Thiếu nữ 15 tuổi nặng 35kg nhưng có tới "4kg là tóc" trong dạ dày

Ngày 12/7, Nini (15 tuổi) cùng mẹ rời quê nhà tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đến khám tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán. Dù đã 15 tuổi, cao 1,6m, nhưng cô chỉ nặng 35kg. Đã hơn nửa năm Nini không có kinh nguyệt, từng dùng thuốc Đông y nhưng không cải thiện. Cô thường xuyên than đau bụng, biếng ăn, mới đây còn suýt ngất xỉu ngay sau khi rời khỏi nhà.

Bác sĩ Trần Quỳnh, Phó trưởng khoa Tiêu hóa tại bệnh viện, cho biết sắc mặt của Nini nhợt nhạt, móng tay không hề có máu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hemoglobin của cô chỉ ở mức 59g/L thuộc nhóm thiếu máu nghiêm trọng (ngưỡng bình thường là 110g/L). Sau khi siêu âm đường tiêu hóa, bác sĩ nghi ngờ Nini mắc bệnh lý “dị vật dạ dày”.

Khi được hỏi kỹ hơn, mẹ của Nini chợt nhớ ra một điều quan trọng: “Từ hồi học lớp 3, Nini đã thích ăn tóc”. Tính ra, thói quen này đã kéo dài tới 6 năm!

Nội soi cho thấy dạ dày của Nini chứa đầy tóc và thức ăn không tiêu hóa, tạo thành một khối đen tròn to như trái dưa hấu. Bác sĩ gọi đó là “thạch tóc”,một khối tóc rối chặt, hình thành do tóc không thể tiêu hóa hoặc tự đào thải qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, dạ dày của Nini còn có một vết loét to cỡ quả trứng gà.

Khối tóc chính là nguyên nhân khiến Nini bị suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng và mất kinh. Ca phẫu thuật trở thành lựa chọn bắt buộc.

Ngày 14/7, bác sĩ Chu Chân Sấm, Phó trưởng khoa Gan mật và khối u của Bệnh viện Nhi Vũ Hán, thực hiện ca mổ. Dạ dày của Nini được phát hiện lớn gấp đôi bình thường. Khi rạch ra, mùi chua hôi lập tức bốc lên. Khối tóc trộn lẫn với thức ăn trông như một quả dưa hấu đen đặc ruột, quá lớn để có thể lấy nguyên khối ra ngoài nên các bác sĩ phải cắt nhỏ từng phần rồi mới gắp ra từng mảnh. Tổng cộng, họ lấy ra khoảng 4kg tóc từ dạ dày cô bé.

May mắn thay, đến ngày 19/7, Nini đã bắt đầu ăn uống trở lại và có biểu hiện hồi phục tốt. Ngày 5/8, cô tái khám, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nini đã có chút sắc máu hồng hào trên khuôn mặt.

Căn bệnh “Hội chứng Công chúa tóc mây”: không hiếm, nhưng dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Chu cho biết Nini mắc một chứng rối loạn tâm lý mang tên “Hội chứng Công chúa tóc mây”, một dạng của bệnh dị thực (Pica). Dị thực là rối loạn khiến người bệnh thèm ăn những thứ không phải là thực phẩm như tóc, đất, phấn, giấy, đá... Đặc biệt, tóc chứa keratin, một loại protein rất khó tiêu hóa nên khi nuốt vào sẽ không thể tự thải ra, tích tụ dần thành khối rắn.

Với trẻ nhỏ, việc đưa mọi thứ vào miệng là hành vi khám phá bình thường trong giai đoạn “miệng là công cụ nhận thức”. Tuy nhiên, nếu sau tuổi này mà hành vi vẫn tiếp diễn, kéo dài từ 1 tháng trở lên, đặc biệt là ăn tóc, ăn đất… thì cần được cảnh giác là biểu hiện của bệnh dị thực.

Cha mẹ nên theo dõi và đưa trẻ đi kiểm tra sớm, vì đây có thể là dấu hiệu của vấn đề tâm lý, thần kinh hoặc thiếu chất dinh dưỡng (như sắt, kẽm). Điều trị đúng lúc sẽ tránh được những hậu quả nghiêm trọng như trường hợp của Nini.

Nguồn và ảnh: QQ