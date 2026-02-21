Thiên thần Victoria's Secret giảm 18kg sau sinh mà vẫn ăn đủ 3 bữa 1 ngày

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ mới, siêu mẫu Victoria's Secret Emily DiDonato không chỉ quay lại cuộc sống bận rộn với vai trò mẹ mà còn bắt đầu hành trình lấy lại vóc dáng mà nhiều phụ nữ sau sinh mong muốn. Thay vì áp dụng những phương pháp kiêng khắc nghiệt, cô lựa chọn lối sống lành mạnh, tập trung vào dinh dưỡng thông minh và thói quen ăn uống bền vững. Trong loạt video "What I Eat In A Day" (Tôi ăn gì trong ngày), Emily chia sẻ chi tiết những gì cô ăn hàng ngày để giảm cân một cách hiệu quả và duy trì năng lượng cho cả công việc và chăm sóc gia đình.

Emily đã giảm được khoảng 18kg (~40lbs) sau khi sinh nhờ những lựa chọn thực phẩm thông minh, chế độ giàu protein và cân bằng carbohydrate phức. Quan trọng hơn, phương pháp này giúp cô duy trì năng lượng ổn định và cảm thấy no lâu mà không cảm giác thiếu thốn.

Emily DiDonato lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ giảm 18kg. (Nguồn: Instagram)

Bữa sáng giàu protein: Khởi động ngày mới

Đối với Emily, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày và cũng đóng vai trò như "nhiên liệu" để bắt đầu ngày dài. Cô bắt đầu bằng trứng bác và xúc xích mặn , một bữa sáng giàu protein giúp cô cảm thấy no lâu và sẵn sàng đối diện với lịch làm việc dày đặc. Protein trong bữa sáng không chỉ hỗ trợ cảm giác no mà còn giúp duy trì cơ bắp – điều rất quan trọng sau khi sinh.

(Nguồn: Instagram)

Sinh tố protein sau tập: Đảm bảo phục hồi

Emily hướng tới mục tiêu khoảng 100g protein mỗi ngày , và một phần quan trọng trong đó đến từ sinh tố sau khi tập . Cô kết hợp rau xanh, chuối đông lạnh, bột protein và creatine để tăng sức mạnh cơ bắp và phục hồi sau tập luyện. Đặc biệt, cô dùng bột bơ đậu phộng thay vì bơ đậu phộng nguyên bản để giữ được hương vị yêu thích mà hạn chế lượng calo nạp vào.

(Nguồn: Instagram)

Bữa trưa đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng

Bữa trưa của Emily khá giản dị nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng: rau luộc như bông cải xanh, Brussels sprouts, khoai lang và thịt viên tự làm . Cô nhấn mạnh rằng bữa ăn không cần quá cầu kỳ, miễn là cân bằng giữa protein, tinh bột phức tạp và rau xanh để giữ cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng đều cho cơ thể. Sweet potato (khoai lang Nhật) là lựa chọn tinh bột phức tốt vì nó giải phóng năng lượng từ từ và giúp tránh cảm giác mệt sau ăn.

(Nguồn: Instagram)

Ăn vặt thông minh: Cân bằng là chìa khóa

Ngay cả với chế độ lành mạnh, Emily cũng thừa nhận mình có thèm ăn, đặc biệt là đồ mặn vào buổi chiều. Giải pháp của cô là một nắm veggie chips (khoai chiên rau), không hoàn toàn "siêu bổ" nhưng giúp thỏa mãn cơn thèm mặn mà không nạp quá nhiều calo từ thực phẩm chế biến nặng.

(Nguồn: Instagram)

Bữa tối nhanh gọn và giàu dưỡng chất

Bữa tối của Emily là một salad kiểu Hy Lạp với gà nướng còn dư từ trước, phô mai feta và nước sốt được pha từ Dijon mustard, dầu ô liu và giấm đỏ . Salad không chỉ đa dạng dinh dưỡng mà còn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Gà nướng là nguồn protein nạc tuyệt vời, còn phô mai cung cấp canxi và chất béo lành mạnh. Cuối bữa, cô vẫn thưởng thức bánh cookie không chứa gluten (grain-free) để thỏa cơn ngọt mà không làm viêm ruột – một lựa chọn phù hợp cho tiêu hóa sau một ngày dài.

(Nguồn: Instagram)

Tinh thần lành mạnh và bền vững

Emily DiDonato không chỉ tập trung vào bản thân cân nặng mà còn nhấn mạnh tinh thần và cảm giác khỏe mạnh là yếu tố quan trọng. Việc duy trì thực đơn hữu ích, vừa giúp giảm cân vừa đảm bảo sức khỏe là mục tiêu chính. Cô cho thấy giảm cân sau sinh không nhất thiết là hành trình cực đoan, mà là việc xây dựng thói quen ăn uống khoa học và bền vững — điều phù hợp cho bất kỳ ai muốn phục hồi vóc dáng sau khi sinh nở.