Thời tiết này mặc áo blazer là đẹp nhất: 5 công thức muốn áp dụng suốt Tết không chán

Tết 2026 tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của phong cách thanh lịch pha chút hiện đại, trong đó áo blazer trở thành món đồ "đinh" trong tủ đồ của nhiều người. Không còn bị giới hạn trong môi trường công sở, blazer ngày nay linh hoạt hơn, dễ phối hơn và phù hợp với không khí du xuân, gặp gỡ đầu năm.

Chỉ cần khéo léo kết hợp, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc blazer quen thuộc thành điểm nhấn thời trang cho những ngày Tết. Dưới đây là 5 cách mặc áo blazer vừa đẹp, vừa hợp xu hướng cho Tết 2026.

Áo blazer và chân váy

Sự kết hợp giữa áo blazer và chân váy luôn mang lại cảm giác nữ tính nhưng vẫn rất chỉn chu. Trong dịp Tết, bạn có thể chọn blazer dáng vừa hoặc hơi oversized phối cùng chân váy midi xếp ly, chân váy chữ A hoặc chân váy lụa mềm mại. Những gam màu sáng như be, kem, pastel hay các tông đỏ rượu, xanh ngọc sẽ giúp tổng thể trông tươi tắn, đúng tinh thần ngày xuân.

Để set đồ không bị "dừ", hãy ưu tiên blazer có chất liệu nhẹ, form mềm hoặc có chi tiết cách điệu ở vai, tay áo. Bên trong, một chiếc áo thun trơn, áo hai dây lụa hoặc áo cổ nơ nhẹ nhàng sẽ giúp cân bằng giữa sự thanh lịch và trẻ trung. Phối thêm giày búp bê mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh là bạn đã có ngay một outfit du xuân nhẹ nhàng, dễ ứng dụng.

Áo blazer và quần âu

Blazer kết hợp quần âu là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt phù hợp với những buổi chúc Tết họ hàng. Tết 2026, xu hướng quần âu ống suông, ống rộng tiếp tục được ưa chuộng vì sự thoải mái và khả năng tôn dáng.

Bạn có thể chọn blazer và quần âu đồng màu để tạo cảm giác liền mạch, cao ráo hơn, hoặc phối hai gam màu trung tính khác nhau như xám – trắng, be – nâu. Bên trong, thay vì sơ mi cứng nhắc, hãy thử áo len mỏng, áo cổ lọ nhẹ hoặc áo lụa để tổng thể trông mềm mại, phù hợp không khí lễ Tết hơn. Một đôi loafer hoặc giày cao gót mũi nhọn sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại.

Áo blazer và quần đen

Quần đen là item cơ bản trong tủ đồ, và khi kết hợp với blazer, bạn sẽ có một outfit vừa an toàn vừa dễ biến tấu. Điểm thú vị nằm ở việc lựa chọn blazer: hãy ưu tiên những thiết kế có màu sắc nổi bật, họa tiết kẻ, chất liệu tweed hoặc dạ để tạo điểm nhấn cho ngày Tết.

Blazer sáng màu phối cùng quần đen giúp tổng thể gọn gàng nhưng không hề đơn điệu. Bạn có thể mặc cùng áo thun trắng, áo cổ vuông hoặc áo kiểu có chi tiết bèo nhún nhẹ để tăng phần thời trang. Cách phối này rất phù hợp cho những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn trông chỉn chu khi đi chúc Tết, dạo phố hoặc cà phê đầu năm.

Áo blazer và quần jeans xanh

Nếu bạn muốn một phong cách trẻ trung, năng động hơn trong những ngày Tết, blazer phối cùng quần jeans xanh là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự tương phản giữa nét lịch sự của blazer và sự phóng khoáng của jeans tạo nên tổng thể hài hòa, dễ mặc và dễ ghi điểm.

Hãy chọn quần jeans xanh dáng suông hoặc ống đứng để giữ được sự gọn gàng. Blazer có thể là dáng oversized hoặc blazer ngắn để tạo cảm giác thời thượng. Bên trong, áo thun trơn, áo len mỏng hoặc áo croptop kín đáo đều phù hợp. Set đồ này rất lý tưởng cho những buổi du xuân cùng bạn bè, dạo phố ngày Tết mà vẫn giữ được vẻ ngoài lịch sự cần thiết.

Bộ suit

Bộ suit chính là phiên bản hoàn chỉnh và thời trang nhất của blazer trong dịp Tết 2026. Thay vì những bộ suit tối màu truyền thống, năm nay các gam màu sáng, màu pastel hoặc màu trung tính ấm áp được ưa chuộng hơn cả. Suit màu be, xám nhạt, xanh nhạt hay hồng phấn mang lại cảm giác mới mẻ, sang trọng mà vẫn rất phù hợp với không khí đầu năm.

Bạn có thể mặc suit theo kiểu truyền thống với áo sơ mi bên trong, hoặc phá cách hơn bằng áo hai dây, áo lụa để tạo vẻ ngoài thời thượng. Bộ suit không chỉ phù hợp cho những buổi gặp mặt trang trọng mà còn rất "ăn ảnh" khi chụp hình Tết, giúp bạn nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Ảnh: Instagram