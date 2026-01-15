Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và cả ở Việt Nam. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do căn bệnh này mỗi năm.

Tại nước ta, ung thư dạ dày đứng trong top 4 loại ung thư thường gặp nhất. Đáng báo động là bệnh có xu hướng trẻ hóa và 80% bệnh nhân giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, khiến cơ hội điều trị vàng dễ dàng bị bỏ lỡ.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng cơ thể luôn phát đi những tín hiệu cầu cứu tinh vi. Nếu trong bữa ăn hằng ngày bạn gặp phải 4 dấu hiệu bất thường sau đây, hãy đi khám ngay lập tức để không bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị:

1. Đau bụng hoặc tức vùng thượng vị ngay khi ăn

Đây là dấu hiệu cảnh báo hàng đầu. Khi khối u phát triển, sự xuất hiện của thức ăn sẽ kích thích trực tiếp lên vùng niêm mạc bị tổn thương, gây ra cảm giác đau tức vùng bụng trên ngay trong bữa ăn.

Với những người có tiền sử đau dạ dày mãn tính, nếu thấy cơn đau đột ngột biến mất thì đừng chủ quan. Đó có thể là lúc khối u đã xâm lấn làm tổn thương các đầu dây thần kinh cảm giác hoặc gây xuất huyết, khiến bạn không còn cảm thấy đau dù tình trạng bệnh đang tiến triển nặng hơn.

2. Cảm giác no sớm dù mới ăn rất ít

Ảnh minh họa

Việc đột nhiên cảm thấy no nhanh bất thường dù lượng thức ăn nạp vào rất nhỏ là triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày. Khối u ác tính làm giảm khả năng giãn nở của dạ dày, khiến cơ quan này trở nên "chật chội". Nếu tình trạng ăn ít đã no đi kèm với mệt mỏi và sụt cân không rõ lý do, bạn cần thực hiện nội soi ngay để tầm soát.

3. Thường buồn nôn hoặc nôn mửa khi đang ăn uống

Trừ trường hợp mang thai, cảm giác buồn nôn ngay khi đang ăn hoặc vừa ngửi thấy mùi thức ăn thường xuyên lặp lại rất đáng lưu tâm. Thường cho thấy hệ tiêu hóa đang bị tắc nghẽn hoặc nhu động dạ dày bị rối loạn do khối u.

Đặc biệt, nếu khối u nằm gần môn vị sẽ gây hẹp đường xuống của thức ăn, dẫn đến tình trạng nôn vọt ngay tại bàn ăn, khiến bệnh nhân phải bỏ dở bữa ăn giữa chừng.

4. Nuốt nghẹn và trào ngược axit dai dẳng

Ảnh minh họa

Khó nuốt, cảm giác thức ăn bị mắc kẹt ở cổ họng hoặc ợ nóng liên tục trong khi ăn cảnh báo khối u dạ dày có thể nằm ở vùng tâm vị. Sự chèn ép này làm thức ăn ứ đọng, sinh hơi và đẩy ngược axit lên thực quản.