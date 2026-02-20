4 cách mặc áo dài tay tuy đơn giản mà siêu cuốn hút

Tết luôn là thời điểm đặc biệt để mọi người làm mới phong cách. Trong tiết trời se lạnh đầu năm, áo dài tay trở thành "nhân vật chính" trong tủ đồ của nhiều chị em. Chỉ cần khéo léo phối đồ, những thiết kế dài tay quen thuộc hoàn toàn có thể biến hóa thành các outfit vừa xinh xắn, vừa nổi bật để du xuân, chụp ảnh hay đi chúc Tết. Dưới đây là 4 công thức phối đồ với áo dài tay giúp bạn ghi điểm "long lanh" trong những ngày đầu năm mới.

Áo dài tay và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo dài tay và chân váy dài luôn mang lại cảm giác dịu dàng, nữ tính và rất hợp không khí Tết. Bạn có thể chọn áo sơ mi dài tay chất liệu lụa, voan hoặc cotton mềm, phối cùng chân váy midi hoặc maxi dáng chữ A để tạo sự thanh thoát. Với những ai yêu thích phong cách cổ điển, áo blouse cổ nơ, tay bồng nhẹ kết hợp cùng chân váy xếp ly sẽ là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán.

Vào dịp Tết, nên ưu tiên các gam màu tươi sáng như đỏ rượu, hồng phấn, be, kem hay xanh pastel để mang lại cảm giác may mắn và tươi mới. Nếu muốn tổng thể trông hiện đại hơn, bạn có thể sơ vin gọn gàng, thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ để tạo điểm nhấn vòng eo. Phụ kiện như túi xách nhỏ, giày búp bê hoặc giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp set đồ thêm phần hoàn thiện, rất phù hợp để đi chúc Tết họ hàng hoặc dạo phố đầu xuân.

Áo dài tay và váy gile

Áo dài tay phối cùng váy gile là công thức được nhiều nàng yêu thích vì vừa trẻ trung vừa mang chút hơi hướng thanh lịch công sở. Váy gile dáng suông hoặc dáng chữ A khi kết hợp với áo thun hoặc áo sơ mi dài tay bên trong sẽ tạo nên tổng thể gọn gàng, ngọt ngào nhưng vẫn đủ lịch sự cho những ngày Tết.

Bạn có thể chọn áo trơn màu trung tính như trắng, kem, xám nhạt để làm nền, sau đó phối cùng váy gile màu nổi hoặc có họa tiết caro, tweed để tăng điểm nhấn. Với thời tiết mát mẻ, layering thêm một đôi tất cao cổ và giày Mary Jane hoặc loafer sẽ khiến outfit trông cực kỳ "xịn sò". Công thức này đặc biệt phù hợp cho những buổi tụ họp bạn bè, cà phê đầu năm hoặc đi chơi Tết nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn trông thật chỉn chu.

Áo len cách điệu và quần dài

Thay vì những chiếc áo len basic quen thuộc, bạn có thể làm mới phong cách bằng các thiết kế áo len cách điệu như cổ vuông, cổ lệch, tay loe hay len dệt họa tiết nổi. Khi phối cùng quần dài như quần âu ống suông, quần jeans ống đứng hoặc quần vải lưng cao, tổng thể sẽ vừa ấm áp vừa thời thượng.

Để outfit trông thanh lịch hơn, hãy ưu tiên những gam màu nhã nhặn như nâu, be, xám, xanh olive. Nếu muốn thêm không khí Tết, có thể chọn áo len màu đỏ trầm hoặc cam đất. Một đôi giày mũi nhọn hoặc boots cổ thấp sẽ giúp set đồ thêm phần cá tính. Công thức này rất phù hợp cho những ngày Tết cần di chuyển nhiều, vừa thoải mái nhưng vẫn đảm bảo vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế.

Áo thun dài tay và chân váy ngắn

Với những cô nàng yêu phong cách năng động, trẻ trung, áo thun dài tay kết hợp cùng chân váy ngắn là lựa chọn không nên bỏ qua. Áo thun dài tay dáng ôm hoặc hơi rộng khi phối với chân váy chữ A, váy jeans hay váy dạ sẽ tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn rất nữ tính. Bạn có thể chọn áo trơn hoặc áo có họa tiết nhỏ để tránh tổng thể bị rối mắt.

Vào dịp Tết, nên kết hợp thêm tất da hoặc tất cao cổ để vừa giữ ấm vừa tăng tính thời trang. Giày sneaker, ankle boots hoặc giày búp bê đều phù hợp với công thức này. Đây là outfit lý tưởng cho những buổi đi chơi, chụp ảnh Tết hay dạo phố đầu năm, giúp bạn trông trẻ trung hơn mà không cần quá cầu kỳ trong việc phối đồ.

