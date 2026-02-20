5 gam màu trang phục lên hình "sống ảo" đẹp nhất dịp Tết

Tết luôn là dịp để mọi người đầu tư chỉn chu hơn cho trang phục, không chỉ để gặp gỡ người thân mà còn để lưu lại những khoảnh khắc đầu năm. Bên cạnh kiểu dáng, màu sắc chính là yếu tố quyết định bức ảnh có "ăn hình" hay không. Dưới đây là 5 gam màu lên ảnh đẹp, dễ phối và đặc biệt phù hợp với không khí Tết.

Trang phục màu nâu

Nâu từng bị xem là gam màu trầm, khó nổi bật, nhưng vài năm trở lại đây lại trở thành lựa chọn được yêu thích. Từ nâu caramel, nâu chocolate đến nâu be ấm áp, tất cả đều mang đến cảm giác dịu dàng, nền nã mà vẫn đủ thu hút khi lên hình.

Trong bối cảnh Tết với nhiều sắc đỏ, vàng, hoa mai, hoa đào, màu nâu tạo hiệu ứng cân bằng rất tốt. Nó giúp tổng thể bức ảnh hài hòa thay vì quá rực rỡ. Một chiếc váy lụa nâu bóng nhẹ hoặc áo dài nâu đất phối phụ kiện ánh kim sẽ khiến làn da trông ấm hơn dưới ánh nắng đầu xuân.

Trang phục màu tím

Tím luôn gợi cảm giác nữ tính và có chút lãng mạn. Dịp Tết, các sắc tím pastel, tím lavender hay tím hoa cà được ưa chuộng vì vừa đủ nổi bật nhưng không quá chói.

Dưới ánh nắng tự nhiên, màu tím bắt sáng khá tốt, đặc biệt là chất liệu voan, lụa hoặc chiffon. Khi chụp ảnh cùng hoa, tím tạo hiệu ứng chuyển sắc mềm mại, giúp bức hình có cảm giác bay bổng. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai thích phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn có điểm nhấn khác biệt so với các gam màu truyền thống.

Một chiếc váy tím nhạt phối cùng hoa tai ngọc trai hay túi xách trắng sữa sẽ giúp tổng thể thêm tinh tế. Nếu chọn tím đậm hơn, bạn có thể cân bằng bằng phụ kiện trung tính để bức ảnh không bị "quá tải" màu sắc.

Trang phục màu trắng

Trắng gần như là "bảo chứng" cho những bức ảnh Tết sáng và trong. Đây là gam màu phản chiếu ánh sáng tốt, giúp da trông tươi hơn và tổng thể khung hình trở nên thanh thoát.

Áo dài trắng, váy midi trắng hay sơ mi trắng phối chân váy đều dễ tạo cảm giác thanh lịch. Trong khung cảnh có nhiều chi tiết trang trí như câu đối đỏ, lồng đèn, hoa tươi, màu trắng đóng vai trò như phông nền, làm nổi bật mọi thứ xung quanh mà không bị lấn át.

Tuy nhiên, khi chọn trắng, nên chú ý chất liệu và độ dày vải để tránh bị lộ khuyết điểm khi lên ảnh. Những chất liệu có độ rũ nhẹ hoặc có lớp lót sẽ giúp bộ trang phục trông chỉn chu hơn. Phụ kiện màu be, nâu nhạt hoặc bạc sẽ là lựa chọn an toàn và tinh tế.

Trang phục màu xám

Xám thường bị nghĩ là màu "an toàn" và hơi trầm, nhưng thực tế lại rất ăn ảnh nếu biết chọn tông phù hợp. Xám ghi sáng, xám bạc hay xám khói đều tạo cảm giác hiện đại, tối giản và dễ kết hợp.

Khi chụp ảnh ở không gian mang phong cách hiện đại như quán cà phê decor tối giản, màu xám phát huy tối đa ưu điểm. Nó giúp tổng thể trông thời thượng, không bị lỗi mốt. Đặc biệt, xám là gam màu trung tính nên có thể làm nền cho phụ kiện nổi bật như túi đỏ, giày ánh kim hoặc son môi tông đậm.

Với những ai theo đuổi phong cách thanh lịch, một bộ suit xám nhẹ hoặc váy len xám phối boots cao cổ sẽ tạo hiệu ứng "cool" nhưng vẫn phù hợp không khí đầu năm. Trên ảnh, màu xám giúp cân bằng ánh sáng, hạn chế tình trạng chói hoặc ám màu quá mạnh.

Trang phục màu xanh dương

Xanh dương mang đến cảm giác tươi mới và dịu mắt, rất hợp với tinh thần khởi đầu năm mới. Các sắc xanh baby blue, xanh pastel hay xanh cobalt đều có khả năng tạo điểm nhấn rõ rệt khi lên hình.

Dưới ánh sáng ban ngày, xanh dương giúp da trông sáng hơn và bức ảnh có chiều sâu. Khi chụp ngoài trời, đặc biệt ở những địa điểm có nền trời hoặc không gian thoáng đãng, gam màu này tạo sự liên kết tự nhiên giữa trang phục và bối cảnh.

Áo dài xanh nhạt, váy maxi xanh biển hoặc set áo – chân váy xanh pastel đều dễ tạo thiện cảm. Nếu muốn nổi bật hơn, có thể chọn xanh đậm kết hợp phụ kiện trắng hoặc bạc để tăng độ tương phản. Màu xanh dương cũng phù hợp với cả phong cách nữ tính lẫn năng động, nên khá linh hoạt trong cách phối đồ.

Ảnh: Instagram