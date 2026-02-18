Vbiz có 4 mỹ nhân tuổi Ngọ mặc đẹp: Huyền Lizzie, Lan Ngọc có phải Top 1?

Trong văn hoá Á Đông, tuổi Ngọ thường gắn với năng lượng mạnh mẽ, phóng khoáng và thích tự do, điều thú vị là điều đó cũng phản chiếu khá rõ trong gu thời trang của nhiều sao nữ Vbiz. Không rập khuôn một kiểu nữ tính truyền thống, các mỹ nhân tuổi Ngọ thường có style rất rõ cá tính: hoặc cực sang, hoặc cực trendy, hoặc "cool girl" chuẩn fashionista.

Nhìn vào 4 cái tên dưới đây, bạn sẽ thấy cùng sinh năm Ngọ 1990 nhưng mỗi người lại đại diện cho một phong cách khác nhau.

Huyền Lizzie

Nếu phải chọn một sao nữ VTV mặc đồ khiến dân công sở muốn copy nhất hiện nay, đó chắc chắn là Huyền Lizzie. Sau những vai diễn ấn tượng trên khung giờ vàng của VTV trong thời gian vừa qua, hình ảnh của Huyền Lizzie không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên mà còn dần định hình như một biểu tượng mặc đẹp kiểu phụ nữ trưởng thành trên màn ảnh Việt.

Khác với nhiều mỹ nhân thường xuyên chạy theo xu hướng ngắn hạn, cô lựa chọn hướng đi bền vững: thanh lịch, tiết chế và đề cao chất liệu, phom dáng. Tủ đồ của nữ diễn viên xoay quanh những thiết kế kinh điển như suit may đo, áo lụa satin, váy bút chì hay các set tweed gam pastel. Đi cùng là phụ kiện mang tinh thần tối giản như túi top-handle, giày mũi nhọn, trang sức nhỏ,... tất cả tạo nên tổng thể gọn gàng nhưng vẫn toát lên cảm giác "đắt giá".

Huyền Lizzie - "phú bà" sang chảnh của màn ảnh Việt. (Nguồn: Instagram)

Điểm đáng chú ý là Huyền Lizzie hiếm khi diện đồ hở bạo hoặc phụ thuộc vào trào lưu mạng xã hội. Thay vào đó, cô chú trọng tỷ lệ cơ thể và tính ứng dụng, khiến nhiều set đồ có thể mặc trong môi trường công sở đời thường. Với vóc dáng mảnh và gương mặt dịu, những phom đồ may đo ôm vừa vặn giúp nữ diễn viên giữ được vẻ chỉn chu mà không bị cứng nhắc, tạo nên phong thái của một phụ nữ thành đạt hiện đại.

Ninh Dương Lan Ngọc

Trong số các nữ diễn viên cùng thế hệ, Ninh Dương Lan Ngọc được xem là trường hợp hiếm khi phong cách đời thường gần như đối lập với hình ảnh trên phim. Ở những khoảnh khắc thường nhật, Lan Ngọc chuộng công thức trẻ trung: áo thun ôm, quần jeans sáng màu hoặc váy hoa tạo cảm giác gần gũi kiểu "cô em hàng xóm".

Tuy nhiên khi xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên nhanh chóng chuyển sang hình ảnh quyến rũ với đầm ôm satin, thiết kế cut-out hay đường xẻ cao, khoe lợi thế eo nhỏ và vai mảnh. Còn trong các chương trình giải trí, cô lại thiên về phong cách năng động với crop top, cargo pants, sneaker, thậm chí bra-top, mang hơi hướng sporty hiện đại.

Nữ diễn viên Lan Ngọc có thể "cân" đủ loại phong cách. (Nguồn: Instagram)

Điểm khiến Lan Ngọc mặc đẹp không nằm ở việc theo trend mà ở khả năng chọn trend hợp cơ thể. Với tỷ lệ dáng cân đối và đôi chân dài, cô thường ưu tiên các thiết kế tôn eo, rút ngắn thân trên để kéo dài tổng thể. Nhờ vậy, dù thay đổi từ ngọt ngào sang gợi cảm hay cá tính, hình ảnh của cô vẫn tự nhiên, không gượng ép. Chính sự biến hoá này giúp Lan Ngọc được xem là một nghệ sĩ có thể thích nghi với nhiều phong cách mà vẫn giữ được nhận diện riêng.

Phương Ly

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Phương Ly, khán giả thường hình dung về một hình ảnh rất "kẹo ngọt": làn da trắng sáng, lớp nền căng bóng cùng layout makeup tông hồng đào trong trẻo. Phong cách ấy giúp cô giữ trọn cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng và mang hơi hướng Hàn Quốc – đúng với tinh thần những bản pop tình cảm mà nữ ca sĩ theo đuổi thời gian dài.

Tuy nhiên gần đây, visual của Phương Ly đã có bước chuyển rõ rệt. Nữ ca sĩ không còn trung thành với làn da sáng mà chuyển sang tông nâu rám nắng khỏe khoắn, khiến tổng thể gương mặt sắc nét và trưởng thành hơn. Cùng với đó là sự thay đổi trong cách trang điểm: son nude, tạo khối rõ, nhấn mắt sâu thay cho vẻ mềm mại trước kia. Chính sự điều chỉnh này khiến thần thái của cô trở nên cuốn hút, gợi cảm thay vì mong manh như trước.

Thời gian gần đây, Phương Ly chuộng phong cách quyến rũ hơn. (Nguồn: Instagram)

Song song với diện mạo mới, lựa chọn trang phục của Phương Ly cũng mang tinh thần Âu Mỹ rõ ràng hơn. Trên sân khấu, cô ưu tiên váy ngắn ôm dáng, crop top hoặc những thiết kế tôn đường cong, kết hợp body săn chắc và nước da nâu tạo hiệu ứng nổi bật dưới ánh đèn. Không ít khoảnh khắc gần đây khiến khán giả phải nhìn lại mới nhận ra, bởi hình ảnh quen thuộc ngày nào đã được thay thế bằng một Phương Ly cá tính và trưởng thành hơn. Có thể thấy, chủ nhân bản hit Anh Là Ngoại Lệ Của Em đang định hình một giai đoạn mới: quyến rũ, khỏe khoắn và đậm chất pop-star hiện đại.

Diễm My 9X

So với nhiều mỹ nhân cùng thế hệ, Diễm My 9x theo đuổi hình ảnh thời trang khá rõ định hướng: sang trọng nhưng không "dừ", gợi cảm vừa đủ mà vẫn giữ cảm giác hiện đại. Phong cách của cô không đặt nặng yếu tố phô diễn cơ thể mà tập trung vào cấu trúc trang phục, phom dáng gọn, đường cắt dứt khoát và bảng màu tối giản. Những set đồ quen thuộc của Diễm My thường xoay quanh blazer, sơ mi trắng, chân váy mini hoặc quần shorts, phối cùng boots cao cổ hay giày mũi nhọn, tạo tổng thể giống một fashion editorial hơn là phong cách dự tiệc thông thường.

Diêm My 9x - mỹ nhân sang chảnh của Vbiz, mặc gì cũng thấy đẹp. (Nguồn: Instagram)

Điểm đáng chú ý là cô rất chuộng cách mặc "nửa kín nửa hở": áo sơ mi cài cao nhưng đi kèm váy ngắn, blazer oversized phối cùng shorts, hoặc đầm ôm nhưng tiết chế chi tiết cut-out. Nhờ vậy, trang phục vẫn quyến rũ mà không nặng tính trình diễn. Diễm My cũng hiếm khi dùng quá nhiều màu sắc; tủ đồ thiên về trắng, đen, be và nâu - những gam màu giúp tôn chất liệu và giữ vẻ tinh gọn. Khi cần điểm nhấn, cô chọn phụ kiện có tính tạo hình như thắt lưng bản lớn, khuyên tai kim loại hoặc túi cứng form, thay vì hoạ tiết rườm rà.

Có thể nói, phong cách của Diễm My 9x không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà hướng tới vẻ sang bền vững, kiểu mặc giúp người mặc nổi bật bằng khí chất trước khi bằng trang phục.