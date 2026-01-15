Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và cả ở Việt Nam. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do căn bệnh này mỗi năm.
Tại nước ta, ung thư dạ dày đứng trong top 4 loại ung thư thường gặp nhất. Đáng báo động là bệnh có xu hướng trẻ hóa và 80% bệnh nhân giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, khiến cơ hội điều trị vàng dễ dàng bị bỏ lỡ.
Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng cơ thể luôn phát đi những tín hiệu cầu cứu tinh vi. Nếu trong bữa ăn hằng ngày bạn gặp phải 4 dấu hiệu bất thường sau đây, hãy đi khám ngay lập tức để không bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị:
1. Đau bụng hoặc tức vùng thượng vị ngay khi ăn
Đây là dấu hiệu cảnh báo hàng đầu. Khi khối u phát triển, sự xuất hiện của thức ăn sẽ kích thích trực tiếp lên vùng niêm mạc bị tổn thương, gây ra cảm giác đau tức vùng bụng trên ngay trong bữa ăn.
Với những người có tiền sử đau dạ dày mãn tính, nếu thấy cơn đau đột ngột biến mất thì đừng chủ quan. Đó có thể là lúc khối u đã xâm lấn làm tổn thương các đầu dây thần kinh cảm giác hoặc gây xuất huyết, khiến bạn không còn cảm thấy đau dù tình trạng bệnh đang tiến triển nặng hơn.
2. Cảm giác no sớm dù mới ăn rất ít
Việc đột nhiên cảm thấy no nhanh bất thường dù lượng thức ăn nạp vào rất nhỏ là triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày. Khối u ác tính làm giảm khả năng giãn nở của dạ dày, khiến cơ quan này trở nên "chật chội". Nếu tình trạng ăn ít đã no đi kèm với mệt mỏi và sụt cân không rõ lý do, bạn cần thực hiện nội soi ngay để tầm soát.
3. Thường buồn nôn hoặc nôn mửa khi đang ăn uống
Trừ trường hợp mang thai, cảm giác buồn nôn ngay khi đang ăn hoặc vừa ngửi thấy mùi thức ăn thường xuyên lặp lại rất đáng lưu tâm. Thường cho thấy hệ tiêu hóa đang bị tắc nghẽn hoặc nhu động dạ dày bị rối loạn do khối u.
Đặc biệt, nếu khối u nằm gần môn vị sẽ gây hẹp đường xuống của thức ăn, dẫn đến tình trạng nôn vọt ngay tại bàn ăn, khiến bệnh nhân phải bỏ dở bữa ăn giữa chừng.
4. Nuốt nghẹn và trào ngược axit dai dẳng
Khó nuốt, cảm giác thức ăn bị mắc kẹt ở cổ họng hoặc ợ nóng liên tục trong khi ăn cảnh báo khối u dạ dày có thể nằm ở vùng tâm vị. Sự chèn ép này làm thức ăn ứ đọng, sinh hơi và đẩy ngược axit lên thực quản.
Khác với trào ngược thông thường, dấu hiệu này do ung thư sẽ không thuyên giảm khi dùng thuốc kháng axit và có xu hướng tăng tiến nặng dần.
Để đẩy lùi nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo bạn cần thay đổi thói quen ăn uống bằng cách cắt giảm lượng muối, hạn chế tối đa thực phẩm muối chua, đồ hun khói hoặc thức ăn thừa để lâu ngày. Thay vào đó, hãy tăng cường các loại rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì lối sống vận động để tránh tích tụ mỡ bụng, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.
Bên cạnh 4 bất thường khi ăn kể trên, bạn cần đặc biệt lưu tâm nếu cơ thể xuất hiện tình trạng đi ngoài phân đen, chán ăn kéo dài hoặc da dẻ xanh xao do thiếu sắt. Việc chủ động sàng lọc nội soi định kỳ giúp nâng tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên tới 80%. Những người trên 40 tuổi, người nhiễm vi khuẩn HP hoặc có yếu tố nguy cơ cao nên thực hiện tầm soát ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm các tổn thương trước khi quá muộn.
Nguồn và ảnh: NetEase Health, QQ