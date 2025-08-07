Trẻ em cả nước được uống miễn phí vắc-xin Rota đắt tiền

Trong hai ngày 7 và 8-8, đoàn chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã giám sát việc triển khai cho trẻ uống vắc-xin Rota tại một số trạm y tế ở Lào Cai - một trong những địa phương đầu tiên đưa loại vắc-xin này vào Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Giám sát công tác uống vắc-xin Rota tại Lào Cai

Vắc-xin phòng tiêu chảy do virus Rota là loại vắc-xin uống, được đưa vào tiêm chủng mở rộng từ tháng 12-2024, miễn phí cho trẻ từ 2 đến dưới 6 tháng tuổi. Đến nay, chương trình đã triển khai tại 27/34 tỉnh, thành với hơn 570.000 liều. Dự kiến, đến năm 2026, toàn bộ trẻ trong độ tuổi trên cả nước sẽ được tiếp cận vắc-xin này bằng ngân sách nhà nước.

Tại Lào Cai, bác sĩ Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết đã có hơn 11.800 trẻ trong độ tuổi uống được uống vắc-xin Rota miễn phí. Riêng tại Trạm Y tế Tân Thịnh (phường Văn Phú), có hơn 40 trẻ đã uống vắc-xin Rota. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào gặp phản ứng phụ sau khi uống vắc-xin.

Chị Đặng Ngọc Ánh, mẹ của bé Nguyễn Phương Anh (2 tháng tuổi), chia sẻ: "Trước đây gia đình cũng tìm hiểu vắc-xin Rota dịch vụ, thấy giá khá cao nên còn đắn đo. Nay con được uống miễn phí, chúng tôi rất mừng vì vừa giảm gánh nặng chi phí, vừa yên tâm con được bảo vệ sớm khỏi tiêu chảy do virus Rota".

Trẻ được uống miễn phí vắc-xin Rota phòng tiêu chảy cấp

Virus Rota là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ, căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2023, virus này gây tiêu chảy cấp ở 20% đến trên 50% trẻ em. Biến chứng phổ biến là mất nước, điện giải, dẫn đến trụy mạch, suy kiệt, có thể ảnh hưởng thể trạng lâu dài.

Trung bình mỗi năm có hàng trăm ngàn trẻ phải nhập viện, hàng ngàn ca cấp cứu do bệnh này, phần lớn ở vùng sâu vùng xa, nơi trẻ chưa tiếp cận được vắc-xin dịch vụ.

Từ cuối năm 2024, vắc-xin Rota đã chính thức nằm trong danh mục tiêm chủng bắt buộc. Việt Nam hiện cũng đã chủ động sản xuất vắc-xin trong nước, đảm bảo nguồn cung cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Phòng tiêu chảy cho trẻ bằng vắc-xin Rota miễn phí

Vắc-xin Rota đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phòng ngừa tiêu chảy do virus Rota. Theo nghiên cứu, vắc-xin giúp ngăn ngừa đến 98% ca tiêu chảy nặng và đến 87% ca ở mọi mức độ trong năm đầu tiên. Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ cho trẻ uống đủ 2 liều, hoàn thành trước 6 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp tạo lá chắn miễn dịch vững chắc, bảo vệ sức khỏe bé từ sớm.

Giá vắc-xin Rota dịch vụ hiện dao động từ 500.000 đến hơn 800.000 đồng mỗi liều, tùy theo loại và xuất xứ. Việc đưa vắc-xin Rota vào chương trình tiêm chủng miễn phí được đánh giá giúp nhiều trẻ tiếp cận với nguồn vắc-xin phòng bệnh đắt tiền.