Cái Tết lạ của Châu Bùi

Những ngày đầu năm, mạng xã hội gần như "bùng nổ" với hình ảnh đón Tết của dàn sao. Từ những bộ ảnh áo dài chỉn chu, các concept truyền thống sáng tạo cho đến loạt outfit du xuân rực rỡ, không khí lễ hội trở nên nhộn nhịp hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đường đua thời trang Tết của người Việt vì thế cũng nóng không kém các mùa Fashion Week.

Giữa dòng chảy sôi động ấy, sự im ắng của Châu Bùi khiến nhiều người bất ngờ. Trước Tết, nữ fashionista gần như không ra mắt bất kỳ bộ ảnh đón xuân nào. Điều này hoàn toàn khác lạ với hằng năm, khi dù đơn giản hay cầu kỳ, các concept Tết của Châu Bùi luôn được mong chờ như một "gia vị" sáng tạo, truyền cảm hứng.

Mùa Tết này, Châu Bùi chỉ đăng tải những hình ảnh từ hoạt động vui vẻ tại nhà cùng người thân (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ vậy, trong suốt những ngày xuân, Châu Bùi cũng hạn chế đăng tải hình ảnh du xuân, thay vào đó, theo chính chủ tiết lộ, cô còn ở nhà hơn 72h, chọn cách đón Tết chậm rãi bên gia đình. Phong cách ăn mặc của Châu Bùi những ngày này cũng giản dị thấy rõ với những set đồ street style đời thường, áo sweater len giữ ấm khi đón Tết ở miền Bắc. Mãi đến chiều mùng 4, Châu Bùi mới đăng tải một video ngắn trên TikTok, khoe khoảnh khắc diện áo dài cùng các thành viên nữ trong gia đình.

Châu Bùi chọn trang phục thoải mái hết cỡ trong thời gian ăn Tết thay vì gia nhập đường đua váy áo như bao người (Ảnh IGNV).

Khung hình áo dài hiếm hoi được Châu Bùi cho lên sóng khi 3 mùng Tết đã qua (Ảnh Châu Bùi).

Nhìn lại Tết 2025, Châu Bùi từng gây chú ý với màn kết hợp cùng Lê Dương Bảo Lâm hậu khoảnh khắc viral của cả 2 trên sân khấu WeChoice Awards. Nữ fashionista đã thẳng thắn mời nam diễn viên tham gia bộ ảnh Tết với câu chuyện thầy đồ cho chữ đầy hài hước. Sự duyên dáng và tinh thần giải trí khiến concept này trở thành một trong những bộ ảnh xuân được nhắc đến nhiều nhất Xuân Ất Tỵ.

Châu Bùi và bộ ảnh đón xuân viral cùng Lê Dương Bảo Lâm vào Tết 2025 (Ảnh IGNV).

Xa hơn nữa, Tết 2024 lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Khi đó, Châu Bùi hạnh phúc công khai chuyện tình cảm với Binz bằng loạt hình ảnh giản dị nhưng tràn ngập năng lượng tích cực.

Trên story Instagram gần đây Châu Bùi cũng chia sẻ về cảm xúc khi trở lại Hà Nội, cô cho biết vẫn còn ám ảnh khi đứng ở sân bay Nội Bài, bởi ký ức không vui gắn với nơi này. Nhưng cũng chính từ đây, Châu Bùi có cơ duyên gặp gỡ một người bạn mới người mà cô đã nuôi dưỡng, đồng hành và yêu thương suốt 2 năm qua.

Ảnh đón xuân hạnh phúc của Châu Bùi và Binz vào Tết 2024 (Ảnh IGNV).

2025 là một năm bận rộn và năng suất của Châu Bùi với dự án lớn Em Xinh Say Hi, nơi cô lần đầu khẳng định mình với vai trò fashionista đi hát, cũng như tiếp tục mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực chuyên môn thời trang.

Thời điểm này, việc Châu Bùi lựa chọn chậm lại dường như là điều cần thiết. Những ngày xuân sum vầy bên gia đình đối với nhiều người là lúc để những hình ảnh tưng bừng lên ngôi, khởi động một năm mới rực rỡ, nhưng cũng là lúc ai đó chọn hồi phục năng lượng sau một chặng đường dài, trước khi chạy tiếp trên một chương mới mạnh mẽ và trọn vẹn hơn.