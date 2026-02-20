Trước Tết cắt tóc ngắn, nàng ghim ngay 5 combo trang phục giúp mặc đẹp cả năm

Tóc ngắn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, cá tính và hiện đại, nhưng mỗi dịp Tết đến, không ít nàng vẫn băn khoăn: làm sao để vừa giữ được chất riêng, vừa có vẻ ngoài duyên dáng, nổi bật mà vẫn hợp không khí đầu năm? Thực tế, tóc ngắn lại là "điểm cộng" giúp bạn dễ thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến năng động, từ dịu dàng đến thời thượng.

Dưới đây là 5 công thức phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn tự tin xuống phố ngày xuân.

Áo cách điệu và quần ống rộng

Những chiếc áo cách điệu với tay phồng nhẹ, cổ thắt nơ, cổ vuông hoặc trễ vai luôn mang đến không khí Tết rất rõ ràng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, tổng thể trang phục trở nên cân đối và thời trang hơn hẳn, đặc biệt phù hợp với nàng tóc ngắn. Kiểu quần này giúp "kéo dài" đôi chân, tạo cảm giác cao ráo và thanh thoát, trong khi áo cách điệu lại đóng vai trò làm điểm nhấn nữ tính.

Với tóc ngắn, bạn nên ưu tiên các gam màu tươi sáng như đỏ mận, hồng phấn, vàng nhạt hoặc xanh pastel để gương mặt trông rạng rỡ hơn. Một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh sẽ giúp set đồ thêm phần tinh tế.

Áo khoác cổ tròn và quần dài

Áo khoác cổ tròn mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch và rất "ăn ý" với mái tóc ngắn gọn gàng. Thiết kế cổ tròn giúp phần cổ và gương mặt trông mềm mại hơn, đồng thời làm nổi bật đường nét cá tính của tóc ngắn. Khi phối cùng quần dài, đặc biệt là quần suông hoặc quần đứng dáng, bạn sẽ có ngay một outfit chỉn chu, phù hợp cho những buổi chúc Tết họ hàng hoặc gặp gỡ đầu năm.

Bạn có thể mặc áo khoác cổ tròn bên ngoài áo blouse hoặc áo thun mỏng, kết hợp quần tối màu để tạo sự hài hòa. Những gam màu như trắng kem, be, đỏ rượu vang hay xanh navy đều rất dễ mặc và mang lại cảm giác sang trọng.

Áo khoác dài và quần ống suông

Nếu yêu thích phong cách thời thượng, áo khoác dài chính là lựa chọn không thể bỏ qua cho nàng tóc ngắn trong dịp Tết. Áo khoác dáng dài giúp tổng thể trang phục trông "high fashion" hơn, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn. Khi kết hợp cùng quần ống suông, bạn sẽ có một set đồ vừa thoải mái, vừa hiện đại, rất phù hợp cho những ngày Tết phải di chuyển nhiều.

Nàng tóc ngắn nên chọn áo khoác dài có phom dáng gọn gàng, tránh quá rộng để không bị "nuốt dáng". Bên trong, bạn có thể phối áo len mỏng hoặc áo cổ lọ đơn giản.

Áo len và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo len và chân váy dài mang đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính nhưng không hề "bánh bèo", đặc biệt phù hợp với mái tóc ngắn cá tính. Áo len mềm mại giúp cân bằng nét mạnh mẽ của tóc ngắn, trong khi chân váy dài lại tạo cảm giác thướt tha, nhẹ nhàng đúng chất ngày xuân.

Bạn có thể chọn áo len trơn hoặc len họa tiết đơn giản, kết hợp chân váy xếp ly hoặc váy suông chất liệu mềm. Những gam màu như trắng, kem, hồng nhạt, xanh mint rất dễ tạo thiện cảm và phù hợp không khí Tết. Để set đồ thêm phần nổi bật, đừng quên nhấn nhá bằng thắt lưng nhỏ hoặc phụ kiện như khuyên tai, băng đô đơn giản.

Áo len và quần jeans

Đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt, áo len và quần jeans là công thức "cứ mặc là đẹp" cho nàng tóc ngắn dịp Tết. Set đồ này mang đến cảm giác trẻ trung, năng động, phù hợp cho những buổi du xuân, cà phê đầu năm hoặc gặp gỡ bạn bè. Tóc ngắn kết hợp với quần jeans càng làm nổi bật phong cách cá tính, phóng khoáng.

Bạn có thể chọn áo len dáng ôm nhẹ hoặc oversized tùy sở thích, phối cùng quần jeans ống đứng hoặc ống loe nhẹ. Để outfit trông Tết hơn, hãy ưu tiên áo len màu sáng hoặc màu nổi như đỏ, cam đất, xanh dương. Một đôi sneaker trắng hoặc boots cổ ngắn sẽ giúp tổng thể thêm phần hoàn hảo và thoải mái suốt cả ngày dài.

Ảnh: Instagram