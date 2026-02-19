Mẫu chân váy hot nhất Tết này: Mặc lên cực tôn dáng, là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch

Tết là thời điểm mà ai cũng muốn mình xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tươi mới nhưng vẫn thoải mái để đi chơi, chúc Tết, du xuân cả ngày dài. Trong số những món đồ "quen thuộc" mỗi dịp đầu năm, chân váy suông luôn giữ vị trí vững chắc nhờ khả năng che nhược điểm, dễ phối và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Chỉ cần biến tấu một chút ở phần áo và màu sắc, bạn đã có ngay những set đồ vừa thanh lịch vừa hợp không khí Tết. Dưới đây là 4 cách mặc chân váy suông đơn giản mà hiệu quả, giúp bạn ghi điểm phong cách trong những ngày đầu năm.

Chân váy suông và áo cardigan

Sự kết hợp giữa chân váy suông và áo cardigan mang đến cảm giác dịu dàng, nữ tính nhưng không hề "dừ". Một chiếc cardigan dáng ngắn, cài khuy gọn gàng sẽ giúp tổng thể trông cân đối và thanh lịch hơn, rất phù hợp để diện khi đi chúc Tết họ hàng hay gặp gỡ bạn bè đầu xuân. Với chân váy suông dài qua gối, bạn nên chọn cardigan có chất liệu mềm, rũ nhẹ để tạo sự hài hòa.

Màu sắc cũng là yếu tố quan trọng. Những gam màu như đỏ rượu, xanh lá trầm, be, kem hay hồng phấn đều rất hợp không khí Tết. Bạn có thể phối cardigan trơn với chân váy có họa tiết nhẹ hoặc ngược lại để tránh set đồ bị đơn điệu. Hoàn thiện outfit bằng một đôi giày búp bê, giày Mary Jane hoặc ankle boots là đủ để vừa xinh xắn vừa tiện di chuyển.

Chân váy suông và áo len cộc tay

Nếu bạn muốn một hình ảnh trẻ trung, hiện đại hơn cho ngày Tết, áo len cộc tay chính là lựa chọn đáng thử. Kiểu áo này vừa giữ được nét ấm áp cần thiết của mùa xuân, vừa tạo cảm giác năng động, không quá nặng nề. Khi kết hợp với chân váy suông, set đồ sẽ trở nên gọn gàng và rất "ăn ảnh".

Áo len cộc tay dáng ôm nhẹ hoặc hơi boxy đều có thể phối đẹp với chân váy suông cạp cao. Bạn nên sơ vin nhẹ để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn. Những gam màu tươi sáng như đỏ, cam đất, vàng nhạt hay xanh pastel sẽ giúp tổng thể thêm phần rạng rỡ, đúng tinh thần đầu năm. Nếu trời se lạnh, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo dạ mỏng hoặc blazer bên ngoài mà vẫn giữ được sự thời trang.

Chân váy suông và áo len mỏng

Áo len mỏng là "bảo bối" cho những ngày Tết se lạnh ở miền Bắc hoặc những buổi sáng, tối có gió nhẹ. Khi kết hợp cùng chân váy suông, áo len mỏng mang lại vẻ ngoài thanh lịch, nền nã nhưng vẫn rất thời trang. Đây là combo phù hợp cho những ai yêu thích phong cách tối giản, tinh tế.

Bạn có thể chọn áo len mỏng dáng ôm để tôn dáng, hoặc dáng rộng vừa phải để tạo cảm giác thoải mái. Những màu trung tính như trắng, be, xám nhạt, nâu sữa khi đi cùng chân váy suông sẽ tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Để set đồ bớt đơn điệu, hãy thêm một chiếc thắt lưng mảnh, một sợi dây chuyền nhỏ hoặc túi xách có điểm nhấn. Chỉ cần vài chi tiết nhỏ, outfit ngày Tết của bạn đã trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

Chân váy suông và áo màu pastel

Mùa xuân và những gam màu pastel dường như sinh ra để dành cho nhau. Phối chân váy suông với áo màu pastel là cách đơn giản nhất để mang không khí tươi mới, ngọt ngào của Tết vào trang phục hằng ngày. Những sắc màu như hồng nhạt, xanh mint, tím lavender hay vàng bơ không chỉ dễ mặc mà còn giúp làn da trông tươi tắn hơn.

Bạn có thể chọn áo sơ mi, áo len mỏng hoặc áo thun dài tay màu pastel để phối cùng chân váy suông trơn. Nếu muốn tổng thể hài hòa, hãy ưu tiên chân váy có màu trung tính như trắng, kem, be hoặc xám nhạt. Set đồ này rất phù hợp cho những buổi dạo phố, đi cà phê đầu năm hay chụp ảnh du xuân. Chỉ cần kết hợp thêm giày sneaker trắng hoặc sandal đơn giản là bạn đã có ngay một diện mạo nhẹ nhàng, trẻ trung và đầy sức sống.

