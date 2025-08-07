Bộ phận của quả mít được người Nhật "quý như vàng", người Việt ăn xong toàn ném bỏ: Có thể xóa mờ nếp nhăn, khỏe nội tạng, giảm đường huyết

Bộ phận của quả mít được người Nhật "quý như vàng", người Việt ăn xong toàn ném bỏ

Từ lâu, quả mít đã gắn bó mật thiết với đời sống người Việt, đây là một loại quả thơm ngọt, phổ biến khắp mọi miền quê. Thế nhưng, trong khi phần múi được thưởng thức như một món ăn vặt hấp dẫn thì hạt mít lại thường xuyên bị bỏ đi, xem như thứ "phế phẩm" sau mỗi lần bổ mít.

Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá, bày bán tại siêu thị với giá lên đến 200.000 đồng/kg - đắt ngang thịt bò, thịt lợn.

Ở Nhật Bản, hạt mít thường không có sẵn quanh năm. Do đó, khi nhập khẩu, chúng thường được luộc chín, sấy khô hoặc đóng gói hút chân không để tiện bảo quản.

Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng, thêm vào cháo, súp, salad hoặc nghiền thành bột để làm bánh. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên mà không cần đến thực phẩm chức năng.

Vậy điều gì khiến hạt mít "được trọng vọng" như vậy ở đất nước vốn nổi tiếng kỹ tính trong ăn uống và chăm sóc sức khỏe như Nhật Bản?

Nguồn dinh dưỡng giàu giá trị ẩn trong lớp vỏ hạt tưởng chừng vô dụng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt mít thực chất là một nguồn cung cấp phong phú các vitamin nhóm B , đặc biệt là thiamin (B1) và riboflavin (B2). Đây là những vi chất đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì sức khỏe của tóc, mắt và làn da .

Không dừng lại ở đó, hạt mít còn chứa khoáng chất quan trọng như:

- Kẽm, đồng, sắt : hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình tái tạo tế bào.

- Magie, kali : ổn định huyết áp, cải thiện tuần hoàn và tốt cho sức khỏe tim mạch.

- Chất kháng khuẩn tự nhiên : giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

6 lợi ích sức khỏe vượt trội từ hạt mít đã được khoa học ghi nhận

1. Cải thiện sức khỏe tóc, da và mắt

Vitamin B1, B2 và các khoáng chất trong hạt mít giúp nuôi dưỡng chân tóc, giảm gãy rụng, giữ cho mắt sáng và làn da mịn màng. Đây cũng là lý do khiến nhiều phụ nữ Nhật Bản bổ sung hạt mít trong chế độ ăn làm đẹp tự nhiên.

Nghiên cứu đăng trên International Journal of Food Science and Nutrition (2019) chỉ ra rằng: hạt mít chứa nhiều hợp chất polyphenol và chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng ngăn ngừa lão hóa tế bào, bảo vệ làn da trước gốc tự do, nguyên nhân hàng đầu gây nếp nhăn, sạm nám.

2. Hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột

Nhờ chứa lượng chất xơ đáng kể, hạt mít giúp tăng cường nhu động ruột, hạn chế táo bón và cải thiện chức năng tiêu hóa. Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients (2022) cho thấy, việc bổ sung chất xơ từ thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và hội chứng ruột kích thích .

3. Ổn định đường huyết

Dù có vị bùi, hạt mít lại có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp. Ngoài ra, chất kháng tinh bột (resistant starch) trong hạt mít có thể làm chậm hấp thu glucose vào máu. Một nghiên cứu năm 2020 trên Journal of Ethnopharmacology ghi nhận chiết xuất từ hạt mít có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiền tiểu đường .

4. Tăng cường miễn dịch, chống viêm

Kẽm, sắt và chất chống oxy hóa trong hạt mít giúp cơ thể phòng vệ tốt hơn trước tác nhân gây bệnh. Các hợp chất phenolic còn giúp giảm viêm nhiễm tế bào , bảo vệ mạch máu và gan.

5. Bảo vệ tim mạch

Nhờ chứa kali và magie, hai khoáng chất quan trọng trong việc giữ nhịp tim ổn định, điều hòa huyết áp , hạt mít góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.

6. Tốt cho xương và răng

Hàm lượng canxi và phốt pho trong hạt mít dù không quá cao nhưng đóng góp ổn định mật độ xương nếu sử dụng đều đặn. Đặc biệt thích hợp với người lớn tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh.

Sử dụng hạt mít thế nào để phát huy tối đa lợi ích?

1. Luộc chín, hấp hoặc nướng nguyên vỏ

Giúp giữ nguyên dinh dưỡng và tránh độc tính trong nhựa sống. Không nên ăn sống hạt mít.

2. Ăn điều độ: 4–5 hạt mỗi ngày

Không nên lạm dụng vì hạt mít chứa nhiều tinh bột. Người bị tiểu đường cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng.

3. Tránh chiên rán với dầu mỡ

Vì có thể làm giảm giá trị chống oxy hóa, tăng gánh nặng cho gan và mạch máu.