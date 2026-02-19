Khó tin: Giới trẻ thời nay cuồng giảm cân tới mức chỉ nhai nilon mà sống

Trào lưu giảm cân kỳ quặc khiến mạng xã hội dậy sóng

Mạng xã hội thời gian gần đây đang xôn xao trước một trào lưu giảm cân được cho là khó tin nhưng có thật xuất phát từ Trung Quốc. Hàng loạt clip lan truyền trên các nền tảng video, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, khiến không ít người sốc khi chứng kiến cảnh các bạn trẻ… nhai túi nilon thay vì ăn uống bình thường. Nhiều chuyên gia sức khỏe và cư dân mạng cho rằng đây là một biểu hiện đáng báo động về việc theo đuổi vóc dáng bằng mọi giá.

Trong những đoạn video viral, người tham gia đặt một lớp màng bọc thực phẩm vào miệng, sau đó cho đồ ăn lên trên rồi nhai một cách rất thật. Sau khi nhai đủ lâu, họ nhổ bỏ toàn bộ mà không nuốt bất kỳ thứ gì. Mục tiêu được quảng bá là giảm cân nhanh. Những người ủng hộ cho rằng việc bắt chước hành động ăn uống có thể đánh lừa não bộ, tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn mà không nạp thêm calo.

Ảnh: X

Ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhỏ lẻ, trào lưu này nhanh chóng bùng nổ, thu hút sự chú ý lớn. Những người ủng hộ trào lưu này cho rằng cảm giác nhai kết hợp với hương vị thức ăn có thể giúp ức chế tín hiệu đói. Ý tưởng này phần nào giống thói quen nhai kẹo cao su để giảm cảm giác thèm ăn, nhưng được đẩy lên mức cực đoan hơn. Một số người tham gia chia sẻ rằng họ cảm thấy no và kiểm soát khẩu phần tốt hơn, đặc biệt trong giai đoạn ăn kiêng nghiêm ngặt. Trong nhiều video, người dùng chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ, sau đó bỏ đi ngay sau khi "nghi thức nhai" hoàn tất.

Thế nhưng, hiện chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh phương pháp này hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh cảm giác đói liên quan đến hormone, quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Việc chỉ mô phỏng hành động ăn uống không cung cấp năng lượng hay dinh dưỡng cho cơ thể, thậm chí có thể khiến cảm giác thèm ăn trở nên dữ dội hơn về lâu dài.

Ảnh: X

Một số ý kiến còn cho rằng cách làm này dễ khiến người trẻ hình thành thói quen ăn uống rối loạn. Ranh giới giữa ăn uống có ý thức và hành vi cực đoan trở nên mờ nhạt, trong khi việc lãng phí thực phẩm cũng gây tranh cãi, đặc biệt khi nhiều người quay video chỉ để tạo nội dung.

Nỗi lo sức khỏe và làn sóng phản đối ngày càng lớn

Mối quan tâm lớn nhất xoay quanh nguy cơ sức khỏe. Không ít người cảnh báo về vi nhựa, bởi màng bọc thực phẩm có thể giải phóng các hạt siêu nhỏ khi bị nhai. Nghiên cứu về tác động lâu dài của vi nhựa vẫn đang được tiếp tục, nhưng một số kết quả ban đầu cho thấy mối liên hệ với viêm nhiễm và rối loạn nội tiết.

Ảnh: X

Một bình luận được chia sẻ rộng rãi cho rằng dù trào lưu này được quảng bá là giúp giảm calo, nó lại có thể mang đến những rủi ro mới nguy hiểm hơn. Nhiều người lo ngại giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên, có thể bắt chước mà không hiểu rõ hậu quả. Không ít chuyên gia khuyến khích mọi người quay trở lại các nguyên tắc cơ bản như chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và tham khảo ý kiến chuyên môn thay vì chạy theo "mẹo nhanh" trên mạng.

Hiện tượng này cũng cho thấy tốc độ lan truyền chóng mặt của những xu hướng chưa được kiểm chứng khi được đóng gói như một giải pháp tức thì. Đồng thời, nó đặt ra câu hỏi lớn về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với hình ảnh cơ thể và sức khỏe tinh thần.

Ảnh: X

Cho đến lúc này, các chuyên gia đều đồng thuận rằng không có trào lưu viral nào đáng để đánh đổi sức khỏe. Những phương pháp giảm cân an toàn và khoa học vẫn luôn tồn tại, vấn đề chỉ là chúng đòi hỏi thời gian và sự kiên trì điều mà nhiều người trẻ ngày nay đang dần đánh mất.

Theo Indiatimes