Tôi không nghĩ việc tập thể dục để khỏe hơn lại khiến cơ thể rơi vào tình trạng nghiêm trọng như vậy" , nữ bệnh nhân chia sẻ.

Phân tích về trường hợp này, bác sĩ Sun Yi, chuyên khoa sản phụ khoa tại Bệnh viện Tongren (Thượng Hải, Trung Quốc), cho rằng bệnh nhân có thể gặp phải tình trạng vô kinh do rối loạn chức năng vùng dưới đồi – một rối loạn thường gặp ở những người tập luyện cường độ cao kéo dài.

Theo bác sĩ Sun Yi, khi cơ thể liên tục tiêu hao năng lượng lớn trong khi lượng calo nạp vào không đủ, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm nhanh. Não bộ khi đó có thể "hiểu nhầm" rằng cơ thể đang đối mặt với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, từ đó kích hoạt cơ chế tiết kiệm năng lượng bằng cách ức chế trục nội tiết sinh sản, làm giảm nồng độ estrogen và gây rối loạn hoặc ngừng kinh nguyệt.

Không chỉ gây vô kinh hoặc mãn kinh sớm, tình trạng estrogen thấp kéo dài còn ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác. Người bệnh có thể gặp các vấn đề như mất ngủ, lo âu, cáu gắt, da khô, giảm mật độ xương, thậm chí làm tăng nguy cơ loãng xương và tổn thương chức năng thận.

Các chuyên gia khuyến cáo, tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần được thực hiện một cách khoa học. Phụ nữ, đặc biệt là người trẻ, không nên ép bản thân tập luyện cường độ cao liên tục mà thiếu thời gian nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

"Vận động vừa phải, ăn uống đầy đủ và lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể là chìa khóa để duy trì sức khỏe lâu dài", bác sĩ Sun Yi nhấn mạnh.

Theo Chinapress



