Nhìn Thiều Bảo Trâm tưởng bạn gái HIEUTHUHAI

Những ngày đầu xuân năm mới, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh dàn sao Việt rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, tạo nên không khí khai xuân tươi tắn và đậm sắc xuân. Thiều Bảo Trâm cũng nhanh chóng nhập cuộc khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài thướt tha, khoe nhan sắc xinh đẹp hút hồn. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn so sánh loạt hình này của nữ ca sĩ với Tăng Mỹ Hàn – bạn gái HIEUTHUHAI. Từ trang phục, cách tạo dáng cho đến góc nghiêng gương mặt, cả hai được nhận xét có nhiều điểm tương đồng khiến dân tình bàn tán sôi nổi.

Góc nghiêng của Thiều Bảo Trâm và Tăng Mỹ Hàn hao hao khiến nhiều người xem giật mình. (Nguồn: IGNV)

Thiều Bảo Trâm và Tăng Mỹ Hàn gây ấn tượng với khung hình khoe trọn đường nét góc nghiêng thanh tú với sống mũi cao, cằm thon gọn và bờ môi đầy đặn, tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Kiểu tóc búi thấp uốn nhẹ, buông vài lọn tóc mảnh trước trán tương đồng càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và đường viền hàm sắc nét. Layout makeup của 2 người đẹp cũng cùng 1 style trong veo: lớp nền mỏng mịn, má hồng phớt nhẹ, son tông cam/đào dịu dàng và phần mắt nhấn nhá tự nhiên. Tổng thể mang đến hình ảnh nền nã, nhẹ nhàng và mong mang khiến người xem khó rời mắt.

Netizen bàn tán rôm rả trước tạo hình tương đồng của 2 người đẹp.

HIEUTHUHAI cũng nhấn thích bức hình này khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Thiều Bảo Trâm khoe trọn vẻ nền nã trong mẫu áo dài tông pastel, thiết kế nhẹ nhàng với lớp áo ngoài mỏng in hoa tinh tế, phối cùng quần lụa mềm mại. Tổng thể trang phục mang sắc thái trong trẻo, thanh lịch và đậm chất truyền thống. Nữ ca sĩ tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc búi thấp tự nhiên, vài lọn tóc buông nhẹ ôm lấy gương mặt, kết hợp phụ kiện hoa cài và vòng ngọc trai tăng nét cổ điển.

Thiều Bảo Trâm ghi điểm nhờ thần thái dịu dàng, ánh nhìn mềm mại và vẻ đẹp nữ tính đầy cuốn hút. (Nguồn: IGNV)

Tăng Mỹ Hàn diện tà áo dài tông xanh ngọc pha vàng pastel dịu mắt, chất liệu voan mỏng nhẹ tạo độ bay bổng, thướt tha theo từng chuyển động. Họa tiết hoa in chìm mang đến cảm giác nền nã, cổ điển nhưng vẫn rất thơ. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng, điểm xuyết phụ kiện hoa cài nhỏ giúp tổng thể thêm phần thanh tú. Layout makeup trong trẻo với lớp nền mỏng mịn, má hồng phớt nhẹ và son hồng đào càng tôn lên đường nét mềm mại, đặc biệt là góc nghiêng thanh thoát và sống mũi cao.

Visual toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính đúng chuẩn "nàng thơ" ngày xuân của Tăng Mỹ Hàn. (Nguồn: IGNV)



