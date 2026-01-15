Cấp cứu thành công ca sốc đa chấn thương nguy kịch sau khi rơi từ cầu Bãi Cháy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một nam bệnh nhân 38 tuổi trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng. Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở nhiều, hạn chế vận động, bụng trướng, sưng nề và giảm thông khí phổi, tiên lượng ban đầu rất nặng.

Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Người bệnh được hồi sức tích cực, thăm khám toàn diện và chụp cắt lớp vi tính toàn thân. Kết quả đánh giá cho thấy bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, nghi ngờ chảy máu trong ổ bụng với lượng máu lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Người bệnh được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện nhiều máu trong ổ bụng, tổn thương chảy máu phức tạp vùng trên đầu tụy và các khoang trong ổ bụng. Ekip phẫu thuật đã nhanh chóng xử trí cầm máu, làm sạch ổ bụng và truyền bù máu, huyết tương kịp thời nhằm ổn định huyết động cho người bệnh.

Ca mổ kéo dài khoảng hai giờ, diễn ra an toàn nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa ngoại và gây mê hồi sức. Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát tại khoa hồi sức. Đến ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy với sự hỗ trợ của nhân viên y tế; các tổn thương khác được điều trị bảo tồn và theo dõi tiến triển.

Song song với điều trị chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng đã tích cực động viên, hỗ trợ tinh thần, giúp người bệnh ổn định tâm lý sau biến cố. Lãnh đạo bệnh viện cũng trực tiếp thăm hỏi, ghi nhận nỗ lực của ekip cấp cứu - phẫu thuật trong việc giành lại sự sống cho người bệnh.