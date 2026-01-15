Cứu bàn tay hoại tử do máy tuốt lúa cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 8 tháng tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang, bị hoại tử bàn tay trái sau tai nạn liên quan đến máy tuốt lúa.

Theo gia đình, trong lúc người thân bế trẻ chơi gần khu vực đang sửa chữa máy tuốt lúa, do sơ suất, bàn tay trái của trẻ bị cuốn vào máy, gây vết thương sâu vùng mu bàn tay. Sau tai nạn, trẻ được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương và được chỉ định chuyển tuyến, tuy nhiên gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Khi bàn tay sưng nề, chảy dịch và đổi màu bất thường, trẻ mới được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương do tổn thương đã có dấu hiệu hoại tử.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm xương, hoại tử vùng xương bàn và các ngón tay 2, 3, cần can thiệp ngoại khoa khẩn cấp để bảo tồn chi thể.

Sau hội chẩn, ekip phẫu thuật do ThS.BSCKII Phùng Công Sáng, Phó Trưởng Khoa Chỉnh hình, phụ trách Đơn vị Bỏng, đã tiến hành cắt lọc toàn bộ tổ chức hoại tử và phần xương viêm chết, đồng thời bảo tồn tối đa mô lành cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật, trẻ được chăm sóc tích cực với kiểm soát đau, bù dịch, vệ sinh vết thương hằng ngày và băng bó bằng vật liệu chuyên dụng, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ phục hồi.

Sau hơn ba tuần điều trị, tình trạng bàn tay của bệnh nhi ổn định, phục hồi tốt và trẻ đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần đặc biệt chú ý giám sát trẻ nhỏ, không để trẻ tiếp xúc hoặc ở gần máy móc, thiết bị đang vận hành hay khu vực lao động. Khi trẻ không may gặp tai nạn gây vết thương sâu, dập nát hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề và nguy cơ mất chi thể.