5 cách mặc quần jeans sang trọng và nổi bật, đúng không khí Tết

Tết là dịp ai cũng muốn mình xuất hiện thật chỉn chu nhưng vẫn thoải mái để đi chúc Tết, cà phê đầu năm hay dạo phố xuân. Nếu bạn nghĩ quần jeans quá "bụi bặm" để diện Tết thì đã đến lúc thay đổi suy nghĩ. Chỉ cần khéo chọn item đi kèm, quần jeans hoàn toàn có thể trở nên sang chảnh và hợp không khí lễ hội. Dưới đây là 5 cách phối đồ vừa dễ áp dụng, vừa đảm bảo bạn nổi bật mà không hề "lạc điệu".

Quần jeans và áo khoác dạ ngắn

Áo khoác dạ ngắn luôn mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng, rất hợp không khí đầu năm. Khi kết hợp cùng quần jeans, đặc biệt là jeans ống đứng hoặc ống suông, tổng thể sẽ vừa hiện đại vừa gọn gàng.

Tết là thời điểm lý tưởng để chọn các gam màu sáng như kem, be, hồng pastel hoặc đỏ rượu. Một chiếc áo khoác dạ dáng ngắn giúp tôn dáng hơn hẳn, nhất là khi bạn sơ vin nhẹ áo bên trong. Có thể layer cùng áo thun trắng hoặc áo cổ lọ mỏng để tăng độ tinh tế.

Để set đồ thêm phần sang chảnh, đừng quên giày boots cổ thấp hoặc giày mũi nhọn. Túi xách form cứng sẽ giúp tổng thể trông "ra dáng tiểu thư" hơn. Đây là combo hoàn hảo cho những buổi chúc Tết gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè đầu năm.

Quần jeans và áo khoác lông

Nếu muốn nâng cấp độ sang chảnh lên một nấc, áo khoác lông chính là lựa chọn đáng thử. Chỉ cần khoác nhẹ một chiếc áo lông, chiếc quần jeans đơn giản lập tức trở nên nổi bật.

Bí quyết nằm ở sự cân bằng: khi áo đã dày và bắt mắt, hãy chọn jeans tối giản, ít chi tiết rách hay wash quá mạnh. Jeans xanh đậm, đen hoặc trắng đều rất hợp. Bên trong có thể là áo len mỏng ôm nhẹ để giữ sự gọn gàng.

Phong cách này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, chụp ảnh Tết hay tham dự tiệc nhẹ đầu năm. Thêm một đôi boots cao cổ hoặc giày cao gót, bạn sẽ có ngay diện mạo vừa thời thượng vừa đậm chất lễ hội.

Quần jeans và áo len cài khuy

Áo len cài khuy (cardigan) mang lại cảm giác dịu dàng và nữ tính, nhưng vẫn trẻ trung. Khi phối với quần jeans, set đồ trở nên nhẹ nhàng, dễ gần nhưng không hề nhạt nhòa.

Bạn có thể chọn cardigan màu nổi như đỏ, xanh lá hoặc hồng để bắt nhịp không khí xuân. Nếu thích phong cách thanh lịch, các tông pastel hay trắng ngà cũng là lựa chọn an toàn. Mẹo nhỏ là cài hết khuy và sơ vin nhẹ để tạo hiệu ứng gọn gàng, hoặc khoác hờ bên ngoài áo hai dây để thêm phần phóng khoáng.

Giày búp bê, Mary Jane hoặc sneaker trắng đều phù hợp với combo này. Đây là kiểu phối đồ lý tưởng cho những buổi tụ họp gia đình, khi bạn muốn mình trông vừa nền nã vừa hiện đại.

Quần jeans và blazer

Blazer và jeans là cặp đôi kinh điển. Vào dịp Tết, chỉ cần chọn blazer có màu sắc tươi sáng hoặc chất liệu đứng form hơn một chút, bạn đã có ngay outfit vừa sang vừa hợp xu hướng.

Blazer đỏ đô, cam đất hoặc xanh rêu sẽ giúp tổng thể nổi bật hơn giữa không khí rộn ràng ngày xuân. Bên trong có thể là áo thun trắng, áo hai dây lụa hoặc áo cổ lọ mỏng. Jeans ống suông hoặc jeans straight sẽ tạo cảm giác thời thượng, đặc biệt khi kết hợp cùng thắt lưng bản nhỏ.

Quần jeans và áo len

Đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt, áo len và quần jeans là combo hợp lý cho những ngày Tết se lạnh. Điều quan trọng là chọn kiểu dáng và màu sắc đủ nổi bật để tránh cảm giác quá thường ngày.

Áo len đỏ, vàng mù tạt hoặc xanh cobalt sẽ giúp bạn hòa mình vào không khí lễ hội. Nếu thích phong cách tối giản, áo len trơn màu trung tính kết hợp cùng phụ kiện nổi bật như túi đỏ hoặc khăn lụa họa tiết cũng đủ tạo điểm nhấn.

Với áo len oversize, bạn có thể sơ vin nửa vạt để tạo hiệu ứng "hack dáng". Còn nếu chọn áo len ôm, hãy kết hợp jeans ống rộng để cân bằng tỉ lệ. Một đôi sneaker trắng hoặc boots cổ ngắn sẽ hoàn thiện outfit theo cách trẻ trung và năng động.

Ảnh: Instagram