Phát hiện loạt đệ nhất visual bỗng "phèn ngang" khi về quê ăn Tết, một đại mỹ nữ khiến 3 triệu người bất ngờ

Sát Tết Bính Ngọ 2026, một trào lưu mới đã càn quét TikTok và MXH Việt khi đặt nhân vật chính vào một tình huống dí dỏm, bắt đầu bằng câu hỏi: "Sao em không thấy anh/chị về quê ăn Tết?" - và câu trả lời chính là những khoảnh khắc "phèn ngang" đến khó nhận ra của dàn sao và hot tiktoker.

Trào lưu này cho thấy hai hình ảnh đối lập cực độ của một người: một bên là phiên bản chải chuốt bóng bẩy trong công việc ngoài xã hội, bên kia là phiên bản "xả vai" hoàn toàn khi về quê làm đứa con của gia đình, tất bật chuẩn bị nhà cửa Tết nhất. Từ đây, hàng loạt TikToker bắt trend khiến người xem bật cười, không thể nhận ra khi họ khoác lên mình đồ bộ, đồ lao động, bịt kín bằng mũ tai bèo, khẩu trang chống nắng, "nhập vai" những người nội trợ, nông dân thứ thiệt.

Dẫn đầu trào lưu này ở Vbiz chính là Hoa hậu Ngọc Châu với clip bắt trend viral nhất với hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.

Màn bắt trend viral của Ngọc Châu Tết này (Nguồn @hoahau.ngocchau).

Ở đầu clip, nàng Hậu flashback lại những khoảnh khắc rực rỡ của mình như layout thiên thần Victoria's Secret bản Việt tại fancon của Hoà Minzy với đôi cánh lông vũ khổng lồ và mái tóc xoăn sóng quyến rũ hay khi bước trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025 trong bộ váy phượng hoàng của NTK Lê Thanh Hoà.

Chuyển cảnh sang những ngày 28, 29 Tết, Ngọc Châu tại quê nhà Tây Ninh bỗng biến thành chị nội trợ thứ thiệt - mặc đồ bộ, đi dép tông, tay xách túi ni lông đùm đuề đi chợ Tết. Visual đại mỹ nữ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hình ảnh gần gũi, đời thường đến không ngờ.

Sự đối lập cực độ này không chỉ tạo nên tiếng cười mà còn mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp của không khí xuân về. Ngọc Châu chứng minh rằng dù là Hoa hậu hay quán quân Vietnam's Next Top Model, khi về nhà vẫn chỉ là con gái của ba mẹ, sẵn sàng xắn tay vào mọi công việc nhà.

Từ mỹ nữ sải bước trên thảm đỏ, Ngọc Châu khi xả vai nhí nhảnh và thoải mái vô cùng (Ảnh hoahau.ngocchau).

Ngoài Ngọc Châu, trào lưu này còn lan rộng trên trang cá nhân của dàn nam thanh nữ tú của Vbiz:

Tú Hảo - cô mẫu trẻ trung và trendy cũng không ngần ngại khoe ảnh mặc đồ bộ, đội nón lá, tất bật quét dọn, phóng xe điện tới lui trên đường quê. Thiên Minh - nam nhiếp ảnh gia cũng tạm cất đi vẻ ngoài đậm chất quý ông để gia nhập trào lưu với phiên bản "tay chân" đang nấu nướng đón Tết. Kiều Minh Tuấn "phiên bản Bà Rịa" cũng không kém phần hài hước khi về quê cuốc đất, xa rời hình tượng soái ca màn ảnh quen thuộc.

Tú Hảo đang chụp lookbook sau vườn chăng? (Ảnh tu_hhao).



Thiên Minh buông máy ảnh, chụp sang đồ đạc bếp núc (Ảnh vuongthienminh).



Kiều Minh Tuấn đúng là "chú 6" trong phiên bản ở quê (Ảnh kieuminhtuanofficial).





