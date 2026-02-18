3 mỹ nhân mặc đồ đỏ đẹp nhất ngày Xuân Bính Ngọ: Lọ Lem quá truyền thống, Linh Rin đụng hàng 1 người đẹp

Không cần váy áo cầu kỳ, Tết năm nay mạng xã hội lại rộn ràng với những bộ trang phục truyền thống. Nổi bật nhất phải kể tới bộ ba visual với gam màu đỏ rực rỡ gồm Lọ Lem, Salim và Linh Rin - mỗi người một sắc thái nhưng đều chạm đúng mood Tết: nền nã, cổ điển và rất Việt Nam.

Gây chú ý trước tiên là Lọ Lem với tạo hình thiếu nữ truyền thống trong bộ Việt phục đỏ kết hợp nón quai thao và phụ kiện vàng. Không cần makeup sắc sảo, con gái Quyền Linh vẫn khiến mạng xã hội xuýt xoa nhờ visual trong trẻo. Gương mặt hài hòa với đường nét mềm mại, đôi mắt to long lanh như lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ, hàng mi cong tự nhiên càng tăng độ cuốn hút. Làn da sáng mịn, nụ cười rạng rỡ cùng mái tóc bồng bềnh hoàn thiện hình tượng "bạch nguyệt quang", kiểu nhan sắc ngọt ngào, tri thức chuẩn "con nhà người ta" mà khán giả đặc biệt yêu thích.



Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh xinh đẹp "động lòng người" khi diện Việt phục màu đỏ. (Nguồn: Instagram)

Ở sắc thái trưởng thành và thời trang hơn, Salim lại ghi điểm với bộ áo tứ thân thuộc local brand feng.atelier mang tên Rộn Ràng. Thiết kế kết hợp áo mớ ba tứ thân mềm rủ, yếm Tân Thời nhung lót ren và quần Thị dáng suông tạo cảm giác vừa cổ điển vừa phóng khoáng. Bảng màu đỏ - đen giàu chiều sâu giúp tổng thể nổi bật mà không chói. Đáng chú ý, Salim gần như không dùng styling phức tạp: tóc làm đơn giản, makeup trong veo và chỉ thêm đôi khuyên ngọc trai nhỏ, đủ để giữ trọn tinh thần duyên dáng, nền nã nhưng vẫn cuốn hút của phụ nữ Việt Nam.

Salim diện thiết kế đỏ vừa nữ tính vừa nổi bật, đủ để thu hút mọi ánh nhìn. (Nguồn: Instagram)

Cùng lựa chọn thiết kế này, Linh Rin mang đến một phiên bản nhẹ nhàng hơn. Nàng dâu hào môn giữ kiểu tóc thẳng tự nhiên, lớp trang điểm mỏng và thần thái thanh lịch. Không cần nhiều phụ kiện, chính sự tiết chế giúp vẻ đẹp của cô trở nên sang trọng theo kiểu cổ điển, phù hợp hoàn hảo với không khí ngày Tết.

Nàng dâu hào môn Linh Rin cực thướt tha, xinh đẹp. (Nguồn: Instagram)

Ba cô gái, ba phong cách: Lọ Lem trong trẻo như bước ra từ tranh lụa, Salim hiện đại pha truyền thống, còn Linh Rin thanh lịch kiểu tiểu thư. Điểm chung nằm ở việc những bộ trang phục truyền thống đỏ không chỉ gói gọn trong những bộ ảnh concept mà đã trở thành xu hướng thật sự, vừa tôn văn hóa, vừa hợp thẩm mỹ thế hệ trẻ. Và khi những gương mặt có sức ảnh hưởng cùng lăng xê, Tết bỗng mang một vẻ dịu dàng, hoài niệm nhưng vẫn rất thời trang.