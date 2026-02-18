5 kiểu tóc lên hình sống ảo đẹp mãn nhãn, nâng cấp cả bộ trang phục

Chỉ cần một chút thay đổi ở mái tóc, tổng thể diện mạo ngày Tết đã có thể "nâng hạng" rõ rệt khi lên hình. Dù bạn theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hay hiện đại, cá tính, việc chọn đúng kiểu tóc không chỉ giúp gương mặt hài hòa hơn mà còn tạo điểm nhấn cho những bức ảnh du xuân, chụp cùng gia đình hay bạn bè.

Dưới đây là 5 kiểu tóc vừa dễ thực hiện, vừa lên hình sống ảo cực xinh, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau trong dịp Tết.

Tóc buộc thấp

Tóc buộc thấp luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc thân quen mỗi dịp lễ Tết bởi sự đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Kiểu tóc này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, đặc biệt phù hợp khi diện áo dài hoặc trang phục mang hơi hướng truyền thống. Khi lên hình, tóc buộc thấp giúp phần cổ và gương mặt trông thon gọn hơn, tạo cảm giác dịu dàng, nền nã.

Để tránh cảm giác quá đơn giản, bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc hoặc đánh rối nhẹ phần đỉnh đầu để tạo độ phồng tự nhiên. Một chiếc nơ vải, ruy băng lụa hoặc kẹp ngọc trai nhỏ xinh sẽ là điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể trở nên tinh tế mà vẫn rất "ăn ảnh".

Tóc kẹp càng cua

Những năm gần đây, tóc kẹp càng cua quay trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nàng. Ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là sự tiện lợi, gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét thời trang. Khi lên hình, tóc kẹp càng cua mang đến cảm giác tự nhiên, phóng khoáng, rất phù hợp với những buổi dạo phố đầu năm hay chụp ảnh ngoài trời.

Bạn có thể chọn kiểu kẹp nửa đầu hoặc búi gọn toàn bộ tóc lên cao tùy theo độ dài và phong cách cá nhân. Những chiếc kẹp càng cua có tông màu trung tính như nâu, be, đen hoặc đính đá nhẹ sẽ giúp mái tóc trông nổi bật hơn khi lên hình, đồng thời dễ phối với nhiều kiểu trang phục ngày Tết.

Tóc búi

Tóc búi là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách gọn gàng nhưng vẫn muốn giữ vẻ nữ tính, chỉn chu. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp trong những buổi chụp ảnh trang trọng, gặp gỡ họ hàng hoặc khi diện áo dài truyền thống. Khi lên hình, tóc búi giúp gương mặt sáng hơn, các đường nét trở nên rõ ràng và sắc sảo hơn.

Tùy theo sở thích, bạn có thể chọn búi thấp nhẹ nhàng hoặc búi cao để tạo cảm giác trẻ trung, năng động. Một vài lọn tóc mai thả nhẹ hai bên má sẽ giúp tổng thể mềm mại hơn, tránh cảm giác quá "đứng tuổi". Kết hợp cùng trâm cài tóc hoặc kẹp hoa nhỏ, kiểu tóc búi sẽ trở nên cuốn hút và rất phù hợp không khí Tết.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa là kiểu tóc "cân" được nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính đến trẻ trung, hiện đại. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn giữ mái tóc xõa tự nhiên nhưng vẫn gọn gàng khi lên hình. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông hài hòa, tạo cảm giác nhẹ nhàng và rất dễ tạo kiểu.

Bạn có thể uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc để tăng độ bồng bềnh hoặc tết nhỏ phần tóc buộc để tạo điểm nhấn. Khi chụp ảnh, tóc buộc nửa mang lại cảm giác mềm mại, bay bổng, đặc biệt phù hợp với những bộ váy Tết mang màu sắc tươi sáng.

Tóc xoăn tô điểm phụ kiện

Nếu muốn tạo ấn tượng nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tóc xoăn kết hợp phụ kiện là lựa chọn không thể bỏ qua. Những lọn tóc xoăn nhẹ hoặc xoăn sóng lớn giúp mái tóc trông dày dặn hơn, đồng thời tạo hiệu ứng rất đẹp khi lên hình. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt và dễ dàng biến tấu theo phong cách cá nhân.

Phụ kiện chính là "chìa khóa" giúp kiểu tóc xoăn thêm phần thu hút. Băng đô bản nhỏ, kẹp tóc đính đá, hoa khô hoặc phụ kiện ánh kim sẽ giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn mà không quá cầu kỳ. Khi kết hợp cùng trang phục Tết, mái tóc xoăn được tô điểm khéo léo sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mọi khung hình sống ảo.

Ảnh: Instagram