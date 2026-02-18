Check list Beauty năm Bính Ngọ: 4 siêu phẩm làm đẹp được Beauty Blogger An Phương “chọn mặt gửi vàng”

Năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán sẽ là giai đoạn vàng của làm đẹp tối giản: vẫn tự nhiên nhưng thực tế hơn, nơi skincare và makeup không còn tách biệt mà bổ trợ lẫn nhau. Người dùng không quá hào hứng với việc thử liên tục sản phẩm mới, thay vào đó ưu tiên những món dễ dùng lâu dài, tập trung phục hồi da và lớp nền nhẹ nhưng chỉn chu. Làm đẹp không còn là chạy theo trend nhanh, mà là tìm ra thứ phù hợp để duy trì lâu dài.

Mở màn cho "Check List Beauty 2026", beauty blogger An Phương đã chia sẻ trong clip review nhanh những món chắc chắn sẽ xuất hiện trong "túi đồ makeup" năm Bính Ngọ, không phải vì mới, mà vì đủ hợp.

Beauty Blogger An Phương chia sẻ những món đồ skincare và makeup yêu thích của cô.

1. Kem chống nắng của Elixir Day Care Revolution

Ở mảng skincare, vị trí quan trọng nhất vẫn thuộc về kem chống nắng của Elixir Day Care Revolution. Theo An Phương, đây là kiểu sunscreen dành cho người thích lớp da tự nhiên: kiềm dầu vừa phải nhưng không lì, bề mặt căng bóng nhẹ kiểu glass skin, đặc biệt dễ hòa hợp với lớp nền phía sau. Dù dùng thêm cushion hay kem lót, sản phẩm vẫn tệp, không vón hay mốc - một tiêu chí khiến cô duy trì dùng xuyên suốt thay vì liên tục đổi sang loại mới.

Elixir Day Care Revolution là kem chống nắng kết hợp 3 chức năng trong 1: dưỡng ẩm - chống nắng - làm lớp lót trang điểm.

2. Sữa rửa mặt Advanced Nourish Hada Labo

Sau bước bảo vệ da là sữa rửa mặt Advanced Nourish của Hada Labo - món đồ An Phương tiết lộ đã dùng tới tuýp thứ sáu. Điểm khiến sản phẩm trở thành món đồ skincare "ruột" của cô nằm ở cảm giác da vẫn ẩm sau khi rửa, không căng khô và giá thành cực hợp lý. Khi kết hợp cùng lotion cùng dòng, hiệu quả làm mềm da rõ rệt hơn. Không tạo hiệu ứng tức thì, nhưng càng dùng lâu càng thấy da ổn định - kiểu skincare đang được nhiều người ưu tiên thay vì chạy theo treatment mạnh.

Sữa rửa Hada Labo Advanced Nourish làm sạch sâu mà không gây khô da.

3. Kem che khuyết điểm LUNA Long-Lasting Tip Concealer

Ở phần makeup, An Phương lựa chọn kem che khuyết điểm đến từ Luna, sử dụng hai tông: số 4 để che mụn và số 2 để làm sáng vùng mắt. Kết cấu mỏng, có thể chồng nhiều lớp mà không dày hay đọng nếp khiến sản phẩm trở thành lựa chọn "dành cho mọi trình độ", từ người mới tập makeup đến người quen tay - đặc biệt phù hợp xu hướng nền mỏng, che chọn điểm đang phổ biến.

Kem che khuyết điểm Luna là item ruột được An Phương ưu ái trong danh sách sản phẩm yêu thích.

4. Son Gucci Rouge À Lèvres Mat 217 Valeria Rose

Món cuối cùng lại là sản phẩm được nữ beauty blogger tiết lộ bất ngờ yêu thích sau một lần hợp tác cùng Gucci: son màu 217 Valeria Rose thuộc dòng matte của Gucci Beauty. Thỏi son ghi điểm nhờ sắc MLBB dễ dùng, thiết kế sang, chất son dày nhưng mịn như bơ, không lộ rãnh môi và độ bám khá lâu. Điểm trừ nhỏ duy nhất của sản phẩm này là hơi chảy nhẹ - đặc trưng của những dòng matte giàu dưỡng.

Thỏi son Gucci màu 217 Valeria Rose ghi điểm với chất son mịn như bơ, dễ dùng mỗi ngày.

Nhìn tổng thể, checklist của An Phương không quá nhiều sản phẩm nhưng phản ánh rõ tinh thần làm đẹp năm 2026: ưu tiên da khỏe, lớp nền nhẹ, makeup kiểm soát tốt thay vì thử nghiệm liên tục. Ít thay đổi hơn, nhưng ổn định hơn có lẽ đó mới là "trend" bền nhất.

An Phương hiện sở hữu kênh YouTube với hơn 413 nghìn người theo dõi cùng tài khoản TikTok gần 185 nghìn followers, nơi cô thường xuyên đăng tải các video review nhanh, cập nhật routine skincare và chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp thực tế. Không chạy theo quá nhiều xu hướng phức tạp, nội dung của nữ beauty blogger thường xoay quanh các sản phẩm có thể dùng lâu dài, phù hợp sinh hoạt hằng ngày, điều khiến khán giả xem cô như một "người bạn skincare" hơn là influencer đơn thuần.

