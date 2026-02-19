5 kiểu tóc nhanh gọn, dễ làm còn giúp gương mặt thon thấy rõ

Không cần trang điểm cầu kỳ hay giảm cân cấp tốc, đôi khi chỉ cần thay đổi một chút kiểu tóc là gương mặt đã trông gọn gàng, hài hòa hơn hẳn. Với những ngày bận rộn, không có nhiều thời gian chăm chút, các kiểu tóc nhanh - gọn - dễ làm nhưng vẫn tạo hiệu ứng "mặt nhỏ đi trông thấy" chính là cứu tinh. Dưới đây là 5 kiểu tóc đơn giản mà ai cũng có thể tự làm tại nhà, phù hợp cho đi làm, đi học lẫn đi chơi.

1. Tóc tết lệch - che khuyết điểm cực khéo

Tóc tết lệch luôn nằm trong top những kiểu tóc "hack" khuôn mặt hiệu quả nhất. Khi tóc được tết sang một bên, phần xương hàm và má sẽ được che bớt, giúp gương mặt trông mềm mại và thon gọn hơn. Bạn có thể chọn tết lỏng tay để tạo cảm giác tự nhiên, không nên tết quá chặt vì dễ làm lộ đường nét mặt. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những bạn có mặt tròn hoặc mặt vuông. Chỉ cần chia tóc lệch sang một bên, tết đơn giản từ ngang tai xuống là đã đủ gọn gàng, nữ tính. Nếu muốn trông "có gu" hơn, bạn có thể kéo nhẹ vài lọn tóc ở phần tết để tạo độ phồng tự nhiên.

2. Tóc buộc nửa - trẻ trung và "ăn gian" độ nhỏ gọn

Tóc buộc nửa là kiểu tóc quốc dân vì vừa dễ làm vừa phù hợp với nhiều độ dài tóc. Phần tóc phía trên được buộc gọn sẽ giúp kéo ánh nhìn lên cao, tạo cảm giác khuôn mặt dài và thon hơn. Trong khi đó, phần tóc buông phía dưới lại có tác dụng che bớt hai bên má. Bí quyết để tóc buộc nửa giúp mặt nhỏ hơn là đánh phồng nhẹ phần đỉnh đầu trước khi buộc. Tránh buộc quá sát da đầu vì sẽ phản tác dụng. Kiểu tóc này rất hợp để đi làm, đi học hoặc hẹn hò nhẹ nhàng, vừa gọn gàng lại không quá "dừ".

3. Tóc uốn xoăn nhẹ - tạo đường cong cho gương mặt

Nếu bạn để tóc xõa nhưng vẫn muốn mặt trông thon hơn, tóc uốn xoăn nhẹ chính là lựa chọn lý tưởng. Những lọn xoăn lơi ôm nhẹ hai bên gương mặt sẽ giúp làm mềm các đường nét, đặc biệt hiệu quả với người có má bầu bĩnh hoặc xương hàm rõ. Bạn không cần uốn xoăn quá nhiều hay quá nhỏ, chỉ cần xoăn nhẹ phần đuôi hoặc từ ngang cằm trở xuống. Kiểu xoăn tự nhiên sẽ tạo cảm giác tóc dày hơn, gương mặt cũng vì thế mà trông cân đối, hài hòa hơn. Đây là kiểu tóc rất "ăn ảnh", phù hợp cho cả ngày thường lẫn những dịp đặc biệt.

4. Tóc búi messy - gọn gàng mà vẫn thon mặt

Tóc búi messy (búi rối tự nhiên) là kiểu tóc tưởng chừng đơn giản nhưng lại có khả năng "thu gọn" gương mặt rất tốt. Điểm mấu chốt nằm ở việc không búi quá chặt và để vài lọn tóc buông lơi hai bên má. Những lọn tóc này sẽ giúp che bớt phần xương hàm, tạo cảm giác mặt nhỏ và mềm mại hơn. Kiểu tóc này cực kỳ phù hợp cho những ngày nóng bức hoặc khi bạn cần sự gọn gàng nhưng vẫn muốn trông thời trang. Bạn có thể búi cao hoặc búi thấp tùy phong cách, chỉ cần nhớ đánh phồng nhẹ phần đỉnh đầu để tránh làm mặt trông to và bẹt.

5. Tóc buộc thấp tự nhiên - thanh lịch và "hack" mặt dài hơn

Tóc buộc thấp thường bị cho là dễ làm lộ khuyết điểm gương mặt, nhưng nếu biết cách đánh phồng hoặc để buông lơi vài lọn tóc đúng chỗ, đây lại là kiểu tóc giúp mặt thon gọn rất hiệu quả. Trước khi buộc, hãy dùng tay hoặc lược đánh phồng nhẹ phần chân tóc ở đỉnh đầu. Sau đó buộc tóc thấp ở gáy, không kéo quá chặt. Bạn có thể thả vài sợi tóc mảnh ở hai bên để tạo độ mềm mại. Kiểu tóc này mang lại cảm giác thanh lịch, trưởng thành, rất phù hợp cho môi trường công sở hoặc những dịp cần sự chỉn chu.

Không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để chăm chút quá nhiều cho ngoại hình mỗi ngày. Nhưng chỉ cần thay đổi kiểu tóc phù hợp, bạn đã có thể "ăn gian" gương mặt thon gọn, hài hòa hơn mà không tốn quá nhiều công sức. Hãy thử luân phiên 5 kiểu tóc trên để tìm ra kiểu phù hợp nhất với mình - đôi khi, sự khác biệt đến từ những điều đơn giản nhất.