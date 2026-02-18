Đây đích thị là chiếc áo dài được sao Việt "sủng" nhất: Hoàng Thuỳ Linh mỗi mùng 1 màu, nhiều mỹ nữ đụng hàng

Những ngày cận Tết, nhiều xu hướng thời trang cách tân bắt đầu đổ bộ, tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày đầu năm, kết quả đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù trào lưu có thay đổi thế nào, áo dài vẫn là item quốc dân không thể thiếu trong tủ đồ Tết của các mỹ nhân Việt.

Đáng chú ý, áo dài kim sa từng tạo nên cơn sốt cách đây vài năm tưởng chừng đã dần lắng xuống khi hiếm xuất hiện trong các bộ ảnh đón Xuân, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi bước vào những ngày Tết chính thức, thiết kế này bất ngờ phủ sóng trở lại với tần suất dày đặc, chứng minh sức hút chưa từng hạ nhiệt. Có lẽ, sự lấp lánh, kiêu sa đặc trưng của áo dài kim sa không phải dành cho những shoot hình "khởi động" trước Tết, mà được các người đẹp để dành cho khoảnh khắc đầu năm quan trọng nhất.

Áo dài kim sa được nhiều cô gái yêu thích sự sang trọng, nổi bật chọn lựa (Ảnh xeoxo).

Từ mùng 1 đến mùng 2, hàng loạt sao Việt như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, cùng nhiều mỹ nhân đã đồng loạt lựa chọn thiết kế này, biến nó trở thành một trong những thiết kế được "sủng ái" nhất dịp năm mới. Trong đó, Xéo Xọ vẫn là cái tên nổi bật với dòng áo dài kim sa, chỉ trong 2 ngày đầu năm nhiều gương mặt của Vbiz được bắt gặp cùng lựa chọn collection mới nhất của Xéo Xọ để đón Tết Bính Ngọ.

Đông Nhi diện một thiết kế màu hồng nổi bật cùng 2 công chúa nhỏ (Ảnh IGNV).

Hoàng Thuỳ Linh diện áo dài kim sa trong 2 loạt ảnh vào mùng 1 và mùng 2 (Ảnh IGNV).

Giữa nhiều khung hình "quẩy hết nấc" Phương Ly vẫn dành một phút chậm lại khi diện áo dài đầu năm (Ảnh IGNV).

Lương Thuỳ Linh chọn mẫu áo dài kim sa của Xéo Xọ trong các hoạt động trước và trong Tết... (Ảnh IGNV).

...thiết kế này cũng được bắt gặp trong ảnh Tết của Phương Nga... (Ảnh IGNV).

...lẫn Đàm Thu Trang và con gái (Ảnh IGNV).

Vẫn là Xéo Xọ, với màn "đụng hàng" thuộc về Muộii và.... (Ảnh IGNV).

... Hoa hậu Phương Khánh (Ảnh IGNV).

Pam liên tục diện đồ đôi cùng mẹ Salim, bộ áo dài kim sa vào đêm giao thừa cũng không ngoại lệ (Ảnh IGNV).

2 chiếc áo dài kim sa của Emily và Trang Lou khác biệt khi đặt cạnh áo dài gấm của Hàn Hằng (Ảnh IGNV).